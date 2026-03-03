×

12:06, 3 марта 2026

Два подростка арестованы на Ставрополье по делу о диверсии

Задержанный подросток. 3 марта 2026 г. Скриншот видео: СУ СКР по СК

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу два 16-летних жителя Ставрополья, подозреваемых в попытке поджога вышек сотовой связи.

Как писал "Кавказский узел", силовики неоднократно рапортовали о задержании подростков, подозреваемых в подготовке терактов на Ставрополье. Так, 19 мая 2025 года в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из подростков сообщили силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

До этого случая с начала 2025 года ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили об этих рапортах ФСБ. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

В Ставропольском крае заключены под стражу двое подозреваемых в попытке поджога оборудования на сотовых вышках, отчиталось сегодня на своем сайте краевое управление МВД.

Инцидент произошел еще 28 ноября 2025 года. "Поступили заявления от сотрудников компаний мобильной связи о том, что неизвестные пытались совершить поджог телекоммуникационных шкафов с оборудованием на вышках сотовой связи. При осмотре на объектах были обнаружены следы горения", - сообщило ведомство.

Сотрудники полиции и УФСБ пришли к выводу, что к происшествию причастны двое 16-летних местных жителей.

Убедил их в необходимости дестабилизировать работу мобильной связи

"В ходе допроса они пояснили, что получали задания от зарубежного куратора, с которым общались в одном из мессенджеров. За денежное вознаграждение примерно в 35 тысяч рублей он убедил их в необходимости дестабилизировать работу мобильной связи в округе. Действуя осознанно, а также согласно инструкции, подростки выехали в станицу Староизобильную, где используя легковоспламеняющийся материал и горючую жидкость, пытались поджечь оборудование на двух сотовых вышках. По такой же схеме они пробовали поджечь и вышку в черте города Изобильного", - приводится в публикации версия МВД.

По данным краевого УФСБ, один из подростков своего знакомого привлек для совершения преступления. В результате попыток поджога оборудование было частично повреждено, но оказание услуг сотовой связи приостановлено не было, пишет сегодня "Интерфакс".

"В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.281 УК РФ (покушение на совершение диверсии организованной группой)", - цитирует агентство сообщение УФСБ.

Часть 2 статьи 281 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции задерживают подростка. Иллюстрация создана
16:05 20.01.2026
Дело о подготовке взрыва в Нальчике продолжило тренд обвинения подростков в терактах
Версия следствия о том, что 16-летний подросток планировал собрать взрывное устройство для атаки на силовиков в Нальчике, не выглядит нереалистичной. В последние годы немало несовершеннолетних были обвинены по террористическим статьям, указали правозащитники и адвокат.

Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что ученик 11-го класса школы в дагестанском селе Хучни арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации.

Родственники дагестанского школьника сочли его жертвой провокации. Версия следствия вызывает сомнения и нуждается в объективных подтверждениях, согласились аналитики.

"Участившиеся случаи преследования подростков по террористическим статьям, в том числе в Дагестане, по моему мнению, являются частью антинародной, преступно заказной политики врагов России, внедрившихся в органы государственной власти России", - сказал, в частности, полковник МВД и кандидат юридических наук Амир Колов.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
