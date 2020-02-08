Жители Чечни раскритиковали нападение на Милашину и Дубровину

08 февраля 2020, 13:39

Нападать на женщину и гостя недопустимо для чеченца, указали пользователи Instagram в ответ на заявления местных пабликов о том, что жители республики поддерживают избиение в Грозном обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной и адвоката Марины Дубровиной. За нападением стоят власти, предположили жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в лобби гостиницы "Континент" в Грозном. Нападавшие - группа мужчин и женщин - избили их руками и ногами. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы мягких тканей и лобной доли головы, ушибы и царапины на плечах и шее. Врач, осматривавший Дубровину, сделал это "на расстоянии", заявив, что "все в порядке". Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению Милашиной.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Нуханова добилась проверки ее заявления о неправомерном задержании и лишении свободы мужа. Она также жаловалась на угрозы в соцсетях.

Попытки оправдать нападение встретили критику в соцсетях

Популярные чеченские Instagram-паблики попытались оправдать нападение на Милашину и Дубровину. Так, паблик "ЧП Чечня" разместил заметку под заголовком "Милашина спровоцировала акцию протеста против самой себя". "В течении всего дня она разгуливала по Грозному, ведя себя вызывающе нахально и наконец получила "ответку", которая вызвала среди людей только положительную реакцию", - говорится в публикации от 7 февраля.

Там утверждается, что Милашина "развернула целую кампанию по дискредитации чеченского народа". "Ее цель - максимально дискредитировать чеченцев в России и в мире, путем публикаций о представителях ЛГБТ, которые якобы есть среди нас и которых, по ее словам, жестко наказывают", - сказано в публикации.

К 13.39 мск 8 февраля эта публикация собрала 837 "лайков" и 108 комментариев. У паблика 105 тысяч подписчиков.

В 2016-2017 годах в Чечне проходили облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Жители Чечни "очень положительно отнеслись к этой акции", заявили авторы паблика "Топ Грозный", имея в виду нападение на Милашину и Дубровину. Приезд Милашиной в Чечню назван там "провокацией". "Странно только одно - почему на нее не обращают внимания правоохранительные органы? Почему не привлекают к ответственности за клевету и оскорбления в адрес чеченцев?" - говорится в публикации в этом паблике от 7 февраля.

К 13.39 мск 8 февраля эта публикация собрала 42 "лайка", возможность комментирования публикации отключена. У паблика 26,9 тысячи подписчиков.

Публикация о Милашиной в паблике "ЧП Чечня" вызвала критику пользователей Instagram. "Какой позор", - прокомментировал gar8927. "Самый безопасный регион в России", - сыронизировал hung67890.

"Что за идиот писал этот текст? "Разгуливала по Грозному, ведя себя нахально"... По Грозному гулять нельзя? в чем тут нахальство? при чем тут какое-то "ЛГБТ"? Милашина и Дубровина приехали в Чечню на суд по делу Ислама Нуханова - местного жителя, который опубликовал на YouTube видеоролик об элитном коттеджном поселке в центре Грозного", - возмутился ozdo___06_.

Нападение на женщину и гостя противно чеченским обычаям, указал steiki.grozny. "Когда я подрался в детстве с гостем у нас во дворе, я получил в ухо от отца в первый раз. Он сказал, что у себя в дворе кусает только собака. Когда я ударил девочку в школе, я получил в ухо второй раз. Он сказал, что женщин трогают только те, кто не может тронуть мужчину. <...> Я никогда после этого не ударил гостя и пальцем не тронул женщину", - написал пользователь соцсети.

"При чем тут народ?! Ее избили кадыровцы, а не чеченцы. [Настоящий] чеченец никогда не поднимет руку на женщину", - написал adam_alien.

И Дубровина, и Милашина не раз получали угрозы во время работы в Чечне. Нападение на них в Грозном организовано с ведома местных властей, уверены друзья и коллеги пострадавших.

Жители Чечни заявили корреспонденту "Кавказского узла", что осуждают нападение на Милашину и Дубровину. "Это позор, я считаю. У нас даже если кровник приходил в твой дом, его нельзя было трогать, потому что он был гостем. Мне может и не нравиться Милашина или кто-то другой, но те, кто это сделал, унизили сами себя, а не ее или кого-то другого", - сказал грозненец Мурад.

"Что может быть подлее и никчемнее того, что сделали эти «неизвестные», напавшие на Милашину? Да, я тоже во многом с ней несогласен, но она все же гость нашей республики, а значит, и всех нас. Очень недостойный и низкий поступок, кто бы за ним не стоял", - высказался другой житель столицы Чечни, Хусейн.

"Читала как-то публикацию Милашиной о каких-то геях в Чечне. Признаюсь, это меня сильно возмутило, и после этого мое отношение к ней стало отрицательным. Но, тем не менее, то, что на нее напали в гостинице в Грозном, я считаю, позор - в первую очередь, для наших властей и силовиков, которые такое допустили", - сказала сотрудница одного из республиканских ведомств Лариса.

За нападение на Милашину и Дубровину стоят власти, заявили жители Чечни

Грозненке Розе инцидент с Милашиной и Дубровиной напомнил приезд в столицу Чечни Ксении Собчак. "Тогда тоже какие-то непонятные типы, которые, как потом выяснилось, были сотрудниками одного из наших министерств, говорили ей всякие гадости и словесно оскорбляли. До рукоприкладства, правда, тогда не дошло. Милашиной, видимо, решили сделать «внушение», чтобы она перестала заниматься теми вещами, которые раздражают руководство [республики]. Ясно, что это нападение кто-то организовал, причем на достаточно высоком уровне, раз никто не вмешался", - заявила горожанка корреспонденту "Кавказского узла".

В 2018 году Ксения Собчак, баллотировавшаяся тогда в президенты, посетила Грозный, где провела акцию в защиту Оюба Титиева, главы грозненского представительства ПЦ "Мемориал", арестованного по обвинению в хранении наркотиков. После пикета несколько молодых людей потребовали от Собчак покинуть Грозный, выкрикивая оскорбления в ее адрес.

Милашину хотели запугать власти Чечни, считает местный житель Лечи.

"Совершенно очевидно, что нападение на Милашину - это не какая-то спонтанная акция каких-то неуравновешенных «вдов» или возмещенных «неизвестных», как это пытаются преподнести, а четко продуманное и реализованное действие. Цель очевидна – сделать республику полностью закрытой зоной. Правозащитные организации отсюда уже выдавили, теперь дело осталось за малым – сделать республику территорию недоступной для журналистов независимых СМИ. Именно в этом, как мне видится, и был смысл этой «акции». Милашина и «Новая» доставляли и доставляют много хлопот руководству республики и силовикам. И таким вот образом ее решили нейтрализовать, чтобы она просто боялась сюда приезжать в дальнейшем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В октябре 2019 года о Милашиной высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. На совещании с подчиненными предположил, что критика властей Чечни в статьях Елены Милашиной продиктована обидой на чеченских мужчин, и озвучил идею вмешаться в личную жизнь журналистки "Новой газеты". Часть комментаторов в соцсетях сочла это завуалированной угрозой.

В Чечне ничего не делается без ведома и указания властей, полагает житель республики Адам.

"То, что какие-то «недовольнее», «неизвестные», «возмущенные представители общественности», напали на журналистку и адвоката, это сказки. У нас и офис «Комитета против пыток» какие-то «неизвестные» разнесли, и на Игоря Каляпина «неизвестные» нападали, и так далее. О каком тогда «самом безопасном регионе страны и мира», могут говорить наши власти, если прямо в центре столицы у них непонятно кто нападает на женщин? Уже сегодня эти самые «неизвестные» униженно просили бы прощения на телевидении, если бы сделали что-то без ведома властей", - убежден он.

16 марта 2016 года около 15 человек напали на правозащитника Игоря Каляпина, который также жил в Грозном в гостинице. По словам очевидца, нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".