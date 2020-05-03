Даудов раскритиковал многодетного жителя Чечни за просьбу о помощи

03 мая 2020, 02:46

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов рассказал об отце восьмерых детей, который из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений оказался без средств к существованию и обратился за помощью. Чиновник осудил мужчину и предложил продать автомобиль, чтобы "протянуть время". Пользователи соцсетей раскритиковали Даудова.

С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. По данным на 2 мая, число зараженных коронавирусом в республике достигло 525. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов раскритиковал отца восьмерых детей за его просьбу о помощи продуктами питания. Видеоролик с Даудовым был опубликован 2 мая в Instagram-паблике "Eldit_net", насчитывающем 194 тысячи подписчиков. По данным на 02.46 мск сегодня, 3 мая, ролик набрал 28 663 просмотра. Первоначально под роликом были опубликованы десятки комментариев, однако затем они были удалены, а возможность комментировать публикацию - отключена.

"Мы переживаем непростые времена, когда Всевышний испытывает нас на прочность... А мы, тому в нашей истории примеров тьма, всегда были прочнее стали. Но даже самый стойкий металл пожирает ржа. Именно коррозией нашего времени стали такие явления как иждивенчество, мошенничество, открытое вымогательство и попрошайничество, которые никогда не были присущи нашим отцам и дедам... Больнее всего, когда в республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса в ЧР, который возглавляет председатель парламента Магомед Даудов (на видео), в массовом порядке и совершенно бессовестно обращаются весьма зажиточные товарищи. К примеру, в этом ролике Магомед Хожахмедович приводит случай с мужчиной, который требует, чтобы штаб кормил его вместе с многодетной семьей две недели, в то время как у него, вполне состоятельного человека, в большом благоустроенном дворе стоят две дорогих машины. Я понимаю, что помощь в это время нужна всем, но и тем не менее", - говорится в комментарии к опубликованному видео.

Магомед Даудов утверждает, что у обратившегося гражданина "большой дом, под навесом стоят две машины, все есть".

"42 года, кажется, моего возраста человек (обратился)…. Позвонил, (спрашиваю): "Что тебе надо? Что случилось?" (Отвечает): "Я временно не работаю […] Мне есть, пить надо". Да не останься ты без доли, имея такой дом и двор, имея восемь детей, будучи молодым. Не имея запасов на две недели, ты в таком положении жил? Не позорься так. Наши предки делали все, чтобы не позориться перед людьми. Вот из этих двух машин одну продай и протяни время. Как это завершится, выйдешь (на работу)", - заявил Даудов на чеченском языке, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла". Он также добавил, что такие люди "много (нашего) времени тратят".

Этот же ролик был размещен 2 мая в Instagram-паблике "ЧП Грозный 95", насчитывающем 19,4 тысячи подписчиков. По данным на 02.46 мск сегодня, 3 мая, ролик набрал 16 306 просмотров и 47 комментариев, главным образом на чеченском языке. Большинство комментаторов поддержали мужчину, которого критиковал Даудов.

"Сытый голодного не поймет", - отметил gazi_ev.

"У кого есть что продать - все продайте. И потом только по телефону звоните, что у вас нет продуктов. Как я понял", - написал m777om799.

"Так говоришь, как будто после карантина жить не нужно", - отметил galga_161.

"Если дома восемь детей, нужно много еды. У нас нет человека без машины", - заметил abb90707.

"Может, у него всегда был запас, а сейчас так получилось, что нет. Разные случаи бывают", - предположила maryam.atelierr.

Некоторые комментаторы, впрочем, стали на сторону спикера чеченского парламента. "Очень много таких, которые постоянно (жалуются)", - отметил, к примеру, ram_029.

Напомним, что практически с введения в Чечне режима самоизоляции из-за коронавируса республиканское телевидение ежедневно информирует о том, что власти республики выделили помощь нуждающимся и малоимущим семьям продуктами питания. В Грозном каждые два дня указанной категории граждан выдается по десять тысяч буханок хлеба. При этом пользователи соцсетей обратили внимание на антисанитарию при раздаче хлеба на благотворительной акции, организованной фондом Кадырова: волонтеры работали без масок и перчаток. Хлеб, предназначенный для малоимущих, волонтеры сгружали на расстеленную прямо на землю клеенку, а те, кто помогал разгружать и собирать продуктовые наборы, были без элементарных средств защиты. Власти Грозного переложили на волонтеров ответственность за санитарию при раздаче хлеба, заявив, что средствами защиты все они обеспечены.

По словам опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Чечни, помощь доходит далеко не до каждой нуждающейся семьи.

"Каждый день мы слышим, что руководство и фонд имени Кадырова направили столько-то тысяч пакетов с продуктами, столько-то тонн овощей и фруктов в районы республики, что малоимущие через день получают бесплатный хлеб и так далее. Но почему-то я ни разу еще не видела этой помощи, хотя одна воспитываю двоих детей. Говорят, меня нет в списках. А чтобы включили в списки, надо ждать, пока МФЦ (многофункциональный центр), ПУЖХ (производственное управление жилищного хозяйства) и другие организации не начнут работать в обычном режиме. Думала обратиться в этот самый оперативный штаб, но пока воздерживаюсь. Нам родственники мужа и мои родные помогают с продуктами", - рассказала местная жительница Хава.

"Знаю немало людей, что сейчас в буквальном смысле выживают. Не имея ни средств, ни достаточных запасов продуктов. Больше месяца люди сидят по домам без денег, без дохода. Все припасы уже подходят к концу, а просвета еще не видно. Ситуация не лучше, чем была в войну. Единственное, нас пока еще не бомбят и не обстреливают", - заметил грозненец Сахиб.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" эксперты отметили, что в Чечне наблюдается монополизация благотворительности. По мнению председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, руководство Чечни хочет, чтобы "все блага исходили из их рук". "Их цель – централизовать все, в том числе благотворительность. Чтобы все блага дарил фонд Кадырова", – подчеркнула она.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин считает, что сюжеты с порицанием просителей помощи могут привести к тому, что люди перестанут просить о помощи в трудной ситуации. "Это может привести к тому, что в людях пропадет стремление помогать другим по частной инициативе и откликаться на просьбы о помощи, а также к тому, что сами люди, оказавшиеся в трудной ситуации, не будут просить о помощи", - отметил он.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".