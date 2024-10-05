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05:21, 5 октября 2024

Боец с Кубани убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Ткачев из станицы Кущёвской убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 567 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 3 октября представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 566 бойцов из Краснодарского края.

В зоне СВО на Украине убит военнослужащий Виталий Ткачев из станицы Кущёвской, сообщила 30 сентября администрация местного муниципального районного исторического музея на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 567 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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