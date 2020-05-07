Хадулаев призвал Москву помочь Дагестану в борьбе с эпидемией

07 мая 2020, 04:46

Республиканские власти оказались не готовы к распространению коронавирусной инфекции, в больницах не хватает коек и оборудования, заявил председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев в обращении к федеральным властям.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 6 мая в Дагестане зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом на Северном Кавказе - 2267, 15 человек скончались. Жители Дагестана создали общественный штаб по борьбе с пандемией. Штаб создан из-за того, что власти полностью провалили работу по борьбе с пандемией, рассказали активисты.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Сегодня (6 мая) отправил письмо первому заместителю председателя Координационного совета РФ по борьбе с COVID-19 Собянину Сергей Семёновичу", - написал Шамиль Хадулаев на своей странице в Facebook.

"Дагестан из-за массового распространения коронавируса переживает трудные времена", - говорится в письме, копию которого он разместил под сообщением.

Многие заболевшие не получают "какую-либо помощь со стороны государственных медицинских учреждений", утверждается в письме.

В республике не хватает лекарств и средств индивидуальной защиты, а цены на необходимые товары в аптеках выросли в несколько раз, аппаратов компьютерной томографии в государственных медучреждениях нет, люди стоят в очередях в частных клиниках, где исследование стоит порядка четрех-пяти тысяч рублей, отметил он.

"Министерство здравоохранения Дагестана [...] не смогло во всеоружии встретить распространение этой заразы", - указал Хадулаев.

Он считает, что статистические данные о распространении коронавируса в Дагестане занижены. По данным Хадулаева, "есть села, где ежедневно умирают по пять-шесть человек", говорится в письме.

"В Дагестане в такое время никогда не было такого количества больных пневмонией, да и внезапно и массово от нее не умирали", - сказано в письме.

Он указывает, что в этой ситуации "без помощи федерального центра никак не обойтись".

Письмо о сложной ситуации в республике из-за вспышки коронавируса было направлено 4 мая министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщил Хадулаев на своей странице в Facebook, опубликовав копию документа.

Сообщение о том, что 4 мая председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев обратился с письмом к министру здравоохранения РФ по поводу критической ситуации в связи с распространением коронавируса в республике, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В нем он попросил министра дать ответ "насколько были готовы, по представленным в Минздрав России данным, все медицинские учреждения Минздрава республики к пандемии коронавируса" и "были ли сделаны соответствующие закупки лекарственных препаратов", и сколько в Дагестан поставлено аппаратов компьютерной томографии.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".