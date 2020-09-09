Кадыров без маски: против собственных правил

09 сентября 2020, 19:28

С момента введения строгих карантинных мер в Чечне прошло полгода, а «масочный режим» действует уже четыре месяца. Все это время глава Чечни и его окружение за редким исключением игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами установили для обычных жителей республики. "Кавказский узел" собрал самые яркие тому подтверждения и нашел объяснение тому, почему Рамзан Кадыров не носит маску.

Свадьба племянника

6 сентября 2020 года Рамзан Кадыров поделился видео со свадьбы своего племянника Абубакара Кадырова. Несмотря на большое количество гостей, ни сам глава Чечни, ни остальные участник торжества медицинские маски не надевают, а социальную дистанцию не соблюдают.

За 10 дней до этого ДАТА на заседании оперативного штаба Рамзан Кадыров рассуждал о необходимости ношения масок школьниками: «Думаю, что ни один родитель не будет «за», чтобы его ребенок не надевал маску, или против того, что мы говорим». В то же время федеральные ведомства не требовали вводить в школах обязательное ношение масок.

Встреча с блогерами и Курбан-байрам

В начале августа состоялась разрекламированная ЧГТРК «Грозный» встреча Рамзана Кадырова с группой блогеров. На кадрах ролика виден длинный обеденный стол, за которым рядом друг с другом сидят и общаются Рамзан Кадыров, блогер Эрик Китуашвили и еще минимум полтора десятка людей. За 5 дней до этого ДАТА глава Чечни и российский вице-премьер Юрий Трутнев посетили агрохолдинг, не надев медицинских масок. Пользователи соцсети упрекнули их за нарушение масочного режима.

Отношение властей Чечни к пандемии менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес «паникеров» до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке «Кавказского узла» «История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись».

Встречи и поездки происходили на фоне ужесточения в конце июля карантинных мер в Чечне. В частности, предписывалось строго соблюдать масочный режим, нарушителям назначались штрафы. Штрафами и закрытием магазинов пригрозили и предпринимателям.

Во время празднования Курбан-байрама, в мечети и на ужине в доме главы Чечни, Рамзан Кадыров и его окружение вновь были без масок. Сам же глава Чечня в посте на своей странице «ВКонтакте» подчеркнул, что торжества проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора – «от масочного режима до социальной дистанции».

Коллективные молитвы и встречи с врачами

5 июня Кадыров опубликовал видео, как он и депутат Госдумы Адам Делимханов не надевая масок входят в мечеть. На кадрах, где Кадыров и Делимханов молятся в одном ряду с верующими, также не надевшими масок. Нет ее и у муфтия Салаха Межиева. При этом в публикации Кадырова указано, что «намаз прошел под контролем бригады врачей и волонтеров, которые проверяли температуру и следили за наличием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции».

31 мая все участники встречи Кадырова с министром здравоохранения республики и главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц были без масок. Хотя уже с 6 мая в Чечне действовал масочный режим, нарушителей которого штрафовали.

26 мая глава Чечни принял участие в церемонии передачи больницам реанимобилей. Он напомнил о необходимости носить защитные маски, однако на кадрах съемки видно, что врачи, сам Кадыров и сопровождавший его министр здравоохранения Эльхан Сулейманов были без масок.

В чем причина?

Политолог Али Магомаев отметил, что несоблюдение топ-чиновниками масочного режима у жителей Чечни вызывает остро негативную реакцию. «Население республики, особенно молодых людей, такая явная демонстрация своего привилегированного положения раздражает», - подчеркивает Магомаев. «То, что дозволено падишаху, не распространяется на его подданных», - сказал член совета Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

За последние полтора года Рамзан Кадыров болел четыре раза, при этом до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров рассказывается в справке «Кавказского узла» «Четыре больничных: как и когда болел Кадыров».

Сам Кадыров говорил, что здоровым маску носить не надо 1 . Поэтому своим посетителям тоже рекомендует их снимать, если они здоровы. «Если не болеешь, сними маску, если болеешь – не заходи», - заявляет глава Чечни . В другой раз Кадыров объяснил, что не носит маску, так как он и его окружение дважды в день сдают тест на коронавирус: «Мы два раза в день, утром и вечером, сдаем анализы, проверяемся и <только> тогда сюда приходим и встречаемся» .

Кадыров в маске

Несколько раз камера все-таки запечатлела Рамзана Кадырова в защитной маске, и все они были связаны с посещением больниц. Так, 20 апреля 2020 года Кадыров нанес визит в клиническую больницу №4 в Грозном, которую переоборудовали для лечения зараженных COVID-19 . Для общения с пациентами он выбрал тот же американский защитный костюм, что ранее надевал президент Путин при посещении ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка. В конце апреля состоялся визит Кадырова в Республиканскую клиническую больницу имени Шахаба Эпендиева. Там он одел респиратор и противочумный халат .

Примечания