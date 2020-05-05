Вспышка пневмонии вынудила жителей Гергебиля соблюдать режим самоизоляции

05 мая 2020, 23:04

После того как в Гергебильском районе были зафиксированы случаи массового заболевания пневмонией, большинство сельчан стали ответственно относиться к режиму самоизоляции, рассказали жители муниципалитета. Райбольница оборудована всем необходимым, проинформировали в местной администрации.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля местные жители сообщили, что больницы в Гергебильском районе переполнены, за несколько дней умерли 12 человек, а в стационарах нет лекарств и аппаратов ИВЛ. Районные власти указали на острую нехватку медработников. 2 мая Минздрав Дагестана отчитался о выделении денег на закупку средств защиты и медицинского оборудования для центральной больницы в Гергебиле, обвинив во вспышке коронавируса не соблюдавших режим самоизоляции местных жителей.

Дагестан занимает первое место по числу инфицированных коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе. К 5 мая в республике были подтверждены 2086 случаев заражения, умерли 13 пациентов. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки или чаще обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Гергебильцы стали соблюдать режим самоизоляции

Большинство жителей в Гергебильском районе в последнее время начали соблюдать режим самоизоляции, сообщила местная активистка Патимат Чегуева.

"До этого многие не верили в эпидемию, делали свадьбы, мавлиды, массовые похороны. Да и больница была не совсем готова. Сейчас уже по-другому. Почти никто не выходит на улицы, на похороны не приезжают из других сел", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Патимат Чегуева.

По ее данным, уже три медработника из районной больницы умерли от пневмонии. Это два врача и санитарка. Как отметила Чегуева, эту информацию она получила от близких знакомых, работающих в больнице. "Многие врачи продолжают оказывать помощь и переносят болезнь на ногах", - добавила Патимат Чегуева.

Другие жители Гергебиля подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" ее слова о том, что после вспышки заболевания пневмонией большинство их односельчан стали более ответственно относиться к режиму самоизоляции.

"Многие просто не верили в существование коронавируса, говорили: "Не паникуйте, это обычный грипп". После того как их родных начали отвозить в тяжелом состоянии в больницу, мнение изменилось", - рассказал местный житель Расул.

"В селе считается неприличным не пойти на соболезнование, мавлид или другое мероприятие, если тебя пригласили. Там, скорее всего, и началась эпидемия. Люди стали бояться, когда увидели, что от болезни умирают их односельчане", - рассказала местная жительница Марьям.

Поздно вечером 1 мая на sms-сервис "Кавказского узла" пришло сообщение о назначении нового и.о. главврача в гергебильскую больницу. "В районе сложилась тяжелая ситуация, как пишут в "Фейсбуке". Новый главврач отозвал всех медиков из отпусков", - сказано в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Райбольница оборудована всем необходимым

Районная больница рассчитана на 170 пациентов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Гергебильского района.

"На 09.00 утра 5 мая стационарное лечение в районной больнице получали 136 больных с диагнозом "внебольничная пневмония". Подтвержденный диагноз "коронавирус" у пяти человек", - рассказал представитель муниципалитета.

Он отметил, что число умерших в районе от вирусной пневмонии в муниципалитете составило 15 человек. Сколько из них имели подтвержденный диагноз коронавирус, не уточняется. В администрации района отметили, что число заболевших составляет менее двух процентов от общего числа населения, что не является высоким показателем.

В Гергебильском районе Дагестана проживает 21 тысяча человек. В райцентре – селе Гергебиль – около 6 тысяч жителей.

Представитель пресс-службы добавил, что за последние дни, после направления в район комиссии и куратора от Минздрава, получено необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.

"Денежные средства есть в наличии, необходимые медикаменты докупаются. Средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве. Медоборудование мы не запрашивали, потому что его нехватки не было. В районе имеются семь аппаратов ИВЛ. Проблема была с кислородными баллонами. На момент эпидемии в больнице было пять баллонов, на сегодня - около 100 баллонов, купленных на средства администрации и благотворительного фонда "Инсан", - рассказал собеседник корреспондента "Кавказского узла".

Министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов за счет личных средств направил в Гергебильский район партию комбинезонов, противочумных костюмов и халатов для медперсонала местной больницы, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства. "Изделия были сшиты на одной из швейных фабрик в Хасавюрте", - пояснил чиновник.

Напомним, в Гергебильский район также в качестве помощи 100 защитных костюмов ранее направила депутат Народного собрания Дагестана Зумруд Бучаева.

Ранее дагестанские активисты заявили, что власти полностью провалили работу по борьбе с пандемией, в связи с чем решено создать общественный штаб. Он будет вести мониторинг ситуации по коронавирусу, собирать статистику, заниматься антикоррупционной деятельностью, помогать медработникам и населению, а после карантина – следить за восстановлением экономики.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".