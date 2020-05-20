Особый дагестанский коронавирус

20 мая 2020, 21:37

Тревожные оценки эпидемиологической ситуации в Дагестане резко контрастируют с официальными данными. Что не так со статистикой, о чем проговариваются чиновники рассказывается в справке «Кавказского узла».

Цифры и оценки

Эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией чиновники и СМИ называют «сложной» , «катастрофой»" и даже «войной» . Направляют в помощь медикам армию и МЧС. Президент Путин проводит специальное совещание с руководством и представителями общественности региона. Минздрав России признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в России .

Между тем официальные данные никакого повода для паники не дают. Хотя в абсолютных цифрах инфицирования Дагестан – в первой десятке регионов, но по заболеваемости и смертности на 100 тысяч населения республика находится в середине общерегионального «рейтинга» и по России, и по Северному Кавказу. По России в целом – ниже среднего .

Жалобы людей тоже мало чем отличаются от других регионов : утверждают, что официальные данные занижены , сетуют на нехватку средств индивидуальной защиты и проблемы с состоянием местной медицины .

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России заявляет, что показатель положительных тестов в Дагестане превышает общероссийский втрое, составляя около 35% . Проверить эти цифры невозможно, так как официальные данные по России показывают другой процент выявления заболевших – около 4% (299 941 инфицированный при 7 352 316 тестов на 19 мая ).

Подозрительная пневмония

Среди осложнений при коронавирусной инфекции лидирует пневмония считают в Министерстве здравоохранения России .

В ночь на 17 мая министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал, что всего в республике коронавирусом и внебольничной пневмонией заболели с начала пандемии 13 697 человек, а от «внебольничной пневмонии» в республике погибли почти 700 человек. Гаджиибрагимов добавил, что от COVID-19 и пневмонии скончались более 40 врачей . 12 мая глава Дагестана Владимир Васильев сообщал о 481 пациенте, умершем от внебольничной пневмонии в республике с начала пандемии. По его данным, заболеваемость пневмонией в апреле 2020 года по сравнению с прошлым годом выросла на 33,6%. При этом Васильев заявил, что у властей региона нет цели скрывать статистику по заболеваемости, отметив, что до результатов вскрытия однозначно трудно поставить окончательный диагноз – пневмония или коронавирус.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что с 1 марта от внебольничной пневмонии в городе умерли 694 человека, которых не учитывают в статистике по коронавирусу, а уровень заболеваемости пневмонией в 2020 году в городе превысил средний показатель в несколько раз.

Смертность врачей

Сообщения о высокой смертности врачей также не вносят ясности. Во-первых, врачи умирают от коронавирусной инфекции в целом по России в 16 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с сопоставимыми масштабами эпидемии. Каждый 15-й умерший от этого заболевания – медработник .

Во-вторых, данные об умерших медиках, которые были озвучены дагестанскими чиновниками, соотносились, по их же сведениям, с самыми разными диагнозами .

Статистика или манипуляции?

Отвечая на вопрос блогера Руслана Курбанова, почему коронавирус и пневмония считаются отдельно, Гаджиибрагимов уверял, что «внебольничная пневмония» выявляется отдельно Роспотребнадзором. Руководитель кавказской правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов считает, «что большинство тех, кто зарегистрирован как умерший от пневмонии, на самом деле умерли от коронавируса. То есть от пневмонии, вызванной коронавирусом» .

Правозащитник предполагает, что манипуляции с диагнозами выгодны властям еще и потому, что (по словам главы дагестанского Минздрава) семьи медицинских работников, погибших от коронавируса, должны получить компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей. Заболевшим медработникам выплачивают от 688 тысяч до 2 миллионов рублей . О мошенничестве в диагностике заболеваний в России федеральные СМИ писали и ранее , пишут и сейчас .

Также «коронавирусные доплаты» медикам, обещанные президентом России Путиным, не доходят до них в полном объеме. Из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты за работу с коронавирусными больными, выплачено всего 4,5 млрд рублей, заявлял 13 мая премьер-министр Михаил Мишустин«Это действительно трагедия»: в Дагестане умерли 40 врачей // Газета.ru, 17 мая 2020 года.

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