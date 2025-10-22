Версия о связях дагестанского школьника с ИГ* поставлена под сомнение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники школьника из села Хучни, арестованного по подозрению в связях с террористами, сочли его жертвой провокации. Версия следствия вызывает сомнения и нуждается в объективных подтверждениях, согласились аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября стало известно, что несовершеннолетний ученик 11-го класса школы в дагестанском селе Хучни арестован по подозрению в участии в деятельности "Исламского государства"*. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По версии силовиков, подросток через TikTok общался с участником террористической организации и был задержан при попытке "забрать пистолет" для покушений на силовиков.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, указав, что школьник характеризуется положительно и мог бы находиться под присмотром родителей. Однако Верховный суд Дагестана не удовлетворил жалобу адвоката.

Задержанный 16-летний подросток не был проблемным ребенком, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Хучни, знакомый этой семьи Ислам Магомедов. «Он занимается спортом, участвовал в соревнованиях, был примерным парнем, хорошо учился. Никто никогда не поверит, что 16-летний пацан хотел стать террористом. Это какое-то недоразумение. Все сейчас сидят в тиктоке, общаются там со многими, любой может "не с тем" начать переписку», - сказал он.

Он, возможно, стал жертвой какой-то провокации. Это основная версия семьи

По его словам, семья подростка все еще не может поверить в происходящее. «Если бы он был из проблемной семьи, рос бы без отца, никто бы с ним не занимался, то можно было допустить, что он сам по себе был склонен к подобному. Но их семья – примерная, обычная, самая обычная в этом смысле. И семья не верит, что он хотел кому-то сделать зло. Он, возможно, стал жертвой какой-то провокации. Это основная версия семьи», - рассказал мужчина. Сами члены семьи арестованного отказались от комментариев "Кавказскому узлу".

6 июля Следком сообщил об аресте другого несовершеннолетнего жителя Дагестана, подозреваемого в приготовлении к теракту в Буйнакске. По версии следствия, в марте 2025 года он запланировал теракт, после чего "в заранее определённом месте забрал самодельное взрывное устройство", но затем был задержан. По данным силовиков, подросток планировал взрыв у здания МВД. В сентябре суд отправил под арест четырех жителей Буйнакска, подозреваемых в подготовке теракта в отделе полиции.

Шансы на домашний арест минимальны

По делам о терроризме домашний арест применяется крайне редко даже к несовершеннолетним, заметил не участвующий в деле юрист Евгений Смирнов.

"Суды исходят из высокой общественной опасности таких преступлений и рисков продолжения преступной деятельности или побега. Тем не менее, примеры есть. В практике встречались случаи домашнего ареста несовершеннолетних на стадии предварительного следствия, когда обвинение строилось на переписке без реальных действий. Но если есть попытка получения оружия для нападения на силовиков - это уже приготовление к теракту, и шансы на домашний арест минимальны. Положительная характеристика и готовность родителей контролировать ребенка будут учтены, но вряд ли перевесят тяжесть обвинений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если версия родителей о провокации подтвердится, то это может стать смягчающим наказание обстоятельством, но не основанием для оправдания, добавил Смирнов. "Защите нужно доказать, что подросток был втянут в преступление обманом, не понимал последствий, действовал под психологическим давлением. Если следствие установит, что вербовка шла через TikTok с использованием манипуляций, характерных для вовлечения несовершеннолетних, это может снизить наказание. Возможно, это будет 5-7 лет колонии", - указал он.

Не исключено, что задержание подростка – спланированная силовиками акция, указал полковник МВД и кандидат юридических наук Амир Колов. «Изначально эта информация о привлечении подростка к уголовной ответственности за то, что он общался якобы с участником ИГ*, вызывает не только сомнения, но и наталкивает на мысль о целенаправленной преступной провокации со стороны силовых структур […] с целью запугивания коренных жителей Дагестана», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Неизвестна степень общественной опасности действий, совершенных подростком

Даже если подросток общался с участником ИГ*, это не образует состав преступления, подчеркнул он. "А может максимум позволить сотрудникам силовых структур принять такие меры профилактики в отношении лица, установившего связь с участником ИГ*, как проведение воспитательной беседы, вербовку и использование данного лица с целью выявления, предотвращения готовящихся и раскрытия совершенных преступлений. Во-вторых, неизвестна степень общественной опасности действий, совершенных подростком из Дагестана. И вообще, совершил ли он или намеревался ли совершить какое-либо общественно опасное деяние, неизвестно", - отметил Колов.

По его словам, основная опасность деятельности ИГ* в России заключалась в повышении протестных настроений "простого населения против действующей власти". "То есть в противопоставлении между собой народа и государства посредством каких-либо действий, вызывающих страх, ужас и ненависть людей друг к другу. В настоящее время необходимость в деятельности таких террористических сил, в частности, в Дагестане отпала, так как должностные лица органов власти Дагестана, особенно силовых структур, и других регионов России в большей степени работают на повышение таких протестных настроений народа по отношению к государству. Участившиеся случаи преследования подростков по террористическим статьям, в том числе в Дагестане, по моему мнению являются частью данной антинародной, преступно заказной политики врагов России, внедрившихся в органы государственной власти России", - сказал полковник МВД.

В мае на Ставрополье были арестованы девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного. "Он подошел ко мне и брату со словами: "Вы должны повторять за мной". Мы за ним повторили, а после того как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу", - рассказал один из подростков.

Уголовные дела, возбужденные по статьям террористического характера, особенно когда вменяется вербовка через интернет, вызывают сомнения в дагестанском обществе, рассказал дагестанский журналист, попросивший не публиковать его имя.

«Ведь среди силовиков есть и такие, которые используют незаконные методы для демонстрации хороших показателей по работе, кто готов ради карьеры подбрасывать оружие и наркотики, проводить провокации преступлений. В данном случае, когда мы знаем, что есть украинские ЦИПсО, провоцирующие россиян на совершение преступлений, или телефонные мошенники, толкающие впечатлительных людей на разного рода деяния, то почему отрицается версия, что к этому подростку была применена оперативная провокация?» - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Всё чаще подростки подпадают под преследования по террористическим статьям: молодые, бестолковые

По его мнению, с учетом того, что в современном законодательстве России очень размыты понятия экстремизма и терроризма, "под статью" может попасть любой. «В принципе, это и объясняет, почему всё чаще подростки подпадают под преследования по террористическим статьям: молодые, бестолковые, не слышащие, что им объясняют взрослые про комментарии в социальных сетях, не знающие, как и что можно комментировать, исходя из совремнных реалий», - указал журналист.

В Дагестане могут быть ячейки террористических организаций, но вряд ли они активны, заметил он. «Что касается ИГИЛ*, наличие спящих ячеек допускаю, но в тоже время понимаю, что таких ячеек в республике крайне мало: они потому и спящие, что глубоко законспирированы и явно не через Тикток общаются. Какой-то активности, которую может увидеть стороннее гражданское лицо, они не проявляют. Думаю, что по таким делам силовики должны представлять общественности как можно больше объективных доказательств, снимающих с них какие-либо подозрения», - подчеркнул он.

Напомним, в марте 2025 года в махачкалинском поселке Семендер был объявлен режим контртеррористической операции. В перестрелке силовики убили четырех жителей Дагестана, а Национальный антитеррористический комитет объявил убитых боевиками ИГ*. Эта версия вызвала сомнения у ветеранов силовых структур.

"Очень сильно сомневаюсь в том, что это какие-то пацаны-сторонники ИГИЛ*. Просто не верится никак. Мы их всех уничтожили, по словам министра внутренних дел. Но вдруг они появились снова. Так происходит, когда кому-то это очень надо. Возможно, для рейтинга, возможно, для того, чтобы показать какие-то результаты. На борьбу якобы с терроризмом, экстремизмом отпускаются огромные деньги. И эти деньги руки чешутся осваивать, я так думаю", - сказал тогда "Кавказскому узлу" председатель независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов.

* запрещенная в России террористическая организация.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.