07 мая 2020, 04:46
Хадулаев призвал Москву помочь Дагестану в борьбе с эпидемией
Республиканские власти оказались не готовы к распространению коронавирусной инфекции, в больницах не хватает коек и оборудования, заявил председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев в обращении к федеральным властям.
Как писал "Кавказский узел", по данным на 6 мая в Дагестане зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом на Северном Кавказе - 2267, 15 человек скончались. Жители Дагестана создали общественный штаб по борьбе с пандемией. Штаб создан из-за того, что власти полностью провалили работу по борьбе с пандемией, рассказали активисты.
На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
"Сегодня (6 мая) отправил письмо первому заместителю председателя Координационного совета РФ по борьбе с COVID-19 Собянину Сергей Семёновичу", - написал Шамиль Хадулаев на своей странице в Facebook.
"Дагестан из-за массового распространения коронавируса переживает трудные времена", - говорится в письме, копию которого он разместил под сообщением.
Многие заболевшие не получают "какую-либо помощь со стороны государственных медицинских учреждений", утверждается в письме.
В республике не хватает лекарств и средств индивидуальной защиты, а цены на необходимые товары в аптеках выросли в несколько раз, аппаратов компьютерной томографии в государственных медучреждениях нет, люди стоят в очередях в частных клиниках, где исследование стоит порядка четрех-пяти тысяч рублей, отметил он.
"Министерство здравоохранения Дагестана [...] не смогло во всеоружии встретить распространение этой заразы", - указал Хадулаев.
Он считает, что статистические данные о распространении коронавируса в Дагестане занижены. По данным Хадулаева, "есть села, где ежедневно умирают по пять-шесть человек", говорится в письме.
"В Дагестане в такое время никогда не было такого количества больных пневмонией, да и внезапно и массово от нее не умирали", - сказано в письме.
Он указывает, что в этой ситуации "без помощи федерального центра никак не обойтись".
Письмо о сложной ситуации в республике из-за вспышки коронавируса было направлено 4 мая министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщил Хадулаев на своей странице в Facebook, опубликовав копию документа.
Сообщение о том, что 4 мая председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев обратился с письмом к министру здравоохранения РФ по поводу критической ситуации в связи с распространением коронавируса в республике, поступило на sms-сервис "Кавказского узла".
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В нем он попросил министра дать ответ "насколько были готовы, по представленным в Минздрав России данным, все медицинские учреждения Минздрава республики к пандемии коронавируса" и "были ли сделаны соответствующие закупки лекарственных препаратов", и сколько в Дагестан поставлено аппаратов компьютерной томографии.
Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
"Кавказский узел" также писал, что 30 апреля местные жители сообщили о переполненных больницах в Гергебильском районе. За несколько дней умерли 12 человек, а в стационарах нет лекарств и аппаратов ИВЛ. Районные власти указали на острую нехватку медработников. 2 мая Минздрав Дагестана отчитался о выделении денег на закупку средств защиты и медицинского оборудования для центральной больницы в Гергебиле, обвинив во вспышке коронавируса не соблюдавших режим самоизоляции местных жителей. Райбольница оборудована всем необходимым, проинформировали в местной администрации.
Ранее глава села Тебекмахи Меджид Меджидов заявил о вспышке простудно-вирусных заболеваний в селе. По его словам, в марте и апреле умерли 12 человек, из них восемь - за неделю. Ранее в год в Тебекмахи умирали 15-17 человек, отметил глава села.
Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".