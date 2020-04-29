Антисанитария при раздаче хлеба в Чечне вызвала критику у пользователей соцсети

29 апреля 2020, 07:42

Волонтеры в Чечне без масок и перчаток раздавали хлеб на благотворительной акции, организованной фондом Кадырова, обратили внимание пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля власти Чечни, согласно репортажу ЧГТРК "Грозный", раздали малоимущим и семьям погибших силовиков по три килограмма помидоров и по три буханки хлеба. Часть помощи от фонда Кадырова не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, предположили эксперты. Еще один видеоролик о продуктовой помощи был опубликован 12 апреля в Instagram-паблике телерадиокомпании "Грозный". Хлеб, предназначенный для малоимущих, волонтеры сгружали за расстеленную прямо на землю клеенку, те, кто помогал разгружать и собирать продуктовые наборы, были без элементарных средств защиты, обратили внимание пользователи соцсети.

С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Видеоролики о продуктовой помощи, которую фонд Кадырова оказывает жителям Грозного, были опубликованы 28 апреля на странице телерадиокомпании "Грозный" в Instagram, насчитывающей 711 тысяч подписчиков. По данным на 07.40 мск сегодня, 29 апреля, пост с роликами набрал 3803 лайка и 80 комментариев.

В описании к видео сказано, что в Грозном продолжается масштабная акция по раздаче хлеба. "Каждые два дня малоимущие жители города получают свежеиспеченный продукт от фонда имени Ахмата-хаджи Кадырова. Сотрудники всех четырех столичных префектур доставляют жителям хлеб на дом", - говорится в описании.

На первом видео видно, что волонтеры без масок и перчаток, руками берут хлеб, грузят его в мешки и пакеты, и раздают людям. Во втором видео местные жители благодарят за оказанную помощь.

Пользователи соцсети раскритиковали организаторов раздачи хлеба за несоблюдение, по их мнению, санитарных условий. "Уважаемый оперативный штаб, обратите внимание на то, как раздают хлеб без перчаток", - написал b_b_a_. "Это хорошо, что помогают... Но у меня есть вопрос - почему работники без перчаток трогают хлеб?", - поинтересовался zamujem.9577.

В комментарии к видео жителей многоквартирных домов пожаловались, что они не могут из-за запретов выходить во дворы за хлебом.

"Это всё хорошо, но почему по квартирам нам не дают ничего. Мы всегда видим, что частные дома. Мы тут в центре выходить не можем никуда и уже кушать нечего", - написал пользователь fami1990_03_01.

"Работники почти никогда не бывают в маске и в перчатках, и отдают из рук в руки и касаются. Хоть и сами твердите постоянно, чтоб мы их носили, на ваших работников это не распространяется?", - возмутился missamali_777.

"Показательные выступление снимают, а дальше до свидания!" - возмутилась _yasmina_95aliya. "Это не показательно раздают, почти через день-два дают", - ответил ей vertigo.02.

"Да, нам вчера тоже дали", - подтвердила 1_emily_a_shtory. "Я инвалид глухой, мне ни разу в жизни не дали", - посетовал ed_kadyrov_official.

"Те, кто карантине, им ничего не приносить???" - возмутилась za_li_07_07. "Мы малоимущие и в списках. Мы Октябрьский район, но ничего не получали", - заявил vse__vremenno_.

По официальным данным на 28 апреля всего в Чечне зафиксированы 447 случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздоровели 79 человек. Число умерших достигло семи, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".