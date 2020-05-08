Медицинский работник в защитном костюме. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

08 мая 2020, 18:56

Минздрав признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в России

Распространение коронавируса в Дагестане и оказание там медпомощи зараженным вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах, заявил глава федерального Минздрава после обращения местных врачей к президенту России.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев заявил в обращении к федеральным властям, что руководство Дагестана оказалось не готово к эпидемии, в больницах не хватает коек и оборудования. Он считает, что статистические данные о распространении коронавируса в Дагестане занижены, и "есть села, где ежедневно умирают по пять-шесть человек".

На сегодняшний день Дагестан занимает пятое место по числу зараженных коронавирусом в России и седьмое по темпам прироста заражений в сутки. В настоящее время болеют коронавирусом 1943 жителя республики, причем по сравнению с 7 мая их стало меньше. На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По ситуации с COVID-19 наибольшие опасения в России вызывает Дагестан, заявил сегодня федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума парламентской фракции "Единая Россия".

"Мы видим, что и регионы по-разному отнеслись, [и] национальные, культурные традиции определенные, устои, к сожалению, [и] соблюдение правил дистанцирования не везде позволили нам одинаково ровно проходить. Вот нас сегодня беспокоит Республика Дагестан. Наши специалисты там работают совместно с представителями Роспотребнадзора, и этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации", - процитировало Мурашко РИА "Новости".

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Врачи заявили о критической ситуации в Дагестане

4 мая "Сообщество врачей Республики Дагестан" и Фонд патриотического воспитания молодежи направили президенту России обращение, в котором подвергли сомнению официальную статистику о скорости и масштабах распространения инфекции. "Официальные данные о зараженных, заболевших и умерших от COVID-19 резко занижены. Поскольку данные официальной статистики заявляют всего лишь о 1500 больных с двусторонней пневмонией и 12 умерших на начало мая 2020 года. В то время как НКО республики, работающие в сфере охраны здоровья, выявили на начало мая 2020 года уже более 4500 больных и 157 умерших от данного заболевания", - утверждается в обращении, опубликованном 6 мая изданием "Новое дело".

Медикаменты и средства индивидуальной защиты закупаются за счет пожертвований местных жителей и меценатов, то есть средств Минздрава Дагестана не хватает, сделали вывод авторы обращения. "Принимаемые органами власти Республики Дагестан меры явно недостаточны для спасения больных и лиц из групп риска, а реакция органов здравоохранения на просьбы о помощи и возмущение жителей носит запоздалый характер", - говорится там.

"Практически во всех городах и районах республики" стационары переполнены больными коронавирусом, а страдающих другими болезнями не госпитализируют. Станции скорой помощи перегружены вызовами, и люди дожидаются бригад более семи часов. Результаты тестов на коронавирус даются спустя пять-семь дней, поскольку нагрузка на лаборатории слишком велика, указано в обращении.

По мнению его авторов, в Дагестане возник острый дефицит масок и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, необходимых медикаментов, современных аппаратов искусственной вентиляции легких, а по причине нехватки соответствующих аппаратов недоступно компьютерное исследование легких. "Высокая заболеваемость и смертность среди медицинского персонала, нехватка квалифицированных специалистов", - перечисляются актуальные проблемы республики в обращении.

Дагестан нуждается в экстренной помощи со стороны Минздрава, МЧС и Минобороны России, резюмировали "Сообщество врачей Республики Дагестан" и Фонд патриотического воспитания молодежи.

На сайтах президента России, глав Дагестана, Минздравов России и республики к 18.56 мск 8 мая не появилось прямой реакции на это обращение.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"96 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Дагестане", "Соцсети возмущены ростом цен в аптеках Дагестана", "Жители дагестанского села призвали соседей не приезжать к ним".

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