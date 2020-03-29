Жители Чечни одобрили ночные рейды силовиков из-за коронавируса

29 марта 2020, 11:08

Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. Рейды связаны с мерами по предотвращению коронавируса, лучше не рисковать и без необходимости не выходить из дома, считают местные жители.

Как писал "Кавказский узел", с 27 марта грозненский аэропорт ввел ограничения для пассажиров из других регионов. На следующий день председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о том, что въезд в Грозный ограничен для иногородних и жителей других регионов из-за угрозы коронавируса.

24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Вопреки действующим в республике карантинным мерам, власти Чечни 25 марта организовали массовое торжество в связи с открытием Дворца искусств в Грозном. 27 марта Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в Чечне подтверждено два новых случая заражения коронавирусом.

Жители Грозного рассказали, что силовики не рекомендуют местным жителям выходить после 22.00 мск из дома.

"Ночью были с друзьями на улице возле нашей многотаэжки, сидели, разговаривали. Подъехала «Приора», оттуда вышли двое полицейских и сказали, чтобы мы шли домой. Мол, после 22.00 мск на улице находиться нельзя", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Шамиль. По его словам, они не стали спорить с полицейскими и разошлись.

«После 22.00 мск полицейские ходят по дворам многоэтажек, загоняют молодежь домой. Вроде как из-за карантина по коронавирусу такие меры», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Ленинского района Грозного Петимат.

«Мы обычно по вечерам собираемся у школы, она рядом с нашей многоэтажкой. Брусья там, турники имеются, кто занимается, кто просто поболтать приходит. Дома все равно делать нечего, каникулы, готовиться к занятиям не нужно. Вчера (27 марта) как обычно собрались группой человек в 20, время было около 23.00 мск. Подошли несколько полицейских в форме, с оружием, спросили, что мы тут делаем и предупредили, что после 22.00 мск нельзя находиться на улице, посоветовали сидеть дома во избежание проблем. Вели себя вполне доброжелательно... ну мы и послушались», – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" студент вуза Асламбек.

«Не слышал, что бы у нас ввели комендантский час, но ночью уже на улицу выходить нежелательно. Полиция сейчас проверяет», - сказал житель Грозного Докка.

Видеоролики с рейдами силовиков опубликованы в соцсети Instagram в паблике "ЧП Грозный", насчитывающем 64,2 тысячи подписчиков. На одном из видео, опубликованном 28 марта видно, как более 10 полицейских машин с мигалками двигаются по автодороге колонной, слышен голос из рупора, слова неразборчивы. "Вышел патруль, просят людей зайти домой", - говорится в аннотации к видеоролику. По данным на 9.50 мск сегодня, видео посмотрели 28 439 раз.

«Дома лучше, чем на улице. Сидите у себя дома», – посоветовали в комментарии пользователь abdul.chermo.

«Почему именно ночью они говорят сидеть (дома)?», - поинтересовался zobarg_220. "Потому что ночью у людей не бывает дел, как днем, поэтому говорят зря на улице не сидеть», - ответил ему kurulusosman__atv.

"Ночью сидите дома, отдыхайте, общайтесь с родными, ведь это в радость только", - посоветовал mesayc.

В аннотации к видеоролику с колонной полицейских машин с мигалками, которые проезжают ночью мимо заправки, говорится "Курчалоевский район Чечни. Силовиками принимаются меры безопасности". По данным на 10.00 мск сегодня его посмотрели 24933 раза.

"Выходить нежелательно? Или незаконно?" - поинтересовалась no6197name. "Штраф", - ответил ей __grozny____@no6197name.

С информацией о штрафах, предусмотренных за нарушение карантина, можно ознакомиться в материале "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле".

Видеоролик с рейдом силовиков на полицейских машинах также опубликован 27 марта на Youtube-канале издания KavkazPress. "Рейды Кадырова. Проверяют карантин на улицах Грозного", - говорится в аннотации к видео.

"В Чечне вирус полицейскими разгоняют?" - иронично поинтересовался dam Ingushskiy.

"Границы лучше закройте... тогда и вам хлопот не будет, и народ в безопасности будет", - считает пользователь под ником Crazy 0_o.

"Молодцы, так и надо. Берегите себя", - одобрил работу силовиков Егерь Кузьмич.

Глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу опубликованы в справке "Коронавирус. Горячие линии". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.