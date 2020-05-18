Новый формат работы транспорта в Чечне вызвал недовольство пассажиров

18 мая 2020, 14:39

В Чечне частично сняты ограничения на работу общественного транспорта, 192 микроавтобуса сегодня выведены на маршруты, сообщили в Минтрансе республики. Некоторые маршруты по-прежнему не обслуживаются, а отведенных на покупки двух часов недостаточно для поездок за продуктами, указали пользователи соцсети и жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая Минтранс Чечни объявил о приостановке работы общественного городского транспорта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Жители республики посетовали, что лишились возможности доехать до рынков и больниц.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю. На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России, в том числе в Чечне, а информация о динамике распространения вируса собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С сегодняшнего дня в Чечне частично возобновлена работа общественного транспорта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минтранса республики. "Речь идет о микроавтобусах, работающих на городских и пригородных маршрутах. В Грозном на 23 городских маршрута выведено 123 единицы автотранспорта. На 22 маршрута по районам и крупным населенным пунктам вышло 69 микроавтобусов", - сказал он.

Для пассажиров общественного транспорта действуют жесткие ограничения, добавил представитель министерства. "Пассажир в обязательном порядке должен иметь при себе пропуск или служебное удостоверение, а также защитную маску. В противном случае его просто не будут перевозить", - сказал он.

С 18 мая в Чечне возобновят работу как городские, так и пригородные маршруты, но пассажиры обязательно должны быть в медицинской маске, иметь при себе пропуск или рабочее удостоверение, подчеркнул 17 мая министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов. "Без соблюдения данных требований транспорт не будет обслуживать пассажиров. Отмечу, что весь парк общественного транспорта, обслуживающий население, проходит ежедневную дезинфекцию", - привело его слова ИА "Чечня сегодня".

Сообщение о возобновлении работы общественного транспорта в республике, размещенное сегодня ночью в Instagram-аккаунте Минтранса Чечни, сопровождено указанием числа машин, выведенных на работающие маршруты в Грозном и между населенными пунктами республики. К 14.35 мск публикация набрала 166 комментариев.

Авторы некоторых из них выказали недовольство тем, что не нашли в списке маршруты, которыми привыкли пользоваться. "А как добраться из Аргуна до Грозного? Я целый час стояла под дождем, и никто не останавливался. А такси вызвать 500 рублей надо, и обратно 500 рублей, у меня нет таких средств. Как, вы скажете, мне добраться на работу?" – написала, в частности, reo_095_. "По какой привилегии одних запустили, а другие маршрутки не ездят? Где 111-й (маршрут)?" - возмутился skype_0000, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Грозненцы сочли недостаточным лимит времени на поездки

Маршрутки начали ездить по улицам Грозного, подтвердили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" горожане. "С утра сегодня по нашему маршруту запущены микроавтобусы, правда, их еще мало, и они загружены. Без маски и пропуска в маршрутки не пускают. Мне кажется, лучше было бы запустить автобусы, чем маршрутки, и в полном объеме, как прежде, чтобы между людьми [в салоне] хоть какая-то дистанция была", - сказал, в частности, грозненец Докка.

"Маршрутки начали курсировать сегодня, это радует. Ездить на такси дорого и не всем по карману. Правда, без пропуска в маршрутки тоже не берут, а пропуск всего на два часа. Так что ехать куда-то на большие расстояния не имеет смысла", - сказала местная жительница Хава.

"Хорошо, что маршрутки запустили, а то ездить на работу и обратно приходилось на такси, а это большие расходы: в одну сторону 200 рублей. Накладно было", - сказал житель Грозного Шамиль.

Житель Грозненского района Ваха посетовал, что поездка в центр Грозного за продуктами и обратно займет у него больше времени, чем разрешено властями. "За те два часа, что указаны в пропуске, у меня даже при большом желании не получится поехать в центр (Грозного), купить то, что нужно, и вернуться обратно. Потому что время в пути только в одну сторону занимает минут 30-35, а обратно водители выезжают, только когда наберут полный салон пассажиров. Мне проще было бы ездить на своей машине,. но это запрещено", - сказал Ваха.

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