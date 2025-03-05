Режим КТО введен в Дагестане

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На окраине поселка Семендер заблокирована группа предполагаемых боевиков, которые, как утверждается, планировали напасть на объект правоохранительных органов, введен режим контртеррористической операции.

В поселке Семендер Кировского района Махачкалы с 00.25 объявлен режим контртеррористической операции, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на мэрию города.

По данным оперштаба Дагестана, в ходе проверки информации о возможной подготовке террористического акта неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовиками.

На окраине Семендера силовики блокировали группу из четыре человек, которые планировали напасать на объект правоохранительных органов, сообщает НАК.

Комитет сообщает, что в Кировском районе Махачкалы силовики обнаружили группу лиц на легковом автомобиле, при попытке задержания они открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Они заблокированы в одном из домов, жители окрестных домов эвакуированы.

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