Трое бойцов с Кубани убиты в зоне военной операции

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Александр Янковский, Вячеслав Сердюков и Дмитрий Таджитдинов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 572-х бойцов из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее представителями властей и силовиками убитыми в зоне военной операции на Украине официально были признаны не менее 569 бойцов из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне военной операции на Украине убиты военнослужащие Александр Янковский, Вячеслав Сердюков и Дмитрий Таджитдинов. В честь них, а также в честь других погибших бойцов, в станице Тбилисской открыт мемориал, сообщила 27 сентября на своем сайте газета "Прикубанские огни".

В церемонии открытия мемориала приняли участие исполняющая обязанности главы Тбилисского района Татьяна Кириченко, глава Нововладимировского поселения Юлия Ефименко и депутат района Эдуард Глембовский, сказано в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 572-х бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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