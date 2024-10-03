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21:42, 3 октября 2024

Два бойца из Краснодарского края убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никита Беспалов и Александр Лебедев убиты в боевых действиях, сообщил глава Кореновского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 566 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел",  Владислав Белов стал как минимум 564-м бойцом с Кубани, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Никита Беспалов из станицы Дядьковской, Александр Лебедев из  Кореновска убиты в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Кореновского района Сергей Голобородько в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 566 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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