Медицинские работники. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

01 июня 2020, 20:19

Власти Чечни объявили о дальнейшем ослаблении карантина

С сегодняшнего дня в Чечне разрешены прогулки вблизи дома и занятия спортом на открытом воздухе, также решено открыть стоматологии, салоны красоты и парикмахерские. Авторы коментариев к новости об ослаблении карантинных мер призвали скорее отменить пропускной режим.

Как информировал "Кавказский узел", в конце мая власти Чечни анонсировали второй этап отмены карантинных ограничений, однако спикер парламента республики Магомед Даудов объявил о продлении режима самоизоляции. Пользователи Instagram и жители Чечни раскритиковали противоречивость заявлений властей и пожаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю. С 18 мая в Чечне частично сняты ограничения на работу общественного транспорта. Некоторые маршруты по-прежнему не обслуживаются, а отведенных на покупки двух часов недостаточно для поездок за продуктами, указали пользователи соцсети и жители республики.

Сегодня глава Чечни подписал указ о втором этапе выхода из режима ограничений, сообщил премьер республики Муслим Хучиев. "Рамзан Ахматович подписал сегодня указ о старте второго этапа выхода из режима ограничений. В него входят несколько мероприятий: это открытие магазинов по продаже непродовольственных товаров, прогулка не более четырех человек в радиусе 500 м от дома, открытие стоматологических центров, салонов красоты и парикмахерских. Но все это только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Хучиев.

Он подчеркнул, что пропускной режим в республике пока сохраняется, передал ТАСС.

Согласно указу, торговля непродовольственными товарами допускается лишь в отдельно стоящих зданиях или павильонах, киосках, за исключением расположенных в торговых центрах. Помимо парикмахерских и салонов красоты, разрешено оказывать такие бытовые услуги, как ремонт и пошив одежды. Возобновляется деятельность средних профессиональных и высших учебных заведений, открываются многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Посетители обязаны быть в масках и перчатках, сообщила "Чечня сегодня".

С 9:00 до 19:00 можно будет заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также гулять с детьми при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима, причем не более двух часов. Объекты культуры возобновляют работу, но без посещения зрителями. Органы исполнительной власти республики и органы местного самоуправления начинают работать, но частично - вернуться к работе могут не более 70% штата сотрудников.

С 6 мая в Чечне действует масочный режим. Отсутствие защитной маски расценивается как нарушение санитарных правил, нарушителям назначаются штрафы, и добиться от силовиков снисхождения не удается, рассказали ранее грозненцы. При этом 10 мая, в День траура и скорби народов республики, представители ближайшего окружения Рамзана Кадырова посетили могилу его отца, не надев защитные маски и не соблюдая социальную дистанцию, следует из репортажа ЧГТРК "Грозный".

Публикация об указе Кадырова в Instagram-паблике издания "Чечня сегодня" собрала к 20.10 мск 1 мая 323 "лайка". "Дороги - когда их откроют, вот самый главный вопрос. Чтобы можно было ездить домой к родителям", - написал psh.177.

Скриншот комментария к новости об ослаблении карантина в Чечне, https://www.instagram.com/p/CA5e-i7ppJl/blonde_in_law95 сочла указ нелогичным. "Какой смысл, если не дают пропуск и без него нельзя выйти?" - указала она.

На сайте главы Чечни к 20.19 мск 1 июня указ о втором этапе снятия ограничений в Чечне не опубликован.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Видео из Чечни указало на практику запугивания детей силовиками", "Сотрудники Гудермесской больницы публично извинились за протест", "Даудов пригрозил мужчинам наказанием за нарушение карантина их родственницами".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 июня 2020, 20:53

01 июня 2020, 19:54

01 июня 2020, 19:02

01 июня 2020, 18:11

01 июня 2020, 17:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи