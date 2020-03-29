Въезд в Грозный ограничен из-за угрозы коронавируса

29 марта 2020, 08:52

Власти пригрозили штрафами нарушителям ограничений на посещение столицы Чечни, введенных из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Вопреки действующим в республике карантинным мерам, власти Чечни 25 марта организовали массовое торжество в связи с открытием Дворца искусств в Грозном. 27 марта Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в Чечне подтверждено два новых случая заражения коронавирусом. С 27 марта грозненский аэропорт ввел ограничения для пассажиров из других регионов.

Глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Временно ограничивается въезд в город Грозный", - сообщил 28 марта на своей странице в Instagram председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Ограничения не коснутся жителей Грозного, работников организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также работников органов власти и правоохранительных органов и сотрудников средств массовой информации, следует из сообщения.

При этом отмечается, что правоохранители будут следить за соблюдением предписаний, а нарушителей будут штрафовать.

Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".