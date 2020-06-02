Жители Чечни обратили внимание на игнорирование властями масочного режима

02 июня 2020, 02:07

На встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц, репортаж о которой был показан ЧГТРК "Грозный", все были без масок. Масочный режим игнорируют и высшие чиновники, и сами врачи, возмутились опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 мая в Чечне действует масочный режим. Отсутствие защитной маски расценивается как нарушение санитарных правил, нарушителям назначаются штрафы, и добиться от силовиков снисхождения не удается, рассказали ранее грозненцы. С 1 июня в республике разрешены прогулки вблизи дома и занятия спортом на открытом воздухе, также решено открыть стоматологии, салоны красоты и парикмахерские.

1 июня в Чечне выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1247. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В резиденции главы Чечни 31 мая прошла встречи Рамзана Кадырова с министром здравоохранения республики и руководителями республиканских медучреждений, перепрофилированных под лечение коронавирусных больных. При этом глава региона и другие участники совещания были без защитных масок. Репортаж о заседании был показан в новостях ЧГТРК "Грозный".

На встрече Кадыров заявил, что больные с легкой формой заболевания могут и должны проходить лечение в домашних условиях, "чтобы не занимать места" в больницах. Кроме того, он указал, что в настоящее время "есть четкое понимание" того, как следует лечить COVID-больных, а также проинформировал, что в ближайшие дни проведет заседание оперативного штаба для принятия решения по поводу дальнейшего смягчения карантинного режима в республике.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни выказали возмущение в связи с тем, что на фоне введения жесткого масочного режима в республике Кадыров, Сулейманов и руководители медучреждений встретились без масок.

"Ни Кадыров, ни министр, ни один главврач, ни даже присутствовавшие там журналисты, как видно из репортажа, не были в масках, хотя еще с начала мая у нас введен жесткий масочный режим. Полиция задерживает людей на улицах без масок, в такси и даже в магазины людей без них не пускают, сам Кадыров буквально на днях говорил, что маски надо обязательно носить, но само руководство почему-то этих требований не придерживается. Это и есть появление двойных стандартов, что вызывает возмущение у рядовых граждан", - сказал Умар.

"Когда власть требует от людей одно, а сама поступает наоборот, это сразу же бросается в глаза. В новостях нам показывают совещание Кадырова с медработниками, до этого - посещение им лечебного корпуса больницы, где идет ремонт. И они находятся там без защитных средств. Соответственно, у людей возникает резонный вопрос, почему руководство, и тем более медработники, игнорируют правила карантина и масочный режим. Почему рядовой гражданин не может появляться на улице без маски, а чиновники могут?" - задается вопросом Ирис.

"От репортажей с участием Кадырова и медиков у меня осталось двойственное впечатление. Или они намеренно вводят людей в заблуждение, или же никакой опасности коронавируса нет. Иначе как объяснить полное игнорирование руководством и врачами обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции? Если уж вы задерживаете, штрафуете или как-то иначе наказываете нарушителей карантинного режима, то будьте добры начинать с себя. Просмотрев новости, я для себя сделала вывод, что власть просто морочит населению голову со всем этим карантином, самоизоляцией и масочным режимом", - подчеркнула грозненка Марина, педагог по образованию.

Видеоролик о прошедшем совещании Кадырова с работниками медучреждений был также размещен 1 июня в Instagram-паблике "Грозный ТВ". По данным на 02.00 мск сегодня, 2 июня, он набрал 40 514 просмотров и 206 комментариев. Многие комментаторы обратили внимание на отсутствие защитных масок у Кадырова и участников совещания.

"А почему все без масок? На них ношение масок не распространяется?" - задалась вопросом mama_chilita.

"Почему у вас нет масок?" - интересуется khezartsaaev.

"Стесняюсь спросить, почему глава и министры не соблюдают режим самоизоляции?" - написала _lady_lilu_.

Сообщение о том, что Рамзан Кадыров встретился с руководителям медучреждений для зараженных коронавирусом, также было опубликовано 1 июня в Instagram-паблике "kadyrov_news95", насчитывающем 142 тысячи подписчиков. Публикация озаглавлена "Р. Кадыров: Диагноз COVID-19 еще не приговор и не повод для паники".

"В воскресенье провёл совещание с министром здравоохранения Чеченской Республики Эльханом Сулеймановым и главными врачами медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения инфицированных COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в регионе находится под полным контролем […] С учётом мнения специалистов я поручил руководителям медучреждений не затягивать с выпиской тех, кто пошёл на поправку. Также поставлена задача проинформировать граждан, которые не входят в группу риска и имеют лёгкие симптомы коронавирусной инфекции, о возможности проходить лечение дома в условиях строгой самоизоляции. В ближайшие дни я проведу заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Знаю, что наши жители с нетерпением ждут начала второго этапа снятия ограничительных мер в регионе. Заслушаю предложения штаба, рекомендации Роспотребнадзора, определимся с датами", - говорится в публикации.

Публикация по данным на 02.00 мск сегодня, 2 июня, набрала 1719 отметок "нравится" и 62 комментария.

"Уже ни возможности, ни сил нету сидеть в этих бетонных квартирах", - пожаловалась ayata07.

"Тебе (Кадырову) говорить-то легко. У тебя-то деньги есть, чтобы исцелиться. А у кого нет, им что делать?" - поинтересовалась obyavlenia_dagestan_galina.b.m.

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили о том, что жители Чечни устали от режима самоизоляции. "Сопротивление людей в затянувшейся изоляции - это издержки психологической, социальной реакции на ситуацию, которая имеет тенденцию выходить из-под контроля. Это живые люди - они устали не только от изоляции, но и от неопределенности", - сказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Власть и люди, к ней приближенные, при этом никак себя не ограничивают, демонстративно живут на широкую ногу, встречаются, устраивают пикники с шашлыками и мини-концертами", - отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".