Недовольство продуктовой помощью указало на хищения в Фонде Кадырова

07 апреля 2020, 17:44

Часть помощи от Фонда Ахмата Кадырова не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, предположили президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко после появления ролика с критикой продуктового набора.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 апреля житель села Хамби-Ирзе Мохьмад-Селим Алимханов обнародовал в WhatsApp видеообращение с извинением за свой ролик с критикой властей за полученный им продуктовый набор. Он пояснил, что это видео предназначалось лишь для узкого круга знакомых. Пользователи Instagram раскритиковали Алимханова за неблагодарность, предположив при этом, что он извинился под давлением.

3 апреля власти Чечни раздали малоимущим и семьям погибших силовиков по три килограмма помидоров и по три буханки хлеба, отчиталась ЧГТРК "Грозный". Житель Хамби-Ирзе в своем первом видео продемонстрировал две буханки хлеба и пять зеленых помидоров. "Прислали помощь: пять помидоров и две булки хлеба, на шесть человек. Не знаю, будут ли дети это есть, но попробую [их накормить]", – прокомментировал он.

Работа фонда связана со злоупотреблениями, полагают эксперты

В Фонде Кадырова существует низовая коррупция, предположил президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Не все доходит до тех, кому эта помощь предназначена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Недовольство Алимханова вызвала именно разница между обещанной помощью и тем, что он получил в реальности, согласился руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. Он также полагает, что низовые сотрудники фонда могут присваивать себе часть помощи.

Руслан Кутаев заявил, что помощь от имени Фонда Кадырова в действительности не всегда собирается именно этой организацией. "В районы спускают директиву, чтобы глава села или глава района организовал эту раздачу. Он делает это, как может - что-то покупает, что-то бизнес полу-добровольно дает. А потом делаются репортажи том, что это Фонд Кадырова", - рассказал Кутаев.

Не исключено, что Фонд Кадырова не только закупает продукты, которые затем раздает, но и "добровольно-принудительно" получает их от бизнесменов, предположили в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" Алексей Малашенко и старший научный сотрудник Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков.

Официальная информация об источниках финансирования на сайте Фонда имени Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дают спонсоры. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

В исламе осуждается недовольство благотворительной помощью

Критикуя благотворительную помощь, житель Чечни пошел вразрез с исламской традицией, указала профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова. "Традиционные общества в Чечне жили в достаточно жестких экономических условиях. Адаты предполагают, что любая помощь должна быть встречена с благодарностью. Этот же человек поступил как обыватель, которому всегда мало, и реакция в соцсетях на его поведение показала, что такого рода выступления рассматриваются обществом как, мягко говоря, неразумные", - отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

В исламе принято благодарить за любую помощь, подчеркнул ординарный профессор факультета права НИУ ВШЭ Леонид Сюкияйнен. "Ислам не одобряет выпрашивание помощи, но если ты ее получил и это именно помощь, а не издевательство, то нужно благодарить, а не ворчать. Человек, который не оценил помощь, оказанную ему, вряд ли будет готов помогать другому человеку", - пояснил Сюкияйнен корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не может утверждать, что житель Ачхой-Мартановского района был принужден к публичным извинениям, но жители Чечни регулярно публично извиняются, в том числе в эфире республиканского телеканала, за критику властей, за сообщения в мессенджерах и неподобающее поведение. Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала ранее Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".