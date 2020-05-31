90% новых смертей от коронавируса в СКФО пришлись на Дагестан

31 мая 2020, 12:16

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе скончались 10 инфицированных коронавирусом, девять из них - в Дагестане. Эта республика сохранила лидерство в округе и по числу новых случаев заражения.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 мая число умерших от коронавируса в СКФО достигло 403. По общему числу заражений, а также по числу умерших от коронавируса лидировал Дагестан, по числу зараженных на 100 тысяч населения – Северная Осетия, по числу активных больных – Кабардино-Балкария.

В Дагестане наряду со смертями от коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

К 10.35 мск 31 мая в Кабардино-Балкарии за сутки скончался один пациент инфицированный коронавирусом, в Дагестане – 9. В других регионах округа новых смертей не зарегистрировано.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Дагестане умерли 235 пациентов с COVID-19, в Ингушетии – 50, в Ставропольском крае и Северной Осетии – по 46, в Кабардино-Балкарии – 17, в Чечне – 13, в Карачаево-Черкесии – пять, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

Таким образом, за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе умерли от коронавируса 10 человек, а всего с начала пандемии – 412.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отслеживается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Темпы распространения коронавируса в регионе почти не изменились, общее число случаев инфицирования COVID-19 за сутки возросло на 452, против 451 на 30 мая. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Дагестане, их там 125.

В Ставропольском крае тесты на вирус дали положительный результат у 81 человека, в Кабардино-Балкарии – у 77, в Карачаево-Черкесии – у 62, в Северной Осетии – у 50, в Ингушетии – у 39, а в Чечне – у 18, говорится в сегодняшней публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений (4955). В Северной Осетии 2957 случаев заражения с начала пандемии, в Кабардино-Балкарии – 2827, в Ставропольском крае – 2485, в Чечне – 1227, в Ингушетии – 2083, а в Карачаево-Черкесии – 1067, сообщается на сайте.

При этом в Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных – 4427. Активных больных только 293. В других регионах СКФО активных больных намного больше. В Кабардино-Балкарии – 1667, на Ставрополье - 1372, в Ингушетии – 1188, в Северной Осетии – 959, в Карачаево-Черкесии – 754, а в Чечне – 386. Всего на сегодняшний день в СКФО болеют коронавирусом 6619 человек.

Худшей по числу случаев заражения на 100 тысяч населения является ситуация в Северной Осетии (424,35) и Ингушетии (410,80). В Дагестане на каждые 100 тысяч жителей приходится 159,28 случаев заражений. Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Чечне – 82,98 случая на каждые 100 тысяч человек.

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".