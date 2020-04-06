Пользователи Instagram раскритиковали жителя Чечни за насмешку над помощью властей

06 апреля 2020, 14:18

Житель Ачхой-Мартановского района Чечни проявил неблагодарность, опубликовав ролик, в котором продемонстрировал хлеб и зеленые помидоры, полученные от властей в качестве помощи, предположили пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля житель села Хамби-Ирзе Ачхой-Мартановского района обнародовал в WhatsApp видеообращение с извинением за свой ролик с критикой властей за полученный им продуктовый набор. Мужчина заверил, что не публиковал в WhatsApp свое видео.

3 апреля власти Чечни раздали малоимущим и семьям погибших силовиков по три килограмма помидоров и по три буханки хлеба, отчиталась ЧГТРК "Грозный". Житель Хамби-Ирзе в своем первом видео продемонстрировал две буханки хлеба и пять зеленых помидоров. "Прислали помощь – пять помидоров и две булки хлеба, на шесть человек. Не знаю, будут ли дети это есть, но попробую [их накормить]", - прокомментировал он.

5 апреля в Instagram-паблике "Про Чечню и не только", насчитывающем 355 тысяч подписчиков, размещена публикация с критикой жителя Хамби-Ирзе Мохьмад-Селима Алимханова. "Он остался недоволен продовольственной помощью от властей республики и поспешил выложить в сеть видеоролик со своими неодобрительным комментариями, вместо того, чтобы просто поблагодарить за внимание, которое ему было оказано... Удивительно и неоднозначно поведение Алимханова, учитывая, что ранее он звонил в оперативный штаб, где ему привезли все, в чем он нуждался", - написал автор сообщения, не указав источник этих сведений.

К 14.15 мск публикация набрала 31,6 тысячи просмотров, под ней размещено 167 комментариев. Авторы большинства из них раскритиковали поступок Алимханова. "Многие не смеют просить помощи и терпят, а некоторые наглеют", - написал, в частности, berzan_mohk_95. "Очень некрасиво поступил", - высказал свое мнение aaibuev.

"Я была очень благодарна, когда мне привезли продукты. [...] Надо быть благодарным! Правда, обижалась, что помидоры не привезли. Ну и за это спасибо!" – поделилась laila950712. "Надо быть благодарным, а не сеять смуту! Это некрасиво!" – написала она в другом комментарии.

"Нельзя быть таким неблагодарным... Некрасиво себя повел этот мужчина", - написал пользователь ma_777.2020. "Братья и сестры, не выкладывайте такие подобные видео, где потом вашим родным придется краснеть", - призвала marinaabubakarova787.

Аналогичные мнения высказали пользователи соцсети и в комментариях к сообщению об извинениях жителя Хамби-Ирзе, размещенному 5 апреля в паблике eldit_net, насчитывающем 188 тысяч подписчиков. Там публикация набрала к 14.15 мск 40,5 тысячи просмотров, под ней размещено 407 комментариев.

"Что за время... люди у нас пошли неблагодарные", - написала, в частности, likati6812. "Лучше бы сел учить Коран, у него бы в мыслях не было так глупо и несерьезно шутить", - категорично высказался пользователь ymkylsym.

"Я не понял, а что, кто-то ему обязан?" – задался вопросом mr_duvah_. "Неблагодарный. Зачем обращаешься в оперштаб? Зачем берёшь у них продукты? Иди за черемшой, продавай, сажай огород!" – обратилась к автору ролика fa.tima8090. "Хоть бы мне кто принёс хоть один зелёный помидор", - иронически написал пользователь lotha_nal.

"Кавказский узел" не может утверждать, что житель Ачхой-Мартановского района был принужден к публичным извинениям, но жители Чечни регулярно публично извиняются, в том числе в эфире республиканского телеканала, за критику властей, за сообщения в мессенджерах и неподобающее поведение. Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала ранее Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".