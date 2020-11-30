Чечня стала третьей по динамике заражений COVID-19 на фоне критики подсчетов

30 ноября 2020, 14:45

Чечня наряду с Калмыкией и Москвой вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Магомед Даудов пригрозил жителям Чечни жесткими ограничениями на фоне оптимистичного отчета Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", официальная статистика смертей от COVID-19 не объясняет резкое повышение смертности в России, говорится в опубликованном 23 ноября исследовании "Медиазоны", согласно которому с апреля по сентябрь в стране умерло на 106 тысяч человек больше, чем в среднем за тот же период на протяжении пяти лет. Чечню авторы исследования включили в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом смертей от коронавируса. По их данным, в республике смертность в период пандемии выросла на 53% по сравнению с теми же месяцами 2015-2019 годов, а в сентябре рост смертности в Чечне составил 71% по сравнению с данными прошлых лет.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 112 человек в Чечне, и общее число зараженных с начала пандемии, согласно официальной статистике, достигло в республике 4374 - это наименьший показатель среди регионов СКФО. Умершими от коронавируса в Чечне числятся 66 человек, а активных больных в республике, по состоянию на 30 ноября, 1729.

По данным на 30 ноября, Чечня находится на третьем месте среди регионов России по коэффициенту распространения коронавируса (Rt), следует из инфографики "Яндекса" "Коронавирус: статистика", где собраны данные статистики Минздрава России и Роспотребнадзора по коронавирусу.

В Чечне, как следует из публикации, коэффициент Rt составляет сегодня 1,19. По этому показателю республика уступает лишь Калмыкии (1,21) и Москве (1,22).

Rt - коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, говорится в методических рекомендациях для поэтапного снятия ограничений, размещенных 8 мая на сайте Роспотребнадзора. Согласно пояснению ведомства, коэффициент Rt вычисляется как отношение числа выявленных больных за последние четыре дня к числу выявленных больных за предыдущие четыре дня.

Власти Чечни "занижали публикуемые данные об умерших от коронавируса в десятки раз", сообщила сегодня "Медиазона". "Начиная с июля они практически перестали вносить в ИЦК (Информационный центр Минздрава по мониторингу ситуации с коронавирусом) данные о смертях на коронавирусных койках. При этом гораздо большее число погибших от COVID-19 в Чечне подтверждается и избыточной смертностью: с апреля по октябрь здесь умерло на 1 691 человек больше, чем обычно — рост смертности составил 50%", - пишет издание.

Кадыров похвалил чеченских врачей

Рамзан Кадыров 24 ноября отчитался на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о встрече с министром здравоохранения Чечни Эльханом Сулеймановым и главврачами больниц. В республике сложностей из-за пандемии не наблюдается, следует из его сообщения.

"Наши врачи готовы отвечать на вызовы, которые бросает пандемия. Больницы полностью оснащены кислородными точками, оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты. Имеются необходимые койко-места. Несмотря на рост новых случаев заражения COVID-19, не нарушается плановая работа медучреждений. Пациенты с иными заболеваниями получают всю необходимую помощь", - написал глава Чечни.

К трудностям, с которыми столкнулась система здравоохранения в республике, Рамзан Кадыров причислил лишь "случаи, когда жители занимаются самолечением или обращаются к недобросовестным врачам в частных клиниках".

"В ходе встречи я высоко оценил деятельность системы здравоохранения во главе с Эльханом Абдулаевичем в период пандемии COVID-19", - говорится в публикации.

Большинство авторов комментариев к записи выразили восхищение главой Чечни. Скептически восприняла отчет Кадырова лишь пользователь Рая Рахимова. "Ага, у нас в Татарстане тоже все хорошо. Только скорую не вызовешь, врача из поликлиники не дождешься. Сказали, приходите сами в поликлинику", - написала она.

Пользователи Instagram под отчетом о работе больниц в Чечне указали, что в частных клиниках трудятся те же врачи. "В частных клиниках в основном работают врачи с государственных больниц и поликлиник. И там и там у них часы приема", - написал, в частности, hacharo_time. "После работы вечером в клинике врач работает почему-то лучше", - добавил bataev952.

Даудов пригрозил ужесточением ограничений из-за коронавируса

Менее оптимистичные тезисы озвучил уже на следующий день, 25 ноября, руководитель регионального оперштаба, спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он обратился к жителям республики с просьбой соблюдать предписания Роспотребнадзора и предупредил, что, если число поступающих в медицинские учреждения будет расти и больницы переполнятся, то, возможно, будет введен режим самоизоляции.

"Если начнется поступление большого количества больных коронавирусом, врачи не смогут справиться с потоком. Это приведет к неприятным обстоятельствам – введению карантина. Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома, без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил", - приводится перевод видеообращения Магомеда Даудова в публикации на странице Instagram-сообщества "ЧП/Чечня", насчитывающего 69,1 тысячи подписчиков. Сообщение опубликовано под заголовком "Магомед Даудов: следующий режим самоизоляции будет гораздо жестче".

К 14.40 мск 30 ноября публикация набрала 52,9 тысячи просмотров, под ней размещено 149 комментариев, большинство из них на чеченском языке. Авторы части комментариев, опубликованных на русском языке, поддержали позицию властей. "Надо всем остерегаться этого вируса и делать, что говорит наше руководство", - написал, в частности, alash_889_.

"Что карантин будет, уже понятно. И это не зависит от маски. Лучше на карантин, чем умирать десятками", - написала chabaevalaisa.

Некоторых пользователей угроза ужесточения ограничений насторожила. "Если будет ещё жёстче – означает, нельзя будет в магазин и в аптеку?" – задался, в частности, вопросом pikachufkdkdnfjdkejwk. "Так, как в Чечне, масочный режим в России нигде не соблюдается. И всё равно люди болеют", - посетовал rashid260883.

Отношение властей Чечни к угрозе коронавируса менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". При этом Рамзан Кадыров и его окружение за редким исключением игнорировали масочный режим, соблюдения которого требовали от простых жителей республики, сказано в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".