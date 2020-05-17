Кадыров потребовал наказать участников протеста в гудермесской больнице

17 мая 2020, 16:40

Глава Чечни распорядился привлечь к ответственности сотрудников Гудермесской райбольницы, пожаловавшихся на условия работы, и их родственников, а автора сообщения о смерти врача объявил провокатором и потребовал уволить, следует из телесюжета ЧГТРК "Грозный".

Как писал "Кавказский узел", работники Гудермесской ЦРБ в эфире государственной телекомпании "Грозный" признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты в медучреждении. Медсестра Марха Ибрагимова извинилась в эфире телеканала за распространение сообщения о том, что от коронавируса умерла врач Барет Баудинова. На самом деле у Баудиновой случился инсульт, пояснили журналисты телеканала.

Работники Гудермесской ЦРБ в аудио- и видеообращениях пожаловались на нехватку средств защиты и необходимость покупать их самостоятельно. Отреагировав на жалобы, в райбольницу 14 мая приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, после чего уволился главврач Ильяс Энганоев, который, по словам Даудова, не смог объяснить подчиненным, что учреждение только готовится к приему пациентов с коронавирусом и пока не нуждается в средствах защиты для персонала.

Репортаж ЧГТРК "Грозный" о заседании оперштаба, на котором Рамзан Кадыров потребовал уволить медработников, распространивших сообщения о тяжелой ситуации в Гудермесской ЦРБ, был показан в новостях телеканала "Грозный" 15 и 16 мая, передал корреспондент "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров требует "призвать к ответственности всех участников этого инцидента", пояснили авторы телесюжета, размещенного также на YouTube-канале ЧГТРК. "Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего – оборудование, костюмы, маски, все хватает", - сказал на заседании штаба глава Чечни.

Как следует из телесюжета, он дал собравшимся послушать запись аудиообращения о смерти врача по имени Барет и тяжелом состоянии другой сотрудницы медучреждения, Зулихан, а также заявление сына Баудиновой о том, что у его матери случился инсульт и она жива.

"Барет умерла, та умерла... Подняла такую панику… Как так можно распространять такие слухи? Врач должна снимать панику, успокоить… Если даже умирают, надо по-другому преподнести. [...] Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи. Показать надо [авторов сообщений], всем надо показать их лица... Их домашних привести – отца, брата, мужа", - сказал Рамзан Кадыров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительница Грозного Марина выразила сочувствие сотрудникам больницы. "Мне искренне жаль всех этих врачей и медсестер, которые по своей наивности решили добиться правды, и теперь за это поплатились", - сказала Марина корреспонденту "Кавказского узла".

Позицию властей не одобрила сотрудница одной из общественных организаций Чечни Фатима. "Кадыров посчитал участников протеста в Гудермесской ЦРБ «провокаторами» и велел их уволить. Плюс потребовал применения принципа коллективной ответственности, указав, чтобы отцов, братьев, мужей распространивших голосовые сообщения женщин заставили отвечать за их действия", - сказала Фатима корреспонденту "Кавказского узла".

За проступки человека по чеченским адатам несут ответственность его кровные родственники-мужчины, рассказала ранее "Кавказскому узлу" доктор исторических наук Тамара Шавлаева. "Мужская часть близких родственников несет по нашим адатам ответственность за проступок своего человека. И вообще, это большое пятно на их дом, на их фамилию. В нашем обществе это очень отрицательный момент. Конечно, в первую очередь несет ответственность, держит ответ перед людьми, обществом его отец, потом братья, родные дяди, двоюродные братья. Члены фамилии отвечают по степени родства только по отцовской линии. Бывает, что подключаются в оказании помощи родственники по материнской линии, но это происходит по их инициативе, они не обязаны это делать", - рассказала она.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".