Двое бойцов с Кубани убиты на Украине

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Александр Понедельченко и Сергей Петрушенко из Тбилисского района убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 569 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 5 октября представители властей и силовики официально признали убитыми с начала специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 567 бойцов из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне СВО убиты Александр Понедельченко и Сергей Петрушенко. В честь них, а также в честь других погибших бойцов, в станице Тбилисской открыт мемориал. В церемонии открытия приняла участие, в том числе, исполняющая обязанности главы Тбилисского района Татьяна Кириченко, сообщила 27 сентября на своем сайте местная газета "Прикубанские огни".

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 569 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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