Жители Чечни негативно отнеслись к запрету на работу общественного транспорта

03 мая 2020, 05:17

Решение властей остановить работу общественного транспорта в Чечне создало неудобства жителям республики. Многие лишились возможности добраться до работы, жители отдаленных поселков не могут добраться до рынков и в больницы. При этом в столице республики силовики ужесточили проверки.

Как сообщал "Кавказский узел", власти республики до 11 мая 2020 года включительно остановили работу общественного городского транспорта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее глава региона Рамзан Кадыров распорядился усилить контроль за передвижением населения и потребовал изымать автотранспорт и привлекать нарушителей режима самоизоляции к общественным работам.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был отмечен 24 марта. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа инфицированных в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Решение запретить работу общественного транспорта опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни восприняли как ужесточение карантинных мероприятий.

"Час от часу не легче, сколько можно ужесточать эти меры? Остановили общественный транспорт, а что люди должны делать? Я, например, сегодня собиралась поехать на рынок "Беркат", купить семена и рассаду, чтобы высадить в своем огороде. Ни автобусов, ни маршруток нет, такси только изредка проезжают, но это слишком дорого. Не все сегодня могут себе позволить на них кататься. Как теперь быть, даже не знаю", - заявила жительница Грозного Тамара.

"Как можно отменять работу общественного транспорта, я не пойму. Как мне на работу ездить, если я не могу выезжать на своей машине? Сколько таких как я по республике, им что делать? Это натуральное издевательство и ничего больше", - считает местный житель Мансур.

С 13 апреля жителям республики запрещено покидать дома без спецпропуска, каждой семье отведено на покупки шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителя режима самоизоляции, им грозят крупные денежные штрафы. В этот же день Рамзан Кадыров объявил о возможном поэтапном снятии ограничительных мер. Небольшие магазины, заправки и станции техобслуживания будут открываться при соблюдении мер безопасности, заявил глава республики, пригрозив изъятием имущества нарушителей. Возобновлять работу в таких условиях рискованно, указали местные бизнесмены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Ездить на личном транспорте запрещено, запрещено выходить за покупками. Если у тебя нет пропуска, запрещено находиться на улице с вечера до утра, теперь еще и общественный транспорт запретили. Только два таксопарка по городу работают – "Миг" и "Грозненское такси", насколько я знаю. Вместо обещанного Рамзаном (Кадыровым) смягчения, мы получили ужесточение режима. Повсеместно идут рейды, молодежь на улицах задерживают и увозят за отсутствие пропусков. Я даже не знаю, как то назвать. Такое только в начале 2000-х годов во время войны было, как мне кажется, когда по всей республике шли "зачистки", и военные хватали всех подряд, и комендантский час, как тогда, у нас действует. Единственное отличие, что людей еще не расстреливают, как тогда", - говорит грозненец Хамзат.

Сообщение о прекращении работы общественного транспорта вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. В частности, публикация на ту тему в Инстаграм "Чечня сегодня" получила к 05.30 мск 3 мая 1040 отметок "нравится".

"На протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт прекратит свою работу на всей территории региона. Обо всех изменениях будет сообщено на странице Минтранса ЧР в социальных сетях. Напомним, что ранее по указу Президента РФ Владимира Путина режим нерабочих дней был продлен до 11 мая.Также в ходе прямого эфира глава государства дал высокую оценку работе руководства и общественных организаций ЧР по противодействию коронавирусной инфекции", - указано в сообщении.

"Я все понимаю, но как нам на работу ездить, не у всех есть личный транспорт", - поинтересовалась temi.diana.

"Из-за того, что сейчас похвалили, надо еще ужесточать (режим)", - сыронизировала lina__elderhanova.

"Мы можем сказать, что ни за что отсидели в заключении, ... мотали условный срок", – пошутила aza_9588.

"Как в больницу ездить?" – задалась вопросом zarema5332.

"Скорее бы 11 мая, как же все достало", – пишет marilogoped.

Силовики ужесточили проверки с 1 мая

Грозненцы отмечают резкое ужесточение мер контроля со стороны силовиков с 1 мая.

"По всем дворам полиция ходит, на рынке вчера проверяли пропуска у людей, забирают молодежь. Мне друг вера скинул видео, где полицейский гонится за каким-то парнем, но тому удалось сбежать, перепрыгнув через какой-то забор. ... Сегодня и завтра вообще запрещено покидать дома. Даже выходить со двора в частном секторе», - уверен Умар. Жители республики бояться, что силовики за нарушение карантинных мер могут задерживать даже детей. "Это уже не самоизоляция, это просто реальный беспредел", - резюмировал он.

"До позавчерашнего дня полиция вела себя достаточно корректно, людей призывали сидеть до домам и квартирам, но теперь все поменялось. Задерживают, увозят, гоняются за людьми", - заметил Исраил.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" ученые отметили, что массовые скопления людей в условиях распространения коронавируса опасны.

"В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", - считает профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов. По словам профессора кафедры микробиологии СПбГУ Алексея Потехина, принципиально важным является даже не то, сколько человек собрались в одном месте, а то, каково между ними расстояние. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - указал он.

Советы эпидемиологов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".