Минздрав признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в России

Распространение коронавируса в Дагестане и оказание там медпомощи зараженным вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах, заявил глава федерального Минздрава после обращения местных врачей к президенту России.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев заявил в обращении к федеральным властям, что руководство Дагестана оказалось не готово к эпидемии, в больницах не хватает коек и оборудования. Он считает, что статистические данные о распространении коронавируса в Дагестане занижены, и "есть села, где ежедневно умирают по пять-шесть человек".

На сегодняшний день Дагестан занимает пятое место по числу зараженных коронавирусом в России и седьмое по темпам прироста заражений в сутки. В настоящее время болеют коронавирусом 1943 жителя республики, причем по сравнению с 7 мая их стало меньше. На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По ситуации с COVID-19 наибольшие опасения в России вызывает Дагестан, заявил сегодня федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума парламентской фракции "Единая Россия".

"Мы видим, что и регионы по-разному отнеслись, [и] национальные, культурные традиции определенные, устои, к сожалению, [и] соблюдение правил дистанцирования не везде позволили нам одинаково ровно проходить. Вот нас сегодня беспокоит Республика Дагестан. Наши специалисты там работают совместно с представителями Роспотребнадзора, и этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации", - процитировало Мурашко РИА "Новости".

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Врачи заявили о критической ситуации в Дагестане