Рамзан Кадыров и министр здравоохранения Эльхан Сулейманов на церемонии вручения спецтранспорта в Грозном 26 мая 2020 года. Фото со страницы Рамзана Кадырова "ВКонтакте" https://vk.com/ramzan

09 сентября 2020, 19:28

Кадыров без маски: против собственных правил

С момента введения строгих карантинных мер в Чечне прошло полгода, а «масочный режим» действует уже четыре месяца. Все это время глава Чечни и его окружение за редким исключением игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами установили для обычных жителей республики. "Кавказский узел" собрал самые яркие тому подтверждения и нашел объяснение тому, почему Рамзан Кадыров не носит маску.

Свадьба племянника

Рамзан Кадыров и гости многолюдной свадьбы Абубакара Кадырова. Кадр видео официального канала Рамзана Кадырова в соцсети "Вконтакте" https://vk.com/ramzan

6 сентября 2020 года Рамзан Кадыров поделился видео со свадьбы своего племянника Абубакара Кадырова. Несмотря на большое количество гостей, ни сам глава Чечни, ни остальные участник торжества медицинские  маски не надевают, а социальную дистанцию не соблюдают.

За 10 дней до этого ДАТА на заседании оперативного штаба Рамзан Кадыров рассуждал о необходимости ношения масок школьниками: «Думаю, что ни один родитель не будет «за», чтобы его ребенок не надевал маску, или против того, что мы говорим». В то же время федеральные ведомства не требовали вводить в школах обязательное ношение масок.

Встреча с блогерами и Курбан-байрам

Рамзан Кадыров на встрече с группой блогеров 9 августа 2020 года. Скриншот сообщения INSTAGRAM ЧГТРК "Грозный" https://www.instagram.com/p/CDrAjmoiGNA/

В начале августа состоялась разрекламированная ЧГТРК «Грозный» встреча Рамзана Кадырова с группой блогеров. На кадрах ролика виден длинный обеденный стол, за которым рядом друг с другом сидят и общаются Рамзан Кадыров, блогер Эрик Китуашвили и еще минимум полтора десятка людей. За 5 дней до этого ДАТА  глава Чечни и российский вице-премьер Юрий Трутнев посетили агрохолдинг, не надев медицинских масок. Пользователи соцсети упрекнули их за нарушение масочного режима.

Отношение властей Чечни к пандемии менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес «паникеров» до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке «Кавказского узла» «История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись».

Встречи и поездки происходили на фоне ужесточения в конце июля карантинных мер в Чечне. В частности, предписывалось строго соблюдать масочный режим, нарушителям назначались штрафы. Штрафами и закрытием магазинов пригрозили и предпринимателям.

Скриншот сообщения Рамзана Кадырова, https://vk.com/wall279938622_512871

Во время празднования Курбан-байрама, в мечети и на ужине в доме главы Чечни, Рамзан Кадыров и его окружение вновь были  без масок. Сам же глава Чечня в посте на своей странице «ВКонтакте» подчеркнул, что торжества проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора – «от масочного режима до социальной дистанции».

Коллективные молитвы и встречи с врачами

5 июня Кадыров опубликовал видео, как он и депутат Госдумы Адам Делимханов не надевая масок входят в мечеть. На кадрах, где Кадыров и Делимханов молятся в одном ряду с верующими, также не надевшими масок. Нет ее и у муфтия Салаха Межиева. При этом в публикации Кадырова указано, что «намаз прошел под контролем бригады врачей и волонтеров, которые проверяли температуру и следили за наличием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции».

31 мая все участники встречи Кадырова с министром здравоохранения республики и главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц были без масок. Хотя уже с 6 мая в Чечне действовал масочный режим, нарушителей которого штрафовали.

26 мая глава Чечни принял участие в церемонии передачи больницам реанимобилей. Он напомнил о необходимости носить защитные маски, однако на кадрах съемки видно, что врачи, сам Кадыров и сопровождавший его министр здравоохранения Эльхан Сулейманов были без масок.

В чем причина?

На встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больни. Стоп-кадр сюжета ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?v=HlhMxvxXIaA&feature=emb_logo

Политолог Али Магомаев отметил, что несоблюдение топ-чиновниками масочного режима у жителей Чечни  вызывает остро негативную реакцию. «Население республики, особенно молодых людей, такая явная демонстрация своего привилегированного положения раздражает», - подчеркивает Магомаев. «То, что дозволено падишаху, не распространяется на его подданных», - сказал 1 член совета Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

За последние полтора года Рамзан Кадыров болел четыре раза, при этом до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров рассказывается в справке «Кавказского узла» «Четыре больничных: как и когда болел Кадыров».

Сам Кадыров говорил, что здоровым маску носить не надо. Поэтому своим посетителям тоже рекомендует их снимать, если они здоровы. «Если не болеешь, сними маску, если болеешь – не заходи», - заявляет глава Чечни 2. В другой раз Кадыров объяснил, что не носит маску, так как он и его окружение дважды в день сдают тест на коронавирус: «Мы два раза в день, утром и вечером, сдаем анализы, проверяемся и <только> тогда сюда приходим и встречаемся» 3.

Кадыров в маске

Кадыров в грозненской больнице №4. Фото: пресс-служба правительства Чечни

Несколько раз камера все-таки запечатлела Рамзана Кадырова в защитной маске, и все они были связаны с посещением больниц. Так, 20 апреля 2020 года Кадыров нанес визит в клиническую больницу №4 в Грозном, которую переоборудовали для лечения зараженных COVID-19 4. Для общения с пациентами он выбрал тот же американский защитный костюм, что ранее надевал президент Путин при посещении ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка. В конце апреля состоялся визит Кадырова в Республиканскую клиническую больницу имени Шахаба Эпендиева. Там он одел респиратор и противочумный халат 5.

Примечания

  1. Отказ Кадырова надеть маску на встрече с блогерами вызвал критику в соцсети // Кавказский узел, 10 августа, 2020 года
  2. Кадыров сообщил, что сдал тест на коронавирус // РИА Новости, 1 апреля 2020 года
  3. Смерть от коронавируса — меньшее зло // Новая газета, 12 апреля 2020 года
  4. Кадыров посетил грозненскую больницу, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией // Новая газета, 20 апреля 2020 года
  5. Рамзан Кадыров посетил Республиканскую клиническую больницу имени Шахаба Эпендиева // Вести Республики, 29 апреля 2020 года

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