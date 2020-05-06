Две республики СКФО вошли в десятку регионов с наибольшим приростом заражений COVID-19

06 мая 2020, 15:21

Дагестан и Кабардино-Балкария заняли пятое и седьмое место в России по темпам прироста заражений коронавирусом. С начала пандемии в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксированы 5944 случая заражения.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая число случаев заражения коронавирусом на Северном Кавказе выросло до 6954.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным Роспотребнадзора на 11.50 мск 6 мая, число заражений коронавирусом зафиксировано во всех семи регионах СКФО. Больше всего их в Дагестане - 181. По этому показателю республика вернулась с шестого на пятое место среди субъектов РФ, которое занимало и 4 мая. Отметим, что суточный прирост зараженных к 5 мая составлял 128, что почти в полтора раза меньше, чем за последние сутки.

Кабардино-Балкария со 105 новыми случаями заражения занимает седьмое место по России. Темпы прироста зараженных здесь также ускорились: к 5 мая был зафиксирован только 81 новый случай заражения. Та же тенденция наблюдается и в целом по СКФО. Всего за сутки на Северном Кавказе зафиксированы 505 заражений, что на 77 больше, чем было новых к 5 мая.

В Северной Осетии 93 новых случаев заражения, на Ставрополье – 40, в Ингушетии – 52, в Чечне – 30. При этом в Карачаево-Черкесии за сутки выявлены всего четыре новых случая, указано на сайте Роспотребнадзора.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

По числу заражений с начала пандемии с большим отрывом продолжает лидировать Дагестан - там их 2267. Следом идет Северная Осетия с 1253 случаями заражения. В Ингушетии зарегистрированы 1018 случаев. Кабардино-Балкария (925) обогнала Ставрополье (864). Лучше всего статистика по Чечне (645) и Карачаево-Черкесии (457). Таким образом, в СКФО насчитывается 7429 случаев заражения коронавирусом, следует из данных на 10.35 мск, опубликованных сегодня на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

На сегодняшний болеют коронавирусом 1896 жителей Дагестана, в Северной Осетии больных 1088, в Ингушетии – 793, в Кабардино-Балкарии - 785, на Ставрополье – 646, в Карачаево-Черкесии – 415. Меньше всего больных в Чечне – 321. Всего по СКФО 5944 больных коронавирусом.

По уровню заболеваемости по-прежнему лидирует Ингушетия, где 200,76 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения. В Дагестане этот показатель составляет 72,87. Ситуация в этой республике наиболее близка к среднему показателю по СКФО - 74,81 заражений на 100 тысяч населения. Ниже всего уровень заболеваемости на Ставрополье - 30,82.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан был самым населенным регионом СКФО, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".