Житель Чечни публично извинился за насмешку над помощью властей малоимущим

05 апреля 2020, 13:31

Житель Ачхой-Мартановского района обнародовал видеообращение с извинением за ролик, в котором насмешливо прокомментировал полученный от властей продуктовый набор. Мужчина попросил прощения недобровольно, предположили его земляки.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди просят прощения, в частности, за критику властей, за сообщения в мессенджерах и неподобающее поведение. Так, 30 марта было опубликовано видео, на котором доставленный в РОВД житель Гудермеса Асхаб Гараев извинился за шутку над режимом карантина.

Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Пользователи WhatsApp в Чечне распространили 3 апреля видеоролик, автор которого демонстрирует лежащие на столе буханки хлеба и пять зеленых помидоров. "Нам от сельсовета (селения) Хамби-Ирзе Ачхой-Мартановского района, прислали помощь – 5 помидоров и 2 булки хлеба, на шесть человек. Не знаю, будут ли дети это есть, но попробую (их накормить)", - говорит за кадром мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Вечером 4 апреля в WhatsApp появился новый ролик, в котором житель Чечни, не называя своего имени, просит прощения за первое видео, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

"Я житель села Хамби-ирзе Ачхой-Мартановского района. Я, развеселившись, снял одно видео. Там помидоры и хлеб. [...] Я снял это видео у себя дома, как оно распространилось, не знаю. Меня опозорили тем, что я снял у себя дома, мои друзья совершили вероломство. Я отправил это видео друзьям… Я прошу за это меня простить", - говорит на чеченском языке автор видеообращения.

Репортаж о помощи малоимущим размещен 4 апреля на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный" под заголовком "Фонд Кадырова доставил продукты питания 33 тыс. семей". 3 апреля власти Чечни раздали малоимущим и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов по три килограмма помидоров и по три буханки хлеба, следует из телесюжета.

Мужчину вынудили опубликовать видео с извинениями, предположил сотрудник одной из общественных организаций Чечни Адлан. "Трудно сказать, действительно ли автор ролика шутил на первом видео, но то, что его заставили опровергнуть свои слова, очевидно. За день до этого на государственном телеканале с большой помпой рассказывали, как фонд имени Кадырова печется о малоимущих и выделил каждой семье по три килограмма помидоров, выращенных местными тепличными хозяйствами, и по три буханки хлеба. Назывались даже общие цифры – 10 тонн томатов и 100 тысяч булок хлеба. Видимо, до этой семьи дошла лишь часть этой помощи, и он это озвучил. Но затем, как это у нас принято, ему пришлось извиниться за свой опрометчивый поступок и назвать это неудачной шуткой", - сказал Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказали корреспонденту "Кавказского узла" и другие местные жители. "Автор указал место, откуда пришла помощь, вот быстренько и отреагировали", - предположил житель Чечни Ибрагим. "Человек, что называется «попал». Если это действительно была шутка, то зачем ему просить у людей прощения?" - заметила сотрудница одной из НПО Чечни Роза.

"Это в стиле наших руководителей. Сказал человек что-то не то, тут же находят и заставляют опровергать свои слова и извиняться. Я почему-то уверен, что этому жителю Хамби-Ирзе действительно прислали эти злосчастные помидоры и две буханки хлеба на семью. В верхах может, и принимают какие-то хорошие решения, например, выделить людям по три кило помидоров, но до низов доходит не все", – поделился мнением грозненец Салавди.

"Кавказский узел" не может утверждать, что автор видео был принужден к публичным извинениям. Комментариями от представителей властей Ачхой-Мартановского района "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".