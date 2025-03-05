Отменен режим КТО в Махачкале

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Режим контртеррористической операции в Махачкале отменен после перестрелки, в которой силовики убили четырех человек.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в махачкалинском поселке Семендер был объявлен режим контртеррористической операции. В перестрелке силовики убили четырех человек. Антитеррористический комитет объявил убитых боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство".

По данным оперштаба Дагестана, силовики проверяли информацию о возможной подготовке теракта. При попытке задержания несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Они были заблокированы в одном из домов, жители ближайших домов эвакуированы.

В связи с ликвидацией "угроз жизни и здоровью граждан" режим контртеррористической операции отменен, сообщает оперштаб Дагестана.

"В 06:20 по Москве правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ Кировского района г. Махачкалы Республики Дагестан отменен", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Напомним, контртеррористическая операция в Дагестане стала первой с июня 2024 года, когда в Дербенте и Махачкале было совершено нападение на православные храмы и синагоги. Тогда были убиты шесть предполагаемых боевиков, погибли более 15 силовиков и несколько мирных жителей.

"Кавказский узел" подготовил справки об этих событиях - "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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