Чеченские чиновники в День траура и скорби проигнорировали правила карантина

11 мая 2020, 14:26

Представители ближайшего окружения главы Чечни посетили могилу его отца в День траура и скорби народов республики, не надев защитные маски и не соблюдая социальную дистанцию, следует из репортажа ЧГТРК "Грозный". Руководство Чечни не выполняет собственные правила, за нарушение которых обычных людей наказывают, указали пользователи соцсети и местные жители.

Как писал "Кавказский узел", День траура и скорби народов Чечни отмечается 10 мая, в день похорон Ахмата Кадырова. Эта дата была установлена Рамзаном Кадыровым в 2011 году в качестве альтернативы траура по жертвам сталинской депортации, однако так и не стала траурным днем для большинства жителей Чечни.

Несмотря на усилия властей, большинство жителей республики продолжают считать днем траура 23 февраля, дату начала депортации чеченцев и ингушей в 1944 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Репортаж о коллективном посещении руководством Чечни могилы Ахмата Кадырова в Ахмат-юрте был показан 10 мая в новостной программе ЧГТРК «Грозный» и опубликован на YouTube-канале телекомпании.

На кадрах видны несколько десятков человек, включая советника главы Чечни Адама Делимханова, спикера парламента Магомеда Даудова, муфтия Чечни Салаха Межиева, главу МВД Руслана Алханова и других, которые читают дуа (молитву), а затем прикасаются руками к могиле бывшего главы региона, передал корреспондент "Кавказского узла".

При этом все участники мероприятия стоят рядом друг с другом без защитных масок. В этом году «из-за особых условий» посещение могилы Ахмата Кадырова проходит в особом порядке, «небольшими делегациями», указали авторы телесюжета.

С 18 марта в Чечне действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля жителям республики запрещено покидать дома без спецпропуска, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Репортаж ЧГТРК опубликован сегодня ночью и на странице телеканала в Instagram. "Могилу первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова посетили односельчане, богословы, правоохранители и политики федерального уровня. [...] Посещение могилы первого президента ЧР в этом году из-за ограничений прошло в особом порядке. Количество людей, одновременно посетивших могилу, было строго лимитировано", - говорится в публикации.

К 14.25 мск публикация набрала 40,1 тысячи просмотров и 37 комментариев. Авторы некоторых из них раскритиковали руководителей Чечни за отсутствие защитных масок и несоблюдение социальной дистанции.

"Ходят толпами, еще и расстояние не держат. Корона на них не действует?" – поинтересовался, в частности, пользователь mamatata102020. "Почему у вас нет масок? Людям же вы говорите их носить. А если не носить, штрафуете", - заочно обратился к чиновникам msr52752, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "И где же их маски? Или только это для рабов? А господ, видимо, коронавирус не берет?" – иронически написала xedadavdaeva.

Соратники Кадырова продемонстрировали особое положение в Чечне

Некоторые жители республики также негативно восприняли поведение героев телесюжета. "Первое, что бросается в глаза, это что ни у одного участника этих мероприятий не было защитных масок. О соблюдении социальной дистанции вообще речи не шло. И это те самые руководители и силовики, что требуют от населения не проводить никаких мероприятий, запрещают проводить тезеты (поминки), собираться группами, обязательно носить маски и тому подобное", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из общественных организаций Салавди.

"Игнорирование представителями руководства республики обязательных правил карантина - наглядное свидетельство существующего в республике разделения на тех, кому все можно, и тех, кому ничего нельзя. [...] Если власть требует от народа соблюдать какие-то правила, то должна сама их придерживаться, а не показывать свою исключительность и полное пренебрежение установленными ею же правилами", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Аслан.

"Меня вчера (10 мая) задержали и оштрафовали на пять тысяч за то, что был на улице без маски, а вечером в новостях вижу, как руководство и полицейские начальники в Ахмат-юрте ходят без всяких масок", – поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим возмущением грозненец Иса.

Напомним, что с 6 мая в Чечне действует обязательный "масочный режим": отсутствие защитной маски расценивается как нарушение санитарных правил. С 6 мая меры контроля со стороны силовиков были значительно ужесточены, нарушителям назначаются штрафы, и добиться от силовиков снисхождения не удается, рассказали грозненцы.

В частности, по словам артистки чеченского драмтеатра имени Ханпаши Светланы Нурадиловой, ее родственника оштрафовали за то, что он без маски вышел из машины на заправке, чтобы расплатиться.

В то же время чеченские чиновники во главе с Рамзаном Кадыровым неоднократно демонстрировали пренебрежение карантинными мерами. В частности, 3 мая Кадыров провел ежедневное разговение после поста в месяц Рамадан с руководителями больниц, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией. И глава Чечни, и главврачи больниц при этом были без защитных масок.

Требования соблюдать карантин в Чечне распространяются лишь на обычных людей, констатировала руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Требования для обычных людей - "для всех закон, для нас его нет"", - иронически заметила она.

Нарушение собственных запретов - обычная практика для властей Чечни, подтвердил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Всегда было, что для власти есть одни правила, а для жителей Чечни - другие", - сказал он "Кавказскому узлу".

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