Полемика с Мишустиным создала новые риски для Кадырова

08 апреля 2020, 03:05

Глава Чечни нарушил субординацию, слишком жестко ответив на критику российского премьера по ограничительным мерам из-за эпидемии в регионах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи и кавказоведы. Рамзан Кадыров уверен в собственной важности для Кремля, но рискует нажить себе новых недоброжелателей, отметил эксперт института Гайдара Сергей Жаворонков. В Чечне действуют "особые порядки", не предусмотренные законодательством, уверен политолог Кирилл Рогов.

Как писал "Кавказский узел", российский премьер-министр Михаил Мишустин 6 апреля сделал замечание губернаторам, которые своими решениями ввели запрет на выезд и въезд в регионы. Рамзан Кадыров отреагировал на критику, заявив, что Мишустина ввели в заблуждение.

В своем заявлении Рамзан Кадыров упрекнул главу кабмина России, что не были проверены данные по Чечне. "Если речь идет о Чечне, хочу спросить Михаила Мишустина и других, откуда появилась такая информация, почему не изучили, какие реальные меры мы принимаем? […] Наоборот, думали, что одними из первых принимаем правильные решения […] Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого", - заявил Кадыров.

Кадыров нарушил субординацию

Рамзан Кадыров слишком жестко отреагировал на мягкую критику российского премьера, считает эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. «Формальное нарушение (субординации) есть. Кадыров наживает себе дополнительного врага», - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» заявление главы Чечни Жаворонков.

По его мнению, Кадыров уверен в своем эксклюзивном статусе «спецпорученца» Путина по делам, которые нельзя поручить официальным правоохранительным органам. «(Кадыров) считает, что ему ничего не будет. Но если количество его недругов в окружении Путина будет расти, то однажды Путина могут убедить, что спецпорученец не нужен», - подчеркнул Жаворонков.

Кремль не увидел противоречий в позициях премьер-министра России и главы Чечни. "(В заявлении премьера) речь в основном шла о закрытии границ в плане препятствования товарным потокам, транзитным перевозкам, доставки грузов, медикаментов. Глава Чечни заверил, что эти потоки не затрудняются и им ничто не препятствует […] Пока нет иных сигналов, вряд ли здесь можно говорить о каких-либо противоречиях", - процитировал 7 апреля слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Интерфакс». По словам Пескова, "в остальном, регионы имеют полномочия в определении жесткости изоляции, которая была введена по стране". "Но здесь необходим режим взаимодействия с федеральными властями", - напомнил Песков.

В заявлении Кадырова нет политической составляющей

Директор Центра политической информации Алексей Мухин, наоборот, считает, что не стоит придавать политического звучания высказыванию Рамзана Кадырова.

«Реакция Кадырова на высказывания Мишустина продиктована исключительно личными качествами главы Чечни. Рамзан Кадыров часто очень эмоционально комментирует некоторые события и даже решения федеральных властей. Таковы его особенности», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мухин.

Он отметил, что мнения глав других регионов на заявление Мишустина неизвестны, просто потому что их слова не доходят до масс-медиа.

«А Кадыров - медийная личность, поэтому все, что он говорит, сразу берется на карандаш», - полагает Мухин.

Мишустин указал на полномочия губернаторов на фоне «других порядков» в Чечне

Взаимоотношения властей Чечни и федерального центра политолог Кирилл Рогов назвал «достаточно необычными». По словам эксперта, республика формально входит в состав России, но находится вне российского правового поля. "В республике несколько другие порядки. Не те, что предусмотрены российскими законами и Конституцией", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Рогов.

Цель главы российского правительства – указать границы полномочий региональным властям, поэтому реакция Кадырова Мишустину не важна, считает политолог.

"Мишустину на самом деле была важна не реакция Чечни, сколько экстраполяция её опыта на другие регионы. Это опасно ещё и в связи с той проблематичной в правовом и политическом смыслах ситуацией, когда федеральные власти попытались переложить ответственность за те или иные карантинные меры на региональные власти. При этом в реальности никакой федерализации нет, поэтому довольно быстро в правительстве (России) решили указать регионам границы их настоящих полномочий. Мишустин напомнил, что главы регионов должны работать в своем узком диапазоне полномочий, не беря на себя большего", - подчеркнул Рогов.

Ограничительные меры Кадырова профессор назвала адекватными

Рамзан Кадыров пошел на ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса после одобрения российского президента, заявила профессор ЧГУ, доктор социологических наук Лидия Курбанова.

«Президент отметил, что Россия - большая страна, у регионов - разный уровень инфраструктуры, в том числе и медицинской, и губернаторы должны по своему усмотрению принимать адекватные решения против эпидемии. Подобные решения и принял глава Чечни», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Курбанова.

Подобная ситуация из-за эпидемии сложилась впервые, поэтому сейчас «все идут по целине», полномочия до конца не разделены, что и приводит к взаимонепониманию, уверена профессор.

«У нас есть огромный рынок в Дагестане и ежедневная маятниковая миграция, есть трасса Ростов-Баку с оживленным движением. Если не закрыть эти передвижения, любые карантинные меры превращаются в фикцию» - заключила она.

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина сообщила о неоправданных ограничительных мерах, принятых в Чечне в связи с угрозой коронавируса. Источники издания в чеченском управлении ФСБ пожаловались, что уже несколько дней вынуждены жить в своих кабинетах без сменного белья. «Тысячи людей живут в опечатанных полицейскими бирками домах, подъездах, квартирах «с запретом выхода на улицу на неопределенный срок» (цитата из официального письма главного врача одной из районных больниц на имя замминистра здравоохранения Чечни есть в распоряжении «Новой газеты»)», - говорилось в публикации издания от 7 апреля. По данным газеты, чеченская телекомпания демонстрирует стоянки с конфискованными машинами у нарушителей карантинных мер.

Напряженная ситуация из-за эпидемии меняет характер отношений центра и регионов

Эпидемия коронавируса повлияла на пересмотр характера сложившихся отношений между федеральным центром и региональными властями, уверен профессор кафедры политологии и политического управления Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Дмитрий Слизовский. По его словам социально-политическая ситуация в России «более чем непростая, и даже накаленная, в частности и в связи с коронавирусом».

«Система налаженных ранее в спокойной обстановке отношений между федеральным центром и региональной властью сложилась в результате определенных договоренностей и решалась в соответствии, скажем так, с традициями либо с законодательными нормами. Но на сегодня в условиях перенапряжения и правовые нормы, и сложившиеся традиции могут быть подвергнуты некоторому сомнению или даже пересмотру. Возможна также и неадекватная оценка их, как со стороны федеральной власти, так и со стороны регионов", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Слизовский.

По словам эксперта, в нынешней ситуации центру и регионам необходимо быть корректными в своих реакциях. Президенту и премьеру России приходится доверять главам регионов, поскольку центр согласился возложить ответственность за соблюдение режима изоляции на глав субъектов РФ, считает профессор.

"Насколько это оправданно - будущее покажет. Но в данной ситуации федеральная и региональная власть должны набраться терпения и проявить выдержку. Представителям властей надо быть взаимно корректными. Понятна реакция Мишустина на сиюминутные сообщения о происходящем в регионах. Но на местном уровне главы субъектов могут реагировать с учетом собственной ситуации. Хотя в этом доверии и нужно отслеживать моменты, если главы субъектов пойдут на беспрецедентные меры по изоляции своего региона. Но взаимные упреки будут мешать как федеральной, так и региональной власти, и населению страны. Нужно наряду с твердостью быть уступчивыми по отношению друг к другу", - пояснил Слизовский.

Между главами регионов и председателем правительства России должна оставаться субординация, уверен профессор. "На уровне исполнительной власти субординация должна быть. У федеральной власти имеется приоритет в исполнительной власти по отношению к субъектам федерации. Определенный уровень централизованного управления должен всё-таки сохраняться. Если будет иметь место нарушение субординации, а тем более неосторожность высказываний с обеих сторон, то это нанесет ущерб всем", - считает Слизовский.

1 апреля Рамзан Кадыров объявил о закрытии границ Чечни из-за угрозы распространения коронавируса с 5 апреля: закрыты въезд в республику всех видов транспорта и ограничивалось прибытие в республику граждан, исключение делается только для тех, кто занят доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Пользователи соцсетей высказали обеспокоенность в связи с планируемыми мерами, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Отметим, что в Чечне жестко следят за соблюдением карантинных мероприятий. Так, полиция Чечни начала проверку по административному делу жителя Ножай-Юрта Мусы Хасанова, который вернулся домой в обход КПП. Хасанов публично раскаялся в эфире чеченского телеканала, родственники и односельчане осудили его поступок. Цель видеосюжета – пригрозить нарушителям режима самоизоляции, считают жители республики.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали чеченских силовиков после видеокадров, на которых полицейские ногами бьют нарушившего карантин жителя Чечни. Глава республики пообещал поощрить полицейских за это избиение и сообщил о готовности "бить дубинками, сажать в тюрьму и подвал кого надо" ради защиты народа от коронавируса. При этом в полиции Аргуна действия тех же силовиков осудили и пообещали наказать их. Сам избитый публично раскаялся в нарушении карантина в эфире государственной телекомпании "Грозный", а еще двое мужчин извинились за то, что распространили видео его избиения.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".