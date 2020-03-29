29 марта 2020, 08:52

Въезд в Грозный ограничен из-за угрозы коронавируса

Власти пригрозили штрафами нарушителям ограничений на посещение столицы Чечни, введенных из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Вопреки действующим в республике карантинным мерам, власти Чечни 25 марта организовали массовое торжество в связи с открытием Дворца искусств в Грозном. 27 марта Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в Чечне подтверждено два новых случая заражения коронавирусом. С 27 марта грозненский аэропорт ввел ограничения для пассажиров из других регионов.

Глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Временно ограничивается въезд в город Грозный", - сообщил 28 марта на своей странице в Instagram председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Ограничения не коснутся жителей Грозного, работников организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также работников органов власти и правоохранительных органов и сотрудников средств массовой информации, следует из сообщения.

При этом отмечается, что правоохранители будут следить за соблюдением предписаний, а нарушителей будут штрафовать.

Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Примечание:

"Муфтий Чечни призвал воздержаться от многолюдных свадеб и поминок", "Второй пациент с коронавирусом скончался в Азербайджане", "Сочинка пожаловалась на принудительную госпитализацию в инфекционную больницу".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 марта 2020, 07:29

29 марта 2020, 06:30

29 марта 2020, 05:33

  • Директор "Аджара ТВ" отказался от переговоров с профсоюзом

    Лишь один раунд переговоров представителей альтернативного профсоюза Аджарского телевидения и директора Георгия Кохреидзе состоялся при посредничестве чиновников министерства труда Грузии. После этого Кохреидзе отказался от переговоров, заявив о необоснованных требованиях профсоюза.

29 марта 2020, 04:34

  • Жители Сочи попросили отдыхающих вернуться домой

    Большинство жителей Сочи с пониманием отнеслись к введенным ограничительным мерам в связи с коронавирусом. При этом они неодобрительно высказались об отдыхающих, которые пытаются хотя бы не несколько дней продлить пребывание на курорте.

29 марта 2020, 03:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи