Пользователи соцсети раскритиковали фонд Кадырова за антисанитарию при раздаче продуктов

13 апреля 2020, 04:11

Репортаж о благотворительной акции, организованной фондом Кадырова, привлек внимание пользователей Instagram. Хлеб, предназначенный для малоимущих, волонтеры сгружали за расстеленную прямо на землю клеенку, те, кто помогал разгружать и собирать продуктовые наборы, были без элементарных средств защиты, обратили внимание пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля власти Чечни, согласно репортажу ЧГТРК "Грозный", раздали малоимущим и семьям погибших силовиков по три килограмма помидоров и по три буханки хлеба. Житель Ачхой-Мартановского района пожаловался, что получил лишь две буханки хлеба и пять зеленых помидоров. На следующий день, 4 апреля, он обнародовал новое видео с извинением за свой ролик о продуктовом наборе. Часть помощи от фонда Кадырова не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Видеоролик о продуктовой помощи, которую фонд Кадырова оказывает жителям Грозного, был опубликован 12 апреля в Instagram-паблике телерадиокомпании "Грозный", насчитывающем 708 тысяч подписчиков. По данным на 04.10 мск сегодня, 13 апреля ролик набрал 30575 просмотров и 54 комментария.

"Беспрецедентная акция по раздаче хлеба и других продуктов началась со дня объявления режима самоизоляции. Особенно в ней нуждаются те, кто сидит на карантине, и кому категорически нельзя выходить. Также под раздачу попадают малоимущие семьи", - рассказала автор ролика. По ее словам, кроме хлеба раздаются и другие продукты, а также медицинские маски.

По ее словам, в раздаче продуктов лично участвуют руководители округов в четырех районах Грозного.

В описании к видео сказано, что жителям Грозного фонд Кадырова раздал десять тысяч буханок хлеба. "Масштабная акция продлится до конца режима самоизоляции во всех районах республики", - говорится в описании.

На видео видно, что хлеб грудой свален на расстеленный прямо на асфальте кусок полиэтилена. Мужчины, причем некоторые из них без перчаток и масок, собирают его в пакеты, а затем грузят в багажники автомобилей. Также без масок и перчаток некоторые волонтеры и получатели помощи.

Пользователи соцсети раскритиковали организаторов продуктовой помощи за, по их мнению, антисанитарные условия. "Никакой спецодежды у волонтеров, антисанитария с продуктами... Хлеб на полу", - отметила faberlic_shop_vasilisa.

"Если соблюдать все санитарные нормы, то люди, раздающие продукты, должны быть не только в масках, но и в перчатках", - отметил sashkadotsent.

"На видео хлеб лежит кучей на клеенке на земле. Это что, это нормально? А потом его берут руками без перчаток - антисанитарные условия!" - удивилась ev.geniia2865.

Некоторые пользователи сообщили, что тоже были бы не против получать продуктовую помощь. "Уже 12 день, как нас закрыли, никто не звонил и не приходил к нам", - посетовала mi.lana8264.

"Если мы находимся на карантине, то нам полагается какая-то помощь?" - спрашивает umaevrustam02019.

"Все нуждаются, если сидят дома", - отметил ibragim13.11.

По данным на 12 апреля в Чечне подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли, 15 - выздоровели. Рамзан Кадыров приравнял носителей коронавируса к террористам и потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. Силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер, сообщила 29 марта "Новая газета". Однако чеченский министр Джамбулат Умаров опроверг информацию об избиениях нарушителей карантина.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание главам регионов, которые своими решениями ввели запрет на выезд и въезд в регионы. Рамзан Кадыров отреагировал на критику, заявив, что относительно Чечни Мишустина ввели в заблуждение. Кадыров нарушил субординацию, жестко ответив на критику российского премьера, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи и кавказоведы. Власти Чечни уже после критики со стороны Мишустина продолжили ужесточать пропускной режим на административной границе.