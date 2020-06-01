Наибольшее число новых смертей от коронавируса в СКФО пришлось на Дагестан

01 июня 2020, 14:10

32 зараженных COVID-19 умерли в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки, 25 из этих смертей зафиксированы в Дагестане. Республика опережает другие регионы СКФО и по приросту случаев заражения.

Как информировал "Кавказский узел", за сутки с 30 по 31 мая в СКФО скончались от коронавируса 10 человек, число случаев инфицирования COVID-19 за сутки возросло на 452. По общему числу заражений, а также по числу умерших от коронавируса лидировал Дагестан, по числу зараженных на 100 тысяч населения – Северная Осетия, по числу активных больных – Кабардино-Балкария.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". У многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов, передал 22 мая пояснение представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры "Интерфакс". "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", - заявила она. Ирина Трагира и еще пять медиков 21 мая приехали в Дербент, чтобы помочь местным властям в организации борьбы с коронавирусом.

По данным Оперативного штаба Кабардино-Балкарии, за минувшие сутки от коронавируса скончался один зараженный, общее число смертей достигло 21. На Ставрополье также умер один инфицированный COVID-19. По данным на правительственном сайте "Стопкоронавирус", в Северной Осетии умерли за сутки пять человек, в Дагестане - сразу 25.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Дагестане умерли 260 зараженных, в Ингушетии и Северной Осетии – по 50, на Ставрополье – 47, в Чечне – 13, в Карачаево-Черкесии – пять, указано на сайте "Стопкоронавирус". Информации о 21-й смерти в Кабардино-Балкарии там нет. Всего, по данным федеральных и региональных ведомств, в Северо-Кавказском федеральном округе скончались 445 пациентов.

Дагестан по числу умерших является не только лидером в СКФО, но и одним из лидеров в целом по России - этот регион уступает только Москве и Московской области, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в СКФО зафиксированы 482 новых случая заражения, что больше, чем сутками ранее, когда прирост составил 452. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Дагестане - 141. По этому показателю республика находится на 10-м месте среди российских регионов, указано в сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора России. В Ставропольском крае COVID-19 подтвержден у еще 83 человек, в Кабардино-Балкарии – у 76, в Карачаево-Черкесии – у 70, в Северной Осетии – у 48, в Ингушетии – у 44, а в Чечне – у 20, сообщается на сайте ведомства.

Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений. Их там уже 5096, тогда как в Северной Осетии, которая находится на втором месте - только 3005. В Кабардино-Балкарии с начала пандемии выявлено 2903 случая инфицирования COVID-19, на Ставрополье – 2568, в Чечне – 1247, в Ингушетии – 2127, а в Карачаево-Черкесии – 1137, сообщается на сайте "Стопкоронавирус".

В целом по СКФО число случаев заражения достигло 18 083. По общему числу заражений Дагестан является шестым по России.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

При этом в Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных – 4442. Активных больных только 394, что является минимальным показателем по СКФО. В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день болеют коронавирусом 1688 жителей, на Ставрополье - 1419, в Ингушетии – 1218, в Северной Осетии – 987, в Карачаево-Черкесии – 805, а в Чечне – 398. Всего на сегодняшний день в СКФО болеют коронавирусом 6909 человек - за сутки число активных больных выросло на 290, то есть динамика отрицательная.

Худшей по числу случаев заражения на 100 тысяч населения остается ситуация в Северной Осетии (431,23) и Ингушетии (419,48). На третьем месте Кабардино-Балкария - 334,31 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. В Дагестане этот показатель равен 163,81. Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Чечне – 84,33 случая на каждые 100 тысяч человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".