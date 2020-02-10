Кремль отстранился от нападения на Милашину и Дубровину в Грозном

10 февраля 2020, 18:55

Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице - это вопрос для реагирования правоохранительных органов, а не Кремля, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в лобби гостиницы "Континент" в Грозном. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы и царапины. Врач, осматривавший Дубровину, сделал это "на расстоянии", заявив, что "все в порядке". Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению Милашиной.

Нападать на женщину и гостя недопустимо для чеченца, указали пользователи Instagram в ответ на заявления местных пабликов о том, что жители республики поддерживают избиение в Грозном Елены Милашиной и Марины Дубровиной. За нападением стоят власти, предположили жители Чечни.

Вопрос о том, есть ли мнение в Кремле относительно ситуации с избиением Милашиной и Дубровиной в Грозном, и как это дело будут расследовать, был задан в ходе сегодняшнего общения Пескова с журналистами.

"Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые должны предпринять следственные действия", - ответил Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, не беспокоит ли Кремль, что это не первое нападение на журналистов в Чеченской Республике, Песков подчеркнул, что "в любом случае, это вопрос для реагирования правоохранительных органов", передает РИА "Новости".

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти в кратчайшие сроки расследовать нападение на Милашину и Дубровину, передает сегодня "Интерфакс".

В Союзе журналистов России также высказали возмущение в связи с нападением на Милашину и Дубровину в Грозном. "В Союзе журналистов России возмущены нападением на Елену Милашину и Марину Дубровину. СЖР будет следить за расследованием инцидента и ожидает, что в ближайшее время правоохранительные органы привлекут виновных в этом наглом нападении к предусмотренной законом ответственности", - отмечается в заявлении СЖР, размещенном 7 февраля на сайте организации. Правозащитники назвали нападение на Милашину и Дубровину частью общей кампании

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину связано с их работой, отметил правозащитник Олег Козловский, чье похищение в Магасе расследуется больше года. Агрессия по отношению к журналистам и правозащитникам является частью общей кампании по их выдавливанию из Чечни, считает руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

Елена Милашина связала нападение с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Нуханова добилась проверки ее заявления о неправомерном задержании и лишении свободы мужа. Она также жаловалась на угрозы в соцсетях.

Отметим, 16 марта 2016 года около 15 человек напали на правозащитника Игоря Каляпина, который также жил в Грозном в гостинице. По словам очевидца, нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.