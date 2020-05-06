Аналитики констатировали безразличие Кадырова к введенным им в Чечне ограничениям

06 мая 2020, 22:02

Ифтар Рамзана Кадырова с врачами показывает, что глава Чечни не готов менять образ жизни из-за ограничений в связи с коронавирусом, полагают правозащитница Светлана Ганнушкина и блогер Тумсо Абдурахманов. Юрист Надежда Ермолаева не исключила, что в действиях Кадырова присутствует состав административного правонарушения. Новое видео о задержании нарушителей карантина в Чечне вызвало бурное обсуждение в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", пренебрежение карантином указало на двойные стандарты властей Чечни. Так, 3 мая Рамзан Кадыров провел ифтар (ежедневное разговение после поста в месяц Рамадан) с руководителями больниц, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией. При этом обычных граждан - нарушителей режима самоизоляции в Чечне подвергают задержаниям и публичным унижениям. Чеченские чиновники постоянно демонстрируют пренебрежение карантинными мерами, чем вызывают критику местных жителей в соцсетях.

К сегодняшнему дню общее число инфицированных коронавирусом в Чечне достигло 645, восемь человек умерли. С 18 марта в Чечне действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля жителям республики запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три раза в неделю. О динамике распространения вируса на юге России и в странах Южного Кавказа можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в южных регионах России и на Южном Кавказе.

Новое видео с задержанием нарушителей карантина в Чечне вызвало бурное обсуждение в соцсети

Видеоролик о задержании жителей Чечни за нарушение режима самоизоляции, размещенный сегодня в Instagram-паблике "ЧП Чечня" вызвал бурное обсуждение среди комментаторов. На видео, снятом кем-то из очевидцев, силовики грузят в кузов военного грузовика несколько человек, а также велосипед одного из задержанных. "Грузят (в машину) ребят..." …"И велосипед загружают"… "Беслана забрали"… "Вместе с велосипедом загружают", - говорят молодые люди за кадром.

Этот видеоролик за 18 часов собрал 27,1 тысячи просмотров и 147 комментариев. Некоторые комментарии написаны на чеченском языке, их перевел корреспондент "Кавказского узла".

Два комментатора указали, что видеоролик снят в городе Урус-Мартан. "Это в Урус-Мартане было! Их (задержанных) потом отпустили вечером", - написал aaa_aliks___. "Это точно в Урус-Мартане в сторону села Мартан-чу", - подтвердил bardak_001.

Другие указали на опасность заражения задержанных коронавирусной инфекцией. "Пока их собирают, вероятность подхватить и распространить вирус больше, чем они на велике прокатятся...", - заметил w_w_w_95. "Это не борьба с коронавирусом. Они, наверное, хотят, чтоб люди больше заразились. Их сейчас загонят в одно помещение и, не дай Аллах, если у одного будет этот вирус", - отмечает iakhagadamurova.

Нескольким пользователям видео напомнило период военных действий в республике и проведение так называемых "зачисток". "Неприятное видео. Напомнило время, когда федеральные войска при "зачистках" ребят в машины сажали", - прокомментировала angelanisa7. "Вспомнил военные времена...", - отметил и sim_karty_.

Пользователь _aslan_11 указал на потенциальную опасность, грозящую автору видеоролика. "Пусть оператор тоже готовится к поездке", - заметил он. "Теперь сказано забирать на работы тех, кто снимает такое", - напомнил и ni_ggerrr.

"Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

В соцсетях и ранее публиковались видеозаписи из Чечни, на которых силовики гоняются за жителями республики или задерживают предполагаемых нарушителей карантина. 2 мая Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов таких роликов и отправлять их на работу уборщиками.

Кадыров не готов менять привычный образ жизни из-за ограничений в связи с коронавирусом

Требования соблюдения карантинных мер в Чечне распространяются лишь на обычных граждан, отмечает руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Требования для обычных людей - "для всех закон, для нас его нет". У него [Рамзана Кадырова] непосредственная связь с Богом. Если он ему дает деньги, может он его от коронавируса сберечь? Если все так, то какой коронавирус?" - прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина коллективный ифтар Кадырова.

При этом правозащитница указала, что даже повышенные меры безопасности могут не защитить от заболевания. "Несколько человек в комментариях на моих страницах пишут, что в Чечне у них умерли родственники. К сожалению, тут гарантий нет, ничто [никакие меры] не гарантируют. Однако, конечно, надо соблюдать меры", - подчеркнула Светлана Ганнушкина.

О том, что 3 мая Рамзан Кадыров провел ифтар с руководителями больниц, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией, сам глава Чечни сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором Рамзан Кадыров вместе с группой мужчин совершает коллективный намаз, при этом ни на одном из них нет масок, после чего глава Чечни и еще 10 человек ужинают за одним столом.

Рамзан Кадыров и его окружение потеряли связь с реальностью, в связи с чем не могут поставить себя на место простых жителей Чечни, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Блогер Тумсо Абдурахманов, уехавший из Чечни в Европу, стал популярным после публичных дискуссий с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

"Кадыров и его свита настолько заигрались в этот свой иллюзорный мир, что уже потеряли связь с реальным. Они реально верят в то, что у народа все так же хорошо, как у них. Чего только стоит высказывание Магомеда Даудова в последнем эфире, где он с иронией рассуждает о попросившем помощи отце восьмерых детей, удивляясь тому, что у него нет средств, чтоб протянуть две недели на карантине без заработка. И он предлагает ему продать одну из двух машин. Продать в карантин! Когда даже за выход в магазин или аптеку, тебя пинают, приковывают к дереву, публично унижают", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тумсо Абдурахманов.

Представители властей должны показывать своему народу пример во всем, в том числе и в соблюдении закона, отмечает представитель Ассамблеи народов Кавказа в Европе Насир Булуев.

"Закон есть закон, и его следует соблюдать. Власти, прежде чем карать нарушителей, сами должны показывать пример. Ведь всем известно, что нет лучшего способа воспитания, кроме как личным примером. Но для России и, в частности, для кавказских республик, эти законы не писаны. Власть и народ там сами по себе. И причем простой народ, без которого власть теряет всякий смысл, не имеет элементарных прав и свобод. Власть вообще относится к своему народу с каким-то пренебрежением. Это недопустимо, но это факт, от которого невозможно избавиться в обозримом будущем", - высказал мнение корреспонденту "Кавказского узла" Насир Булуев.

Руководители Чечни и ранее игнорировали запреты, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, 25 марта Рамзан Кадыров принял участие в открытии в центре Грозного Дворца искусств. В мероприятии приняло участие больше сотни человек, включая детский ансамбль, и никто из них не был в масках. 3 апреля руководители Чечни совершили коллективный намаз вопреки собственному запрету на коллективные молитвы. В джума-намазе тогда приняли участие несколько десятков человек, и ни один из них не пользовался маской.

Юрист не исключила, что в действиях Кадырова есть состав административного правонарушения

Региональные нормы о нарушении режима самоизоляции не могут противоречить федеральным, рассказала автор Telegram-канала по правовым вопросам "СлеваНаправо", адвокат Надежда Ермолаева, которая не исключила, что в действиях Кадырова, собравшего на ифтар врачей, присутствует состав административного правонарушения

"Конечно, чаепития и ифтары в этой ситуации, да еще и напоказ, напоминают пир во время чумы. Конечно, нигде в правилах не прописано, что нельзя пить чай. На мой взгляд, требования, направленные на ограничение распространения коронавируса, должны быть разумными, а не представлять собой "гонку" среди глав субъектов, кто круче придумает. Первейшая задача - обеспечить здоровье людей и условия работы врачей. Ни чаепитие, ни надуманные ограничения этих целей не преследуют", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Надежда Ермолаева.

Вводимые региональными властями ограничения зачастую входят в противоречие с федеральными нормами, отмечает адвокат. "Верховный суд России выпустил обзор, в котором напомнил о том, что региональные нормы о нарушении режима изоляции не могут противоречить федеральным. Штрафы могут назначаться в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Что касается самих правил поведения в режиме повышенной готовности, - да, региональные власти могут вводить такие, но они не могут противоречить тем, что ввело федеральное правительство. И я не помню там ничего про шестичасовое ограничение на покупки на всю семью на неделю. А семьи могут быть большими, да и в магазинах бывают очереди", - сказала Ермолаева.

Часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) предусматривает для граждан наказание в виде предупреждения или административного штрафа от одной тысячи до 30 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о том, нарушает ли правила самоизоляции коллективный ифтар, который провел Кадыров с министром здравоохранения и девятью врачами 3 мая, юрист обратилась к правилам, утвержденным постановлением правительства России №417 от 2 апреля, согласно которым запрещается подвергать опасности себя, своих близких.

В пункте 4 "Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", прописанных в постановлении правительства России №417 от 2 апреля 2020 года, в частности, указано, что "при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается: […] осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью; осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

"Правительство сформулировало эти правила в общих чертах. Все остальное дано на откуп властям. Например, у нас одним из первых ограничений в Москве был запрет функционирования заведений, где одномоментно может присутствовать более 50 человек. Затем ужесточили, а потом и вовсе закрыли [все заведения]. Общие правительственные правила уточняются в правилах субъекта, и никто никогда не пропишет, что [собираться по] девять человек можно, а 10 - нельзя. Другое дело, ограничить цель встреч, но в правительственных указах ничего подобного не указано", - сказала Надежда Ермолаева.

Органам власти в Чечне рекомендовано сократить до минимума количество проводимых массовых мероприятий. "В том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в распоряжении правительства Чечни от 18 марта 2020 года № 138-р о введении режима повышенной готовности, размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

При этом, по ее мнению, "если Рамзан Кадыров контактировал с людьми, которые имеют контакт с больными коронавирусом, таким образом он подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих".

Юрист также отметила, что "наказуемым по ст. 20.6.1 КоАП РФ является нарушение правил, принятых правительством и региональными властями во исполнение режима повышенной готовности". "Теоретически в действиях Рамзана Кадырова присутствует состав административных правонарушений. Что касается региональных положений, в практике Верховного суда сказано, что штрафовать можно по нормам федерального законодательства", - заключила она.

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".