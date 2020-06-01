Дезинфекция. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

01 июня 2020, 13:10

Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Кабардино-Балкарии

Число умерших от COVID-19 в Кабардино-Балкарии достигло сегодня 21, а количество случаев заражения с начала пандемии выросло до 2903, сообщил Оперативный штаб республики.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло, по данным оперштаба, до 20, а общее число случаев заражения достигло 2827. В больницах республики находились 827 зараженных.

Кабардино-Балкария лидировала в СКФО по числу болеющих коронавирусом на 31 мая, хотя по общему числу случаев заражения с начала пандемии уступала Дагестану и Северной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки умер зараженный коронавирусом мужчина 1958 года рождения, житель Терского района. Таким образом, число умерших достигло 21, передал корреспондент "Кавказского узла" данные республиканского Оперативного штаба.

Зафиксировано 76 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число с начала пандемии составляет 2903, сообщили в штабе. Инфекция охватила 105 населенных пунктов республики. В больницах находятся 834 человек, амбулаторно проходят лечение 599. При этом 255 зараженных переносят вирус бессимптомно. Выздоровели 1195 человек, в том числе за сутки - 52. 1806 находятся под наблюдением врачей, поскольку имели контакты с зараженными.

По данным оперативного штаба, 12 человек, прибывших в республику из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, изолированы в обсерваторе на базе Геронтологического центра в Нальчике. Протестированы на коронавирус 45 463 жителя республики.

На сайте "Стопкоронавирус.рф", где собирается информация Роспотребнадзора России и федерального Минздрава, информации о 21-й смерти от COVID-19 к 13.10 мск 1 июня не появилось, в остальном данные с информацией оперштаба региона не расходятся.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жительница Волгоградской области обвинена в отказе от госпитализации в связи с COVID-19", "Число умерших от коронавируса на Ставрополье выросло до 47", "Лагерь для граждан Азербайджана в Дагестане расширен на 150 мест".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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