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16:42, 6 марта 2025

КТО в Дагестане вызвала противоречивые оценки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Версия о принадлежности убитых в поселке Семендер боевиков к ИГ* вызывает сомнения, а операция не была спланирована, заявили ветераны силовых структур. Отсутствие жертв среди силовиков говорит об их профессионализме, возразил военный эксперт.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 марта в махачкалинском поселке Семендер был объявлен режим контртеррористической операции. В перестрелке силовики убили четырех человек. Антитеррористический комитет объявил убитых боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство". В 06.20 мск режим КТО был отменен. Все убитые оказались жителями Дагестана.

По данным оперштаба Дагестана, силовики проверяли информацию о возможной подготовке теракта. При попытке задержания несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Они были заблокированы в одном из домов, жители ближайших домов эвакуированы.

Председатель независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов, полковник МВД Амир Колов и капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировали "Кавказскому узлу" достоверность версии о принадлежности убитых в КТО боевиков к террористической организации и сам ход операции.

Магомед Шамилов со скепсисом относится к заявлению о принадлежности убитых к террористической организации.

"Мне как председателю профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры стыдно признаться, что я сомневаюсь в правдивости опубликованной информации. Я очень сильно сомневаюсь в том, что это какие-то пацаны-сторонники  ИГИЛ*. Просто не верится никак. Мы их всех уничтожили, по словам министра внутренних дел. Но вдруг они появились снова. Так происходит, когда кому-то это очень надо. Возможно, для рейтинга, возможно, для того, чтобы показать какие-то результаты. На борьбу якобы с терроризмом, экстремизмом отпускаются огромные деньги. И эти деньги руки чешутся осваивать, я так думаю. У меня возникает вопрос, какие теракты они готовили, где, когда. Никакой информации про убитых они не дают обществу. Отсюда и большое сомнение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но если допускать, что убитые, действительно, были сторонниками ИГИЛ*, то силовики действовали непрофессионально, уверен он.

"Вопрос в том, что действительно ли они были боевиками и насколько профессионально действовали силовики, которые их уничтожили. Разве нельзя было задержать их, а не убивать? Силовики говорят, что у них есть оперативная информация, ну так используйте ее, чтобы задержать их, а не убивать. Если они боевики, то пользы от них будет больше, если они будут задержаны и расскажут все, что знают. А то какие-то публичные казни получаются, которые никакого эффекта не дают", - подчеркнул он.

Амир Колов также сомневается в том, что убитые были сторонниками ИГИЛ*.

"Там как такового подполья нет. Есть бандиты, которые наживаются на грабежах, вымогательствах, и они преподносятся как боевики из подполья, чтобы показать борьбу и работу антитеррористического комитета Дагестана. Фактически подполья там нет. Убитые называются сторонниками ИГИЛ*. Но если кто-то запросит информацию, подтверждающую эти сведения, никто ее не сможет дать. Очень часто обычные преступники с легкой руки силовиков становятся террористами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Борьба с терроризмом предполагает разработку операций по их задержанию или ликвидации, а в этом случае это не наблюдается, говорит он.

"Судя по их сообщению, я делаю вывод о том, что все это было чистой случайностью. Сначала ДПС-ники их заблокировали, потом подошли другие силовики. Если была оперативная информация, то при чем тут ДПС-ники. Не было разработки операции. Нарвались на бандитов, всех убили, назвали террористами", - отметил Колов. 

Василий Дандыкин, наоборот, считает действия силовиков проявлением профессионализма.

"В последнее время было много случаев, когда не удавалось избежать потерь при перестрелках с боевиками, много случаев ранений, в том числе тяжелых, поэтому считаю важным отметить, что когда удается ликвидировать подобных людей и при этом избежать жертв, то это уже показатель профессионализма. Участники таких спецопераций получают большой опыт, который в дальнейшем применяют в других операциях. Это очень важно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, периодические инциденты говорят о том, что у ИГ* сохраняется маленькая база сторонников, которые могут пополнять ряды террористов.

"Несмотря на всю эффективность борьбы против этого зла, все равно остаются какие-то маленькие ячейки, которые продолжают свою деятельность, привлекая к себе в основном молодых людей, которые еще не сформировали свое мировоззрение и их очень легко заманить бредовой идеологией. Помимо всего прочего нужна агитационная кампания, объясняющая всю опасность такой идеологии", - указал он.

Напомним, контртеррористическая операция в Дагестане стала первой с июня 2024 года, когда в Дербенте и Махачкале было совершено нападение на православные храмы и синагоги. Тогда были убиты шесть предполагаемых боевиков, погибли более 15 силовиков и несколько мирных жителей.

"Кавказский узел" подготовил справки об этих событиях - "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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