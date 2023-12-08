Праздник Зул в Калмыкии

08 декабря 2023, 00:34

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Зул отмечается в Калмыкии по лунному календарю в 25-й день первого зимнего месяца и знаменует начало Нового года. В этот праздник жители республики приходят в буддийские храмы совершить обряд продления лет, сделать подношения ламе Цонкапе и своим предкам.

Буддийские ритуалы продления жизни

В преддверии праздника Зул буддисты, согласно своим верованиям, молятся за лучшее перерождение всех ушедших, очищение плохой кармы, устранение угроз для жизни, опасностей и травм. Проводится праздничный молебен и ритуал «Тысяча подношений Ламе Цонкапе» .

Ежегодно в Центральном хуруле (буддийском храме) ритуалы продления жизни проходят через трех божеств долголетия: Амитаюс, Ушнишавиджаю и Белую Тару. Перед началом проведения ритуалов монахи рекомендуют “приходить с благой мотивацией продления жизни не только себе и родным, но и думая обо всех живых существах", говорится в сообщении Центрального хурула Калмыкии .

Тройное значение праздника

В добуддийские времена праздник, который впоследствии стал называться Зул, был связан, по одной из версий, с зимним солнцестоянием, а по другой – с переходом на зимнее кочевье.

Калмыцкая традиция отмечать Новый год поздней осенью или ранней зимой связана с происхождением этноса. Согласно исследованиям этнографа, доктора исторических наук Эльзы Бакаевой, древние ойраты жили в лесу, занимались охотой и земледелием, "поэтому у них годичный цикл отсчитывался не от весны до весны, как у скотоводов, а от осени до осени".

По информации заведующего музеем Центрального хурула Бадмы Меняева, сплетение добуддийских элементов с буддийскими произошло, когда проповедники соединили зимний праздник кочевников с Днем памяти ламы Цонкапы, который отмечался возжиганием лампад.

Для калмыцких буддистов Зул является одновременно и днем поминовения, и праздником. "В этот день мы поминаем ламу Цонкапу, основателя школы Гелуг, последователями которой уже на протяжении четырех веков являются калмыки. В то же время, по калмыцкой традиции, в Зул заканчивается год, и с первого дня месяца Барса начинается отсчет нового года", – подчеркнул пресс-секретарь хурула Цецен Надбитов.

Лама Цонкапа (1357-1419) - философ, реформатор, в начале XV века стал основателем желтошапочной школы Гелугпа ("система добродетелей”), к которой принадлежит большинство буддистов России. Им же разработано учение "Большое руководство по этапам пути к пробуждению".

Для калмыков праздник Зул еще и всеобщий день рождения . Калмыки раньше не отмечали дни рождения и свой возраст считали не по количеству прожитых лет, а по количеству хозяев года, под влиянием которых они прожили. “Когда рождается ребенок, он уже в день своего рождения вступает под влияние какого-то хозяина года. И с наступлением дня Жилин Эзн ("хозяин года". – Прим "Кавказского узла"), когда меняется хозяин года, он вступает под влияние следующего хозяина года, - пояснил администратор Центрального хурула Йонтен Лодой. “К примеру, если ребенок родился в октябре, то к Зулу и к Жилин Эзн ему будет всего лишь два месяца. Но по-калмыцки ему будет считаться два года", – рассказал священнослужитель в посвященном празднику видеоролике, размещенном на Youtube-канале "Бумба-медиахолдинг" .

По калмыцкой традиции в праздник Зул один год к своему возрасту добавляли только женщины. Мужчины добавляют год через три-пять дней после Зул - в день Жилин Эзн, когда отмечается первый день месяца тигра.

Зул и Җилин Эзн – это древние и взаимосвязанные праздники. “По рассказу Бугтунова Сангаджигаря гелюнга, жившего в XIX веке, в день Зул в результате большого взрыва зародилась Вселенная. В этот день продлевали год только женщины. Мужчины продлевали год в Җилин Эзн, то есть тогда, когда хаос прошел, и Вселенная, в том числе Солнечная система, сформировалась в современном виде. Ойраты считали себя народом вселенского масштаба, любимыми детьми Неба, поэтому праздновали свой день рождения вместе со Вселенной", - объясняет основатель музея "Уникальная Калмыкия" Басан Захаров.

Дата праздника

Дата праздника ежегодно меняется. По ойрат-калмыцкому календарю она выпадает на 25-го число месяца Быка согласно лунному календарю и знаменует начало Нового года. В калмыцком лунном месяце 30 дней, и он не совпадает с привычным календарным месяцем. Чтобы лунный календарь не сдвигался каждый год на пять дней, иногда в нем добавляется дополнительный месяц. При этом в калмыцкой традиции, Зул не может выпадать на конец декабря, поскольку праздник должен проводиться до зимнего солнцестояния, то есть до 21 декабря.

Зажжение лампады

Название праздника происходит от обычая зажигать лампады, или "зул". Символика зажжения лампад, по мнению историков, означает поклонение солнцу, звездам, силам природы, теплу, исходящему от огня. Калмыки, как кочевой народ, полагали, что без огня невозможно не только благополучие, но и существование в мире. Поэтому в прошлом в этот праздник калмыки поднимали лампады на специальном шесте над каждой кибиткой или юртой. Сейчас лампады зажигают в домах.

Зул издавна отмечается в узком семейном кругу. В калмыцких семьях всегда готовились к Зул заранее: собирали специальную траву, из которой делали потом фитили для лампадок, убирали юрту, чинили одежду, постились. "За день до празднования хозяйка семьи готовила тесто для лампадок, оборачивала каждую травинку ватой или чистой шерстью. В обед глава семьи вместе с другими верующими возжигал эти лампадки в своем родовом хуруле. Потухшие лампадки забирали домой и пекли их в золе. Утром члены семьи после слов матери "Разбирайте свой возраст!" съедали запекшиеся кусочки теста с маслом. Это означало, что каждый член семьи вкусил освященной пищи, и в следующем году ему будет сопутствовать удача. В каждой юрте звучало традиционное приветствие: “Пусть твои годы будут счастливыми!”.

Также зажжение лампадки в Зул символизирует уничтожение неведения и страданий живых существ посредством учения Будды. "Металлическая лампадка – это вместилище для омраченных неведением живых существ, которые представлены в виде масла. Фитиль светильника – это корень всех проблем и страданий: неведение. Пламя светильника – это мудрость или учение Будды, которое уничтожает неведение и страдания живых существ. А свет светильника – это благо истинного знания", – пояснил директор Центра по развитию калмыцкого языка, переводчик буддийских текстов Геннадий Корнеев.

Вечером праздничного дня Зул проводится особый ритуал: с наступлением темноты, когда на небе появляются звезды, зажигается возрастная лампадка, которая известна также под названием "ладья жизни". Возрастная лампадка готовится из крутого теста, которому придается форма лодки, в которой размещают «цаган овсн» - пучки из стебля дикой ржи и пшеницы. Лампада должна догореть сама, ее нельзя гасить .

Угощения и напитки

По традиции на праздник монахи и богатые люди раздавали бедным продукты, одежду, скот, но это не было обязательством и не предписывалось в священных буддийских книгах. "Кто-то резал скот и раздавал всему хотону (селению. – Прим. "Кавказского узла"), потому что мясо хранить в те времена было невозможно. Потом следующий резал – и тоже раздавал. Сама жизнь кочевников заставляла заботиться друг о друге”, – пояснил директор Центра по развитию калмыцкого языка, переводчик буддийских текстов Геннадий Корнеев.

Празднование обычно начиналось с утра. На Зул предполагается обильный стол, на котором обязательно должны быть сладости, пельмени с бараниной и борцоки — пшеничные пышки, которые готовят на молоке, кефире или сметане. Борцоки обжариваются в большом количестве масла, имеют форму лепешки или бублика перекрученных жгутов или фигурок животных. Причем каждый вид борцога несет особый сакральный смысл .

Угощение запивают калмыцким чаем. В кипяток кладут не только заварку, но и соль, а также толченый в сливочном масле мускатный орех и добавляют молоко.

О чае у калмыков сохранилась легенда. "Когда-то жил мудрый человек по имени Зункава, который много лет страдал тяжким недугом. Однажды он обратился к одному лекарю. Тот, осмотрев его, ска­зал: "Излечиться от этой болезни поможет боже­ственный напиток – чай с молоком и солью, крепкий и ароматный. Пейте его натощак в течение семи дней", – рассказывает кандидат филологических наук Дорджи Басаев. И настал день, когда болезнь покинула Зункаву. Это было 25-го числа первого зимнего месяца по лунному календарю. С тех пор, по велению Зункавы, калмыки каждый год 25-го числа месяца Коровы (Быка) отмечают праздник Зул.

Летом калмыки заготавливали на зиму подсоленное и топленое сливочное масло в овечьих рубцах. Использовать это топленое масло начинали во время обряда Зул. Его нарезали кругами, добавляли в чай, иногда с молоком, оставшееся масло съедали в зимнее время .

С 2004 года праздник Зул объявлен национальным праздником Калмыкии и является выходным днем .

Примечания