Власти Чечни игнорируют введенные ограничения в связи с коронавирусом

30 марта 2020, 06:59

Нарушение собственных запретов - обычная практика для властей Чечни, отметили Руслан Кутаев и Екатерина Сокирянская, комментируя торжественное открытие Дворца искусств в Грозном на фоне ограничений в связи с коронавирусом. Распоряжения региональных властей не устанавливают наказаний для нарушителей, напомнили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта в Грозном состоялось торжественное открытие Дворца искусств. Власти Чечни устроили торжества вопреки собственным призывам отменить все массовые мероприятия. Пользователи соцсетей и жители Чечни раскритиковали непоследовательность властей.

В Чечне выявлены случаи заражения коронавирусом нового типа. Рамзан Кадыров обвинил жителей республики в нарушении карантинных требований, заявив, что заболевшие заслуживают смерти. Он распорядился закрыть большинство кафе и ресторанов, кинотеатры и концертные залы в республике, но на фоне этого пошутил, что уже переболел коронавирусной инфекцией. 28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о том, что въезд в Грозный ограничен для иногородних и жителей других регионов из-за угрозы коронавируса. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома.

Проведение публичных мероприятий во время карантина ставит под угрозу жизни их участников, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Да, всегда было, что для власти есть одни правила, а для жителей Чечни - другие [...] Я понимаю, что на открытии дворца искусств были и рукопожатия. Надеюсь, что все избежали участи какого-либо соприкосновения с больным. Но здесь, конечно, двойные стандарты, и максимально большая вероятность того, что [люди] могут заболеть. Я думаю, что это ответственность тех людей, которые провели это мероприятие. И, во-вторых, тех, кто участвовал в нем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом приветствовал жесткие ограничительные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, назвав их единственно верными в ситуации пандемии.

"Введенные жесткие меры в данном случае сыграют невероятно добрую службу для жителей Чечни. Я это приветствую. Я и сам сделал обращение к жителям Чечни, чтобы с пониманием отнеслись к этим жестким требованиям [...] Это очень серьезная проблема и дело каждого - невероятно внимательно беречь себя", - заключил Кутаев.

На сайте правительства Чечни опубликовано распоряжение правительства республики за подписью его председателя Муслима Хучиева, датированное 18 марта 2020 года. В документе говорится, что на территории Чеченской Республики с 18 марта вводится режим функционирования "Повышенная готовность", который должен действовать до особого распоряжения. "Запретить на территории Чеченской Республики на период действия режима "Повышенная готовность" проведение [...] спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек", – указано в документе. Распоряжения об отмене режима повышенной готовности в Чечне на сайте правительства республики, по состоянию на 18.20 мск 27 марта, нет.

Простые жители Чечни находятся в уязвимом положении

В Чечне уже давно все понимают, что в республике действуют разные правила для представителей власти и общества, сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"В Чечне все знают, что есть разные правила для власти и народа, обществу это давно пришлось усвоить. Однако в сегодняшней ситуации такая установка власти играет против нее самой. Есть лидеры - мы их видим и в других странах, и в Чечне - которые ведут себя как неприкасаемые. Им кажется, что их биологическое тело настолько же отличается от простых смертных, как их влияние и власть. Но вирус может свалить и Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании, - прим. "Кавказского узла"), и Рамзана Кадырова. Как и любого другого, кто считает, что он выше карантина. Если власть сейчас не поймет это и не начнет принимать меры - она сама поставит себя под угрозу", - сказала она.

По ее мнению, представителям чеченской власти будет легко пройти период кризиса, связанного с пандемией, тогда как простые люди находятся в гораздо более уязвимом положении.

"Но думаю, что во власти люди разумные, и когда дело касается их собственной безопасности, они быстро во всем разберутся и будут тщательно изолировать себя и своих детей. Сегодня для полной и, возможно, длительной самоизоляции у семьи должен быть определенный уровень дохода. Должны быть деньги, чтобы чем-то кормить своих детей, чтобы запастись продуктами впрок, должно быть свое жилье, где они могли бы безопасно изолироваться. Все это у чеченской власти есть, чего не скажешь обо всех жителях Чечни. Для некоторых из них экономически выдержать полный локдаун может быть очень сложно", - заключила Сокирянская.

Власти Чечни ужесточили меры карантина

В Чечне введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. "В связи с возрастанием угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике приняты дополнительные меры безопасности... Запрещены любые перемещения без масок и медицинских перчаток, покидать дома можно только для посещения магазинов, аптек и отдельных учреждений или в особых случаях. Нарушители будут наказываться. Начиная с сегодняшнего дня (29 марта) запрещена перевозка общественным транспортом или такси пассажиров без медицинских масок и перчаток. Водители автобусов и такси также будут в масках и перчатках, в противном случае им тоже грозит наказание. У лиц, занимающихся частным извозом в обход установленных правил, транспортные средства будут изыматься и направляться на штрафстоянки. Вводятся ограничения на административных границах республики: все приезжающие в регион из других мест граждане будут помещаться на "двухнедельный карантин», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

По его словам, усиливается и контроль за находящимися на домашнем карантине гражданами. "Контроль над ними будет вестись в круглосуточном режиме", сказал чиновник. Сделано это для того, чтобы находящиеся в домашней изоляции жители не покидали свое жилье. Волонтеры помогают обеспечить их всем необходимым – продуктами питания, лекарствами или дезинфицирующими средствами, отметил сотрудник ведомства.

Местные жители столкнулись с проблемами из-за усиления карантина

"Ездили с другом по делам в Петропавловскую (населенный пункт в Грозненском районе Чечни, - прим. "Кавказского узла"), возвращались поздно ночью. По всей трассе были мобильные посты, силовики на "Газелях", легковых машинах. Всех, кто не имел грозненской прописки, не пропускали. Пока доехал до дома четыре раза остановили. Везде спрашивали паспорт и смотрели, есть ли медицинская маска. Оказывается, у кого нет прописки в Грозном, теперь не имеют права въезжать в город, а без масок вообще никуда нельзя выходить", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Умар.

"Утром вчера ездил в Ингушетию, через пост "Кавказ" - у друга родственник скончался. Туда и обратно ингушская полиция пропустила без проблем, а на нашем посту остановили. Вместе с полицией врачи дежурили, две машины скорой помощи стояли. На въезде в Чечню стояло порядка 15 машин. Я такое только в войну на этом посту видел, когда... на КПП поголовные проверки устраивали. Мне сказали, что надо обязательно регистрацию пройти. Очередь была большая, я там минут пять простоял, а потом сел в машину и уехал. Не понимаю я эти меры карантина, просто проблемы дополнительные людям создают", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Сулейман.

"Утром в центр (Грозного) собиралась ехать, прикупить кое-какие лекарства. На остановке минут 20 постояла, пока автобус подъехал, но водитель меня не взял: сказал, что им запрещено перевозить людей без масок и перчаток. Даже такси не останавливаются, хотя раньше они чуть ли не охотились за каждым пассажиром. Пришлось вернуться домой. Думаю, теперь маски нужно сшить. Выходить без нее нельзя, но чтобы маску иметь, сначала же купить ее нужно в аптеке, да и не везде они есть. Замкнутый круг какой-то получается, издевательство над людьми. Раздали бы сначала людям эти самые маски и перчатки, а потом требовали соблюдать свои правила", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Зулай.

Мнения жителей Чечни относительно карантина разделились. Одни сочли, что меры показные и лишь запугивают людей, другие посчитали, что они необходимы.

"Колоннами машины с включенными сиренами носятся по городу Грозному и через мегафон требуют, чтобы народ сидел по домам, поскольку объявлен карантин. Обыкновенная показуха, не иначе. Жути стараются навести на людей, и все. Это больше раздражает, чем успокаивает", - заметил житель Курчалоевского района Иса.

"Вчера ехал домой, стояли на посту (силовики), останавливали машины и светили фонариком. Один (силовик) на меня посветил и говорит другому: "Он без маски! Забираем машину на штрафстоянку!". Я ему сказал, что маска у меня была, но истек срок пользования, я ее выбросил и поехал в аптеку купить еще. Второй (силовик) велел отпустить», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Супьян.

Жестких меры контроля со стороны местных властей нужны, так как люди не реагируют на просьбы и рекомендации руководства республики, богословов и всех остальных, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Лукман. "Сказано сидеть дома, значит, надо сидеть дома. Это ведь ради безопасности делается, но многие не понимают. Тех, кто это игнорирует, следовало бы строго наказывать. Может, штрафовать или привлекать на общественные работы. Другие тогда бы "задумались", - считает он.

"Странные у нас люди. Их просят соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы не заболеть, а им все равно, просто игнорируют. Как ужесточили меры, так все недовольны. Главное сейчас, чтобы эта эпидемия повсеместно не распространилась, так что руководство все делает правильно. Я лично это поддерживаю", - заявил работник одного из республиканских ведомств Ислам.

По мнению местного наблюдателя Умара, чеченские власти ввели жесткие карантинные меры, чтобы продемонстрировать свою работу федеральному центру. "Грозные заявления, разъезжающие по улицам городов и сел силовики на машинах с мигалками - это, как мне кажется, связано с желанием обратить на себя внимание федерального центра. Мол, мы жестко все контролируем и принимаем все меры. Любая похвала в адрес местных властей со стороны Кремля потом преподносится как очередное достижение Рамзана (Кадырова, - прим. "Кавказского узла"). В этом, как мне видится, кроется причина происходящего в республике в последние дни. Но подобные действия вызывают только большую тревогу и беспокойство у людей, а не наоборот", - полагает он.

Юристы назвали малозначимыми ограничительные меры, вводимые региональными властями

Распоряжение правительства Чечни о карантине не устанавливает никаких санкций, а потому не предусматривается и ответственность, прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат из Санкт-Петербурга Натэлла Пономарева.

"Аналогичные постановления есть во всех субъектах. Санкций не установлено, следовательно, нет и ответственности за сам факт нарушения. Но если нарушения повлекут последствия, в этом случае возможна административная и уголовная ответственность в зависимости от их тяжести. Примеры в России уже есть. Надзор за исполнением указанного распоряжения правительства несет прокуратура и Роспотребнадзор", - сообщила Пономарева.

Относительно возможных последствий юрист уточнила, что они предусмотрены статьей 6.3 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях), регулирующей нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. "Такие последствия накладывают ответственность на должностных лиц в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или в виде предупреждения", - заключила Пономарева.

Права и свободы гражданина могут быть ограничены лишь федеральным законом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" управляющий партнер адвокатского бюро "Плиев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев.

"Ограничения возможны лишь в той мере, в которой это необходимо для обеспечения общественной безопасности, охраны здоровья и так далее, чтобы предотвратить серьезные последствия. По поводу карантина ожидается, что Госдума примет закон. Пока его нет. Есть статья 6.3 КоАП - это нарушение законодательства в области санэпидблагополучия населения. Там наказание от 100 до 500 рублей для физлиц. Уголовной ответственности как таковой нет, кроме случаев, когда лицо всячески заражает людей. Конечно, для него будет ответственность, если будет причинно-следственная связь, и будет установлено, что от него заражены другие люди. Но это все предмет доказывания, это очень сложно", - сказал Плиев.

Меры, вводимые региональными властями в разных субъектах, юрист назвал "направленными на защиту людей", однако не предусматривающими ответственности за нарушение карантина, тем более самими чиновниками.

"Их надо исполнять, но что касается санкций за несоблюдение карантина - такой ответственности нет. Тут надо исходить из здравого смысла, разумности и того, что никто не имеет права причинять вред правам и интересам других граждан, даже если он действует в пределах своих прав... Чиновники выполняют задачу по предупреждению, профилактике. Более того, статья 237 УК (Уголовного кодекса) предусматривает ответственность за сокрытие, искажение информации. Они, наоборот, должны выявлять лиц, которые заболели, их прямая обязанность - нивелировать угрозы. Я считаю, что в отношении чиновников не может быть санкций за несоблюдение карантина, поскольку они выполняют государственные задачи, чтобы предотвратить всякого рода эпидемии", - заключил Плиев.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики из-за угрозы распространения коронавируса значительно увеличены весенние каникулы – они начались 17 марта и продлятся до 25 апреля. Вузы в республике перешли на дистанционное обучение, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".