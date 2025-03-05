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13:38, 5 марта 2025

Ночная спецоперация силовиков встревожила махачкалинцев

Спецоперация. Фото: http://nac.gov.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители махачкалинского поселка Семендер рассказали, что их обеспокоила ночная перестрелка, в которой силовики убили четырех боевиков. Все убитые оказались жителями Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в махачкалинском поселке Семендер был объявлен режим контртеррористической операции. В перестрелке силовики убили четырех человек. Антитеррористический комитет объявил убитых боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство". В 06.20 мск режим КТО был отменен.

По данным оперштаба Дагестана, силовики проверяли информацию о возможной подготовке теракта. При попытке задержания несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Они были заблокированы в одном из домов, жители ближайших домов эвакуированы.

Житель поселка Семендер Абдул сообщил, что ночью услышал выстрелы, и от знакомых в поселке узнал, что «идет перестрелка с полицейскими».

«Сказали, что это был район конечного маршрута 77-го автобуса, недалеко от улицы Виноградная», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что это район частной застройки, и важных социальных объектов там нет.

Житель Семендера Заур рассказал, что ему позвонил брат, проживающий в том районе, и предупредил, чтобы никто не выходил из дома, так как слышна стрельба.

«Он сообщил, что перекрыта дорога вдоль Канала Октябрьской революции, недалеко от улиц Московская и Виноградная. После окончания спецоперации брату рассказал сосед, что возвращался с работы, и оцепление еще не было снято. Его остановили правоохранители для проверки документов, после чего отпустили», - рассказал Заур корреспонденту "Кавказского узла".

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Все убитые оказались жителями Дагестана

В связи с перестрелкой возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По данным следствия, все четверо убитых – жители Дагестана. "Следствием установлено, что 5 марта 2025 в ночное время в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительного органа в Кировском районе Махачкалы при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 4 жителя республики. В ходе боестолкновения сотрудники правоохранительных органов, а также гражданские лица не пострадали", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Напомним, контртеррористическая операция в Дагестане стала первой с июня 2024 года, когда в Дербенте и Махачкале было совершено нападение на православные храмы и синагоги. Тогда были убиты шесть предполагаемых боевиков, погибли более 15 силовиков и несколько мирных жителей.

"Кавказский узел" подготовил справки об этих событиях - "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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