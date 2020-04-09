Иллюзия массовой поддержки Кадырова создана в соцсетях после спора с Мишустиным

09 апреля 2020, 22:41

Власти Чечни усиливают ограничения по въезду в республику, вопреки критике со стороны премьер-министра Михаила Мишустина и позиции Владимира Путина, который высказался против остановки пассажирского сообщения между регионами. В Instagram публикуются однотипные комментарии в поддержку карантинных мер чеченского руководства.

Как писал "Кавказский узел", российский премьер-министр Михаил Мишустин 6 апреля сделал замечание губернаторам, которые своими решениями ввели запрет на выезд и въезд в регионы. Рамзан Кадыров отреагировал на критику, заявив, что Мишустина ввели в заблуждение. Глава Чечни нарушил субординацию, слишком жестко ответив на критику российского премьера по ограничительным мерам из-за эпидемии в регионах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи и кавказоведы.

В своем заявлении Рамзан Кадыров упрекнул главу кабмина России, что не были проверены данные по Чечне. "Если речь идет о Чечне, хочу спросить Михаила Мишустина и других, откуда появилась такая информация, почему не изучили, какие реальные меры мы принимаем? […] Наоборот, думали, что одними из первых принимаем правильные решения […] Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого", - заявил Кадыров.

План борьбы с коронавирусом, который реализуют чеченские власти, поддерживает "абсолютное большинство жителей республики", заявил сегодня Рамзан Кадыров. Он раскритиковал безответственность "отдельных граждан", которые въезжают в Чечню, прилетая в аэропорты соседних республик.

"Зафиксированы случаи, когда люди возвращаются в республику не напрямую, а через аэропорты соседних субъектов, чтобы избежать профилактических процедур, которые реализуются в нашей «воздушной гавани». Но впредь мы не позволим таким образом пересечь нашу границу до улучшения эпидемиологической ситуации", - говорится в заявлении Кадырова, опубликованном сегодня на сайте главы Чечни.

Президент России Владимир Путин 8 апреля провел совещание с главами российских регионов, посвященное ситуации с распространением коронавируса.

Путин напомнил, что расширил полномочия губернаторов, чтобы руководитель каждого региона мог принимать решение о мерах противодействия эпидемии, исходя из ситуации. Вместе с тем он высказался против остановки сообщения между регионами.

"Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", - приводит слова Путина 8 апреля "Интерфакс".

С введением жестких карантинных мер в Чечне существенно снизилось количество общественного транспорта, а частный извоз был запрещен. В связи с этим оставшиеся на линии таксисты взвинтили цены на проезд, пожаловались жители республики.

Рамзан Кадыров после совещания с Путиным выразил готовность исполнить все поставленные задачи, однако вопрос о закрытии пассажирского сообщения не прокомментировал. "В Чеченской Республике благодаря своевременно предпринятым мерам удалось существенно снизить динамику распространения пандемии. На сегодняшний день из 22 человек, признанных больными, 15 человек уже вылечились и выписаны из больниц", - написал глава Чечни в своем Instagram, отчитываясь о выполнении путинских поручений.

Пост Кадырова за 23 собрал 105 тысяч просмотров. По состоянию на 20.45 мск сегодня публикация получила 1102 комментария. Подавляющее большинство комментаторов хвалят принятые Кадыровым меры.

Под постом главы республики десятки пользователей оставили однотипные комментарии на русском языке: так, фразы "мы уверенно идём к победе над этим вирусом", "благодаря Рамзану Ахматовичу" и "наше руководство своевременно приняло меры" встречаются, иногда с незначительными изменениями, в десятках комментариев, оставленных с разных аккаунтов. Выраженных индивидуальных особенностей подобные комментарии, как правило, не имеют. "Кавказский узел" не может утверждать, что комментарии с разных учетных записей оставляли действительно разные жители республики.

Некоторые пользователи написали под публикацией Кадырова о проблемах, связанных с реализацией карантинных мер. "Масок нет!!! И не было! Ни в одной аптеке моего города!" - заявила vitalina_14021984. "А что делать людям у кого нет возможности дома сидеть и надо кормить свою семью?" - написал magomedxabibovsamil005.

В Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный" еще 6 апреля был опубликован ответ Кадырова на заявление Мишустина о закрытии границ между регионами. По состоянию на 21.00 мск сегодня эта публикация получила 6009 отметок "нравится" и 479 комментариев.

Под этим постом также оставлено множество однотипных комментариев - разные пользователи транслируют идею, что "Мишустину следовало обратить внимание на то, что творится в других регионах" и "Мишустину следовало все узнать", прежде чем критиковать принятые Кадыровым меры.

Под этим постом тоже оставлены отдельные комментарии с критикой. "Говорили, что глава Чечни против того, что подняли цены. Почти неделю в Урус-Мартане нет курей и стали они 500 рублей, где это видано. Что делать народу, если цены поднимаются? Ведь зарплаты держатся на месте", - написал _mika_6003.