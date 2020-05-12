Дагестан остался лидером по приросту заражений коронавирусом в СКФО

12 мая 2020, 13:16

116 из 390 новых случаев заражения COVID-19 в семи регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксированы в Дагестане. На сегодня болеют коронавирусом в СКФО 6906 человек.

"Кавказский узел" сообщал, что к 11 мая число инфицированных в СКФО выросло за сутки на 391 и достигло 9399. Наиболее многонаселенный регион федерального округа, Дагестан, сохранил лидерство по общему числу зараженных с начала пандемии и по приросту за сутки.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Согласно данным Роспотребнадзора на 10.45 мск, в СКФО зарегистрировано 390 новых случаев заражения коронавирусом - почти столько же, как и за предыдущие сутки. Дагестан со 116 новыми заражениями занимает седьмое место в России по этому показателю. Другие регионы СКФО в первую десятку не попали. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии по 76 новых случаев, в Ингушетии - 45, на Ставрополье - 41, в Чечне – 26. Меньше всего новых заражений в Карачаево-Черкесии – 10, указано в сообщении на сайте ведомства.

Эти же данные размещены сегодня на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". По данным на 10.35 мск с начала пандемии в Дагестане зафиксировано 2888 случаев инфицирования COVID-19. В Северной Осетии насчитывается 1723 подтвержденных случая, в Кабардино-Балкарии - 1401, в Ингушетии – 1290, на Ставрополье – 1125, в Чечне – 813, а в Карачаево-Черкесии – 549.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Дагестан лидирует и по числу болеющих коронавирусом в настоящее время - там их 1857. В Северной Осетии болеют коронавирусом 1406 жителей, в Кабардино-Балкарии их 1137, в Ингушетии – 940, в Ставропольском крае - 779, в Карачаево-Черкесии – 428. Меньше всего их в Чечне - 359,

Число болеющих сократилось в двух регионах: в Чечне (с 328 до 321) и Дагестане (с 1943 до 1863). Уменьшение числа болеющих в Дагестане продолжается второй день, 7 мая их было 1956. В целом по СКФО число болеющих продолжает расти. За два дня, с 9 мая, общее число болеющих коронавирусом в СКФО выросло с 6370 до 6906.

По уровню заболеваемости в СКФО с большим отрывом лидирует Ингушетия, где 254,41 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения. Это самый большой показатель на юге России в целом. К этому уровню приближается Северная Осетия, где 247,26 заражений. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии этот показатель превышает 100, в Дагестане составляет 92,84. Уровень в Ставропольском крае самый низкий – 40,13 заражений на 100 тысяч населения.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан и Ставрополье были самыми населенными регионами округа, там проживали 3,11 млн и 2,8 млн человек соответственно. В Чечне жили 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, следует из публикации на сайте Росстата.

Соответствие официальной статистики реальной ситуации вызвало сомнения в Дагестане и Ингушетии. В Дагестане официальные данные подвергли критике председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, "Сообщество врачей Республики Дагестан" и Фонд патриотического воспитания молодежи. В свою очередь, Правозащитный центр "Мемориал" призвал главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова объяснить жителям республики, каким образом формируется официальная статистика заболеваемости и жертв коронавирусной инфекции.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".