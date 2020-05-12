Васильев сообщил о сотнях жертв пневмонии в Дагестане

12 мая 2020, 18:45

В Дагестане с начала пандемии от вирусной пневмонии скончался 481 человек, сообщил сегодня глава республики. По его данным, заболеваемость пневмонией в апреле 2020 года по сравнению с прошлым годом выросла на 33,6%.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан является лидером по приросту заражений коронавирусом в СКФО. С начала пандемии в республике зафиксировано 2888 случаев инфицирования COVID-19, 23 человека умерли. Несмотря на то, что Владимир Путин 11 мая заявил о постепенном выходе регионов России из режима самоизоляции, власти Дагестана по рекомендации главного санврача региона приняли решение о продлении этого режима.

8 мая Минздрав России признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в стране. Этому предшествовало обращение "Сообщества врачей Республики Дагестан", в котором подвергается сомнению официальная статистика о скорости и масштабах распространения инфекции. В нем указано, что данные официальной статистики заявляют всего лишь о 1500 больных с двусторонней пневмонией и 12 умерших на начало мая 2020 года, в то время как НКО республики, работающие в сфере охраны здоровья, выявили более 4500 больных и 157 умерших от данного заболевания.

От внебольничной пневмонии с начала пандемии в Дагестане умер 481 человек, сообщил выступивший в прямом эфире телеканала РГВК «Дагестан» глава республики Владимир Васильев.

Он отметил, что в ближайшее время в регионе, где введено обязательное ношение масок, может быть введен «перчаточный» режим, обязывающий обязательное ношение перчаток в общественных местах.

В Москве с 12 мая, согласно указу мэра города, введен режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте. Если пассажир не будет использовать маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение положений КоАП Москвы, передает Агентство городских новостей «Москва».

Васильев заявил, что у властей региона нет цели скрывать статистику по заболеваемости. При этом он отметил, что до результатов вскрытия однозначно трудно поставить окончательный диагноз – пневмония или коронавирус.

На главной странице "Кавказского узла" минимум один раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Васильев привел статистику за конец апреля и начало мая, указав, что в разные дни число заболевших пневмонией составляло от 600 до 700 человек ежедневно. Общее число заболевших пневмонией с начала пандемии он не озвучил, передает корреспондент «Кавказского узла».

Рост заболеваемости вирусной пневмонией в Дагестане в апреле 2020 года составил 33,6% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил также Владимир Васильев. "На сегодня у меня за апрель, по данным ФОМС, по сравнению с предыдущим апрелем рост вирусной пневмонии - 33,6%. Это на 28 апреля", - сказал Васильев, слова которого приводит ТАСС.

Также глава республики отметил недостаток квалифицированных врачей. «Не хватает качества кадров, хотя врачи ведут себя самопожертвенно», — заявил Васильев, слова которого передает «Черновик».

Напомним, дагестанские активисты ранее раскритиковали власти республики за результаты борьбы с коронавирусом и создали общественный штаб по борьбе с пандемией. Он будет вести мониторинг ситуации, собирать статистику, заниматься антикоррупционной деятельностью, помогать медработникам и населению, а после карантина – следить за восстановлением экономики, рассказали 2 мая активисты.

Этот штаб готовит справку фактического состояния распространения коронавируса и пневмонии в Дагестане на 15 мая, а также формирует организационно-мобилизационный план преодоления эпидемии на период с 15 мая по 15 июня. Оба документа активисты направит главе Дагестана и президенту России, передает сегодня РИА «Дербент».

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".