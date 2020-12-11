Молебен на праздник Зул в Калмыкии прошел онлайн

11 декабря 2020, 04:28

Традиционный праздничный молебен в честь калмыцкого Нового года и дня ухода в нирвану основателя буддийской школы Гелуг ламы Цонкапы в связи с пандемией коронавируса прошел в онлайн-режиме, а массовые мероприятия были отменены. Участвовать в богослужениях в таком режиме непривычно, однако соблюсти основные традиции семейного праздника это не помешало, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Элисты.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году около тысячи человек посетили молебен в честь праздника Зул в Элисте. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Элисты заявили, что республиканские и городские власти должны "с большим почтением" относиться к одному из главных национальных праздников.

Зул отмечается 25-го числа месяца Быка по лунному календарю и знаменует начало Нового года. Название праздника происходит от обычая зажигать лампады - "зул". По мнению историков, эта традиция символизирует поклонение солнцу, звездам. В праздник Зул калмыки приходят в буддийские храмы, чтобы совершить обряд продления лет, сделать подношения ламе Цонкапе и своим предкам. В буддизме Зул отмечается и как очередная годовщина со дня ухода в нирвану ламы Цонкапы (1357-1419). Именно он в начале XV века стал основателем желтошапочной школы Гелугпа, им же разработано учение "Большое руководство по этапам пути к пробуждению" – "Ламрим Ченмо".

Указом главы Калмыкии 10 декабря был объявлен выходным днем. «Объявить 10 декабря 2020 года Днем национального праздника «Зул», - сказано в указе от 27 ноября, опубликованном на сайте главы Калмыкии.

Буддийские ритуалы продления жизни, которые традиционно проводятся накануне праздника Зул, в этом году прошли с 20 ноября по 6 декабря. В связи с неблагоприятной ситуацией по Covid-19 молебны проходили в режиме онлайн. «Ежегодно в Центральном хуруле ритуалы продления жизни проходят через трех божеств долголетия: Амитаюс, Ушнишавиджаю и Белую Тару. Перед началом проведения ритуалов монахи рекомендуют зародить в себе правильную, благую мотивацию. Также монахи призывают во время проведения ритуалов молиться не только за себя, но и за всех живых существ, а также за скорейшее окончание пандемии», - говорится в сообщении на странице в Facebook Центрального хурула Калмыкии.

Калмыкия наряду с Чечней и Москвой вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса. Так, по данным на 30 ноября, Калмыкия находится на втором месте среди регионов России по коэффициенту распространения коронавируса c показателем 1,21, следует из инфографики "Яндекса" "Коронавирус: статистика", где собраны данные статистики Минздрава России и Роспотребнадзора по коронавирусу. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России и на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Калмыкии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Праздничные мероприятия в Центральном хуруле 10 декабря продлились с 9.00 до 17.00 мск. Помимо онлайн-молебна «Тысяча подношений ламе Цонкапе», верующим были показаны фильмы на буддийскую тематику. Кроме того, Шаджин лама (верховный лама) Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче выступил с онлайн-наставлением «Ламрим – постепенный путь к пробуждению». Трансляции Центрального хурула на Youtube -канале и в Instagram к 18.30 мск посмотрели более 7,5 тысячи верующих, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь «Золотой обители Будды Шакьямуни» Цецен Надбитов.

«До пандемии в Центральном хуруле на праздники обычно собирались тысячи верующих. Но в последние годы мы открыли хурулы городе Лагани, Кетченеровском, Малодербетовском, Черноземельском и Городовиковском районах. Там проводят ритуалы представители нашей монашеской общины, и у верующих этих районов есть возможность посещать молебны на местах. К сожалению, монахов в Калмыкии недостаточно, пока не во всех районах республики проводятся службы», - отметил он.

Ученые назвали семейным праздник Зул

В добуддийские времена праздник, который впоследствии стал называться Зул, был связан, по одной версии, с зимним солнцестоянием, по другой – с переходом на зимнее кочевье, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» заведующий музеем Центрального хурула, научный сотрудник Калмыцкого госуниверситета Бадма Меняев. «Сплетение добуддийских элементов с буддийскими произошло, когда проповедники соединили зимний праздник кочевников с Днем памяти ламы Цонкапы, который отмечался возжиганием лампад», - добавил ученый.

По его словам, раньше в калмыцких семьях готовились к Зул заранее: собирали специальную траву, из которой делали потом фитили для лампадок, убирали юрту, чинили одежду, постились. «За день до празднования хозяйка семьи готовила тесто для лампадок, оборачивала каждую травинку ватой или чистой шерстью. В обед глава семьи вместе с другими верующими возжигал эти лампадки в своем родовом хуруле. Потухшие лампадки забирали домой и пекли их в золе. Утром члены семьи после слов матери «Насан булалдтн!» («Разбирайте свой возраст!») – съедали испекшиеся кусочки теста с маслом. Это означало, что каждый член семьи вкусил освященной пищи, и в следующем году ему будет сопутствовать удача. В каждой юрте звучало традиционное приветствие «Авсн наснтн олзятя болтха!» («Пусть твои годы будут счастливыми!»), - рассказал Меняев.

На праздник богатые раздавали бедным продукты, одежду, скот, но это не было обязательством, отметил сотрудник музея. «Чем богаче был человек, тем он больше раздавал бедным [...] Помощь бедным оказывали и монахи и богачи. Но предписаний на этот счет в буддизме нет», - пояснил Меняев.

Социальные обязательства в традициях калмыков не были институционализированы, подтвердил директор центра по развитию калмыцкого языка, переводчик буддийских текстов Геннадий Корнеев. «Кто-то резал скот – раздавал всему хотону (селению. - Прим. "Кавказского узла"), потому что мясо хранить в те времена было невозможно. Потом следующий резал – и тоже раздавал. Сама жизнь кочевников заставляла заботиться друг о друге. Так что прописывать в священных книгах, приурочивать к праздникам эту традицию не было необходимости. Раздача подарков скорее характерна для праздника Цаган сар. Зул – это больше семейный праздник, который отмечается в узком кругу. Активных контактов с другими семьями в этот день не было», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Цаган сар наступает в первый день месяца дракона по лунному календарю. В этот день в ряде регионов – в Китае, Монголии, Бурятии, Тыве, Тибете – буддисты встречают Новый год.

По его словам, возжигание лампадки в Зул символизирует уничтожение неведения и страданий живых существ посредством учения Будды. «Металлическая лампадка – это вместилище для омраченных неведением живых существ, которые представлены в виде масла. Фитиль светильника – это корень всех проблем и страданий: неведение. Пламя светильника – это мудрость или учение Будды, которое уничтожает неведение и страдания живых существ. А свет светильника – это благо истинного знания», - пояснил Корнеев.

Зул для калмыков – не только день ухода в нирвану ламы Цонкапы, но еще и всеобщий день рождения, рассказал администратор Центрального хурула Йонтен Лодой. В посвященном празднику видеоролике, размещенном на Youtube-канале «Бумба-медиахолдинг» 7 декабря, он подчеркнул, что дату отмечают все последователи школы Гелугпа – в Монголии, Бурятии, Туве, Тибете, но традиция прибавлять в этот день к своему возрасту год существует только у калмыков.

«Дело в том, что калмыки раньше не отмечали дни рождения и свой возраст считали не по количеству прожитых лет, а по количеству хозяев года, под влиянием которых они прожили. Когда рождается ребенок, он уже в день своего рождения вступает под влияние какого-то хозяина года. И с наступлением дня Жилин эзн (хозяин года. – Прим "Кавказского узла"), когда меняется хозяин года, он вступает под влияние следующего хозяина года. К примеру, если ребенок родился в октябре, то к Зулу и к Жилин эзн ему будет всего лишь два месяца. Но по-калмыцки ему будет считаться два года [...] По калмыцкой традиции, в праздник Зул один год к своему возрасту добавляли женщины. А мужчины добавляют год через пять дней после Зул, то есть в день Жилин эзн – в первый день месяца тигра», - рассказал священнослужитель.

Согласно представлениям калмыков, хозяин года может влиять по-разному на того или иного человека, в зависимости от года его рождения, рассказал он. «Для того, чтобы сгладить негативные влияния следующего года, перед Зул калмыки делают специальные обряды и ритуалы. Самый известный из них – ритуал продления жизни», - резюмировал Йонтен Лодой.

Пандемия не помешала жителям Элисты отметить праздник

Пандемия почти не повлияла на связанные с празднованием Зул семейные традиции, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" элистинка Кермен Манджиева. «Жаль, что в этом году мы не смогли побывать на молебне в хуруле. Но все самое важное в этот день происходит в семье. Мы, как и все калмыцкие семьи, готовимся с вечера: лепим борцоки (пышки из сдобного теста. – Прим "Кавказского узла"), делаем уборку, зажигаем лампадки. Сейчас обряды в нашей семье немного упростились – мы пользуемся покупными свечами для лампадок. Но я помню, что в моем детстве лампады были из теста, лепили «лодку жизни», куда вставляли фитили, которых было по количеству членов семьи. В гости сегодня ходила только к самым близким родственникам – все-таки пандемия», - сказала она.

Пенсионер Аркадий признался, что для него Зул – больше национальный праздник, чем религиозный. «Я вырос в Советском Союзе и остался атеистом. Но к празднику Зул отношусь с почтением. Калмыки его отмечали даже в Сибири (во время депортации 1943-1956 гг. – Прим "Кавказского узла"). У нас в семье лепят борцоки, накрывают праздничный стол. Жена ходит в хурул, продлевает годы всем членам семьи. Я не ярый атеист, поэтому дискуссий на эту тему у нас с ней не бывает», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек. Ссылка длилась 13 лет и тринадцать дней. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием «Улусы», говорится в справочном материале «Кавказского узла» «Депортация калмыков».

Жительница Элисты Анна сказала, что в Зул соблюдает буддийские традиции, хотя сама не считает себя религиозной. «Я не чистая калмычка и не буддистка. Но Зул – красивый праздник, семейный. За буддийские ритуалы обычно отвечает муж. Сейчас он на заработках. И сегодня (10 декабря) я сама зажгла на алтаре лампадку, сделала подношения: борцоки, фрукты, сладости. Я бы и в хурул сходила – годы продлить. Но в этом году обряды проводились онлайн. Муж сказал, что сам подключится к трансляции, помолится за нас», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Студент Санал заявил, что не расстроен из-за отмены массовых мероприятий в Зул. «Я на эти мероприятия и не ходил – скучновато. А в хурул – да. Кто-нибудь из семьи обязательно должен быть на обрядах по продлению жизни, на праздничном молебне. Почти каждый год ходил Трансляцию сегодня (10 декабря) смотреть не стал, мама смотрела Для меня онлайн-молебен пока непривычен [...] В гости не ходили, созванивались с родственниками, в мессенджерах поздравляли. У городе у нас почти никого нет из близких, все в районе живут», - пояснил Санал.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения жителей Элисты.