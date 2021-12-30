Отключение света в Элисте отразилось на праздновании калмыцкого Нового года

30 декабря 2021, 08:41

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Из-за перебоев с подачей света Центральный хурул Калмыкии отменил трансляцию в YouTube молебна в честь праздника Зул и перенес на начало января премьеру документального фильма "Песня Зеленой Тары". Опрошенные "Кавказским узлом" элистинцы рассказали, что встретили калмыцкий Новый год с родственниками.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 декабря 2020 года традиционный праздничный молебен в честь калмыцкого Нового года и дня ухода в нирвану основателя буддийской школы Гелуг ламы Цонкапы в связи с пандемией коронавируса прошел в онлайн-режиме, а массовые мероприятия были отменены. Участвовать в богослужениях в таком режиме непривычно, однако соблюсти основные традиции семейного праздника это не помешало, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Элисты.

Зул отмечается 25-го числа месяца Быка по лунному календарю и знаменует начало Нового года. Название праздника происходит от обычая зажигать лампады – "зул". По мнению историков, эта традиция символизирует поклонение солнцу, звездам. В праздник Зул калмыки приходят в буддийские храмы, чтобы совершить обряд продления лет, сделать подношения ламе Цонкапе и своим предкам. В буддизме Зул отмечается и как очередная годовщина со дня ухода в нирвану ламы Цонкапы (1357-1419). Именно он в начале XV века стал основателем желтошапочной школы Гелугпа, им же разработано учение "Большое руководство по этапам пути к пробуждению" – "Ламрим Ченмо".

День празднования Зул, который в этом году пришелся на 29 декабря, традиционно объявлен в Калмыкии выходным днем. Соответствующий указ главы Калмыкии Бату Хасикова был опубликован 9 декабря на его сайте.

В связи с тем, что в некоторых районах Элисты, в том числе в центре города, с утра и примерно до 15.00 мск 29 декабря из-за аварии отключилось электричество, Центральный хурул Калмыкии отменил онлайн-трансляцию в YouTube большого праздничного молебна в честь праздника Зул и провел прямой эфир на своей странице в Instagram, сообщил пресс-секретарь хурула Цецен Надбитов.

"В 13.00 мск у нас должна была состояться премьера документального фильма "Песня Зеленой Тары" о старинной калмыцкой тханке (изображение религиозного характера на ткани, – Прим. "Кавказского узла"). Но показ также пришлось отменить, потому что свет дали, если не ошибаюсь, только в 15.00 мск. В ближайшее время администрация хурула примет решение, когда пройдет презентация фильма. Скорее всего, это будет во время новогодних праздников. В остальном праздничные мероприятия прошли по плану", – сказал Надбитов корреспонденту "Кавказского узла".

Программа мероприятий Центрального хурула, посвященных празднику Зул, включала в себя ритуал "Тысяча подношений ламе Цонкапе", угощение верующих чаем и борцоками, презентацию фильма документального фильма "Песня Зеленой Тары", а также обход хурула с пением мантры "Мигзм" и возжиганием лампадок, сообщил 28 декабря Центральный хурул на своей странице в Facebook.

Традиционные ритуалы продления жизни, которые проводятся накануне наступления калмыцкого Нового года, начались 4 декабря и проводились каждые выходные до 26 декабря в онлайн-режиме, рассказал представитель Центрального хурула. "Поскольку во время ритуалов вход в хурул был закрыт, в будни увеличился поток желающих попасть на индивидуальные приемы, которые проводят наши монахи со вторника по четверг. В эти дни прием велся иногда в трех, иногда в четырех кабинетах. В среднем ежедневно ламы успевали принять около 80 человек. Это заметно больше, чем обычно", – отметил Надбитов.

Зул для калмыцких буддистов является одновременно и днем поминовения и праздником, пояснил пресс-секретарь Центрального хурула. "В этот день мы поминаем ламу Цонкапу, основателя школы Гелуг, последователями которой уже на протяжении четырех веков являются калмыки. В то же время, по калмыцкой традиции, в Зул заканчивается год и с первого дня месяца Барса – в этом году с 3 января – начинается отсчет нового года. Так что для калмыков у даты Зул двойное значение", – подчтеркнул Надбитов.

Элистинцы рассказали о праздновании Зул в условиях пандемии и перебоев с подачей света

Ситуация с пандемией и отключение электричества не помешали жительнице Калмыкии Ирине традиционно отпраздновать Зул со своей семьей, заверила 32-летняя элистинка. "Я уже не особо слежу за ситуацией с пандемией, но по моим субъективным ощущениям, коронавирус уже не так агрессивен. Мы все вакцинировались, среди моих родственников тяжелых случаев заболевания не было. Так что мы не боимся навещать друг друга. Сегодня сходили к родителям мужа, моим родителям, угостили их борцоками, попили калмыцкий чай. Трансляцию молебна я не смотрела, но мы заказывали в онлайне ритуалы продления жизни, отправляли имена членов семьи по электронной почте, делали подношения через мобильный банк. Отключение света настроение не испортило. Но только потому, что в такие дни у калмыков не принято давать волю негативным эмоциям. В целом, конечно, этот год запомнился постоянным авариями – то света нет, то воды, улицы постоянно перекопаны были. То ли власти не справляются, то ли системы все разом обветшали. Не знаю, что происходит, но хотелось бы пожелать, чтобы в следующем году все наладилось", – сказала Ирина.

Отключение электроэнергии "подпортило настроение", но основным препятствием для похода по гостям стал гололед, заявила предпринимательница Занда. "Если бы жила с родителями, никуда сегодня не стала бы выходить. А так пришлось – не столько даже из-за традиции, больше из-за того, что в такой гололед надо избавить стариков от походов в магазины, аптеки и пр. Спросила родителей, что им нужно купить, съездила, навестила. Естественно, с борцоками. Ходить по такому льду очень сложно и опасно. Дорожки посыпаны песком лишь местами. Без света посидеть еще полбеды. А вот ноги переломать в новогодние праздники будет обидно", – сказала 50-летняя элистинка корреспонденту "Кавказского узла".

Перебои с электроснабжением в Элисте 28-29 декабря вызваны погодными условиями: из-за наледи обрываются провода, пояснил депутат Госдумы Бадма Башанкаев в видеообращении, опубликованном в ночь на 30 декабря на его странице в Instagram.

Пенсионерка Зинаида из-за погодных условий провела праздничный день дома. "В последние два года в Зул никуда не хожу. В прошлом году из-за ковида, в этом – из-за гололеда. Посмотрела трансляцию молебна, помолилась за всех близких. Приезжал сын, угостила его борцоками. Свет у нас тоже отключали, но что поделать – погода такая на улице. Провода, говорят, из-за льда обрываются. Зул для меня сейчас больше ассоциируется с молитвами, ритуалом продления жизни. Это раньше в этот день веселились, устраивали застолья. Потом ламы объяснили, что это день поминовения, что в Зул надо воздерживаться от негативных действий. Так что я не испытывала сегодня особого дискомфорта из-за проблем с погодой и электричеством. Но, конечно, настораживает, что в последнее время перебои с электроэнергией участились. У меня в квартире прохладнее стало, когда света не было", – рассказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

По калмыцкому календарю Зул наступил 29 ноября, отметил безработный Хонгор. "Я отпраздновал Зул вместе с братьями-монголами и бурятами месяц назад. Мне не нравится, что тибетские ламы навязывают калмыкам свои обычаи. Спасибо им за то, что помогли возродить в Калмыкии буддизм. Но хотелось бы большего уважения к нашим национальным традициям. Наш календарь теперь не совпадает с календарем других монгольских народов. Хотя, по сути, мы один народ. Я слушал пояснения по датам календаря лам Центрального хурула. Вроде все аргументировано, со ссылками на священные тексты. Но мои воспоминания о праздновании Зул и Цаган сар в советские времена и моя интуиция подсказывают, что мы должны идти в ногу с остальным монгольским миром. На уровне подсознания не могу принять официальную позицию хурула в этом вопросе", – сказал 52-летний мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Буддисты и тенгрианцы подискутировали о смысле праздника Зул

Дискуссия о дате празднования Зул в 2021 году развернулась в калмыцком сегменте соцсетей в ноябре. 17 ноября старший администратор Центрального хурула Йонтен-гелонг (Сергей Киришов) записал видео с разъяснением об астрологических буддийских традициях калмыков и остальных монгольских народов. По его словам, монголы, буряты и тувинцы с начала XX века следуют астрологической системе, созданной буддийским ученым Сумба-хамбо Еше Палджором (1704 –1788), – в 1911 году эту систему официально утвердил глава буддистов Монголии Богдо-гегян VIII. Калмыки же остались приверженцами астрологической традиции, которая "берет свое начало от регента Далай-ламы V – Деси Сангье Гьяцо (1653—1705)". "Основным трактатом этой традиции является текст "Вайдурья Карпо", или "Белый берилл". Этот трактат лежит в основе всех астрологических вычислений Института тибетской астрологии и медицины при Его Святейшестве Далай-ламе XIV", – подчеркнул Йонтен-гелонг.

Анализ буддийских календарей и альманахов, созданных калмыцкими ламами до и после революции, дает основания утверждать, что они тоже придерживались астрологической традиции, изложенной в "Белом берилле", добавил представитель Центрального хурула. "Почему же калмыки вместе с остальным монгольским миром не перешли на новую астрологическую традицию? Причина в том, что она больше подходят именно для Восточной Азии. Поэтому калмыки остались следовать старой астрологической традиции, на основе трактата "Белый берилл", которая больше подходит для европейской части мира", – рассказал калмыцкий монах.

Разночтения в дате празднования Зул происходят из-за "дополнительного" лунного месяца, пояснил Йонтен-гелонг. "Дело в том, что в лунном месяце бывает только 30 суток. В то время как в солнечном календаре в некоторых месяцах бывает 31 день. <…> Чтобы лунный календарь не сдвигался каждый год на пять дней, иногда в лунном календаре добавляется дополнительный месяц. <…> Разница между двумя астрологическими традициями в том, когда именно добавлять дополнительный месяц и каким образом компенсировать отставание лунного календаря. В 2021 году, согласно нашей астрологической традиции, дополнительный месяц добавляется в месяц Мыши, или в девятый лунный месяц. А, как мы знаем, Зул отмечается в 25 лунный день месяца Коровы, то есть в десятый лунный месяц. И у нас он выпадает на 29 декабря. В то время, как, согласно астрологической традиции, которой следуют в Монголии, девятый лунный месяц не добавлялся. Поэтому у них 25 лунный день месяца Коровы выпадает на 29 ноября", – констатировал администратор Центрального хурула.

Календарь ойрат-калмыков уникален, он не восходит ни к тибетской, ни к монгольской традиции, заявил глава Центра развития современной ойратской культуры "Тенгрин уйдл" (Млечный путь»), основатель музея "Уникальная Калмыкия" Басан Захаров. "Только ойраты начинают год с месяца Барса. Первый день этого месяца является праздником Жилин эзн – Хозяин года. У тибетцев, китайцев, наших братьев-монголов год начинается в феврале, у нас – в декабре. Поэтому нельзя говорить, что калмыки синхронизировались с тибетским или монгольским календарем. <…> Я думаю, это несправедливо по отношению к нашим предкам, нашей культуре и будущему нашего народа", – сказал Захаров на видео, опубликованном 27 ноября на сего странице в Instagram.

В Тибете нет такого праздника как Зул, заверил он. "Наш Зул – это не день поминовения ламы. <…> Основа праздника Зул – это день рождения Вселенной. До революции, напомню, калмыки не отмечали индивидуальные дни рождения. Зул – это время обновления энергии во Вселенной. Обновляется энергия, обновляемся мы. Поэтому мы отмечаем [общий для всех калмыков] день рождения и проводим обряд продления жизни. Это именно наша, ойратская традиция", – подчеркнул популяризатор тенгрианской культуры.

В калмыцкой традиции Зул не может выпадать на конец декабря, поскольку праздник должен проводиться до зимнего солнцестояния, то есть до 21 декабря, добавил Захаров. "Кроме того, в монгольской традиции нельзя добавлять месяц в холодное время года, потому что считается, что это время нижнего мира, и оно не очень благоприятно для всех живых существ. Никогда в ойратской традиции дополнительный лунный месяц не прибавлялся в холодное время года – только в летний период. Насколько я знаю, в Монголии следуют этой традиции, они ее сохранили. Поэтому у нас не сходится календарь", – констатировал руководитель музея.

Захаров призвал калмыцкое общество к дискуссии с участием ученых и духовенства. "Я считаю, что в этом году 29 ноября нужно встретить день рождения Вселенной, а 29 декабря надо, наверное, провести поминальные службы по ламе Цонкапе", – подытожил он.