Власти Чечни объявили о дальнейшем ослаблении карантина

01 июня 2020, 20:19

С сегодняшнего дня в Чечне разрешены прогулки вблизи дома и занятия спортом на открытом воздухе, также решено открыть стоматологии, салоны красоты и парикмахерские. Авторы коментариев к новости об ослаблении карантинных мер призвали скорее отменить пропускной режим.

Как информировал "Кавказский узел", в конце мая власти Чечни анонсировали второй этап отмены карантинных ограничений, однако спикер парламента республики Магомед Даудов объявил о продлении режима самоизоляции. Пользователи Instagram и жители Чечни раскритиковали противоречивость заявлений властей и пожаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю. С 18 мая в Чечне частично сняты ограничения на работу общественного транспорта. Некоторые маршруты по-прежнему не обслуживаются, а отведенных на покупки двух часов недостаточно для поездок за продуктами, указали пользователи соцсети и жители республики.

Сегодня глава Чечни подписал указ о втором этапе выхода из режима ограничений, сообщил премьер республики Муслим Хучиев. "Рамзан Ахматович подписал сегодня указ о старте второго этапа выхода из режима ограничений. В него входят несколько мероприятий: это открытие магазинов по продаже непродовольственных товаров, прогулка не более четырех человек в радиусе 500 м от дома, открытие стоматологических центров, салонов красоты и парикмахерских. Но все это только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Хучиев.

Он подчеркнул, что пропускной режим в республике пока сохраняется, передал ТАСС.

Согласно указу, торговля непродовольственными товарами допускается лишь в отдельно стоящих зданиях или павильонах, киосках, за исключением расположенных в торговых центрах. Помимо парикмахерских и салонов красоты, разрешено оказывать такие бытовые услуги, как ремонт и пошив одежды. Возобновляется деятельность средних профессиональных и высших учебных заведений, открываются многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Посетители обязаны быть в масках и перчатках, сообщила "Чечня сегодня".

С 9:00 до 19:00 можно будет заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также гулять с детьми при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима, причем не более двух часов. Объекты культуры возобновляют работу, но без посещения зрителями. Органы исполнительной власти республики и органы местного самоуправления начинают работать, но частично - вернуться к работе могут не более 70% штата сотрудников.

С 6 мая в Чечне действует масочный режим. Отсутствие защитной маски расценивается как нарушение санитарных правил, нарушителям назначаются штрафы, и добиться от силовиков снисхождения не удается, рассказали ранее грозненцы. При этом 10 мая, в День траура и скорби народов республики, представители ближайшего окружения Рамзана Кадырова посетили могилу его отца, не надев защитные маски и не соблюдая социальную дистанцию, следует из репортажа ЧГТРК "Грозный".

Публикация об указе Кадырова в Instagram-паблике издания "Чечня сегодня" собрала к 20.10 мск 1 мая 323 "лайка". "Дороги - когда их откроют, вот самый главный вопрос. Чтобы можно было ездить домой к родителям", - написал psh.177.

blonde_in_law95 сочла указ нелогичным. "Какой смысл, если не дают пропуск и без него нельзя выйти?" - указала она.

На сайте главы Чечни к 20.19 мск 1 июня указ о втором этапе снятия ограничений в Чечне не опубликован.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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