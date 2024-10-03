03 октября 2024, 04:54

Военный из Кропоткина убит на Украине

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Командир взвода РЭБ Владислав Белов убит на Украине, сообщил глава Кавказского района. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми по меньшей мере 564 военных с Кубани.  

Как сообщал "Кавказский узел", к 28 сентября представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 563 бойцов из Краснодарского края.

В кропоткинской школе №6 открыта мемориальная доска погибшему на Украине Владиславу Белову, сообщил 2 октября глава Кавказского района Юрий Ханин. 

Уроженец Кропоткина Белов был командир взвода радиоэлектронной безопасности, в боевых действиях на Украине участвовал с августа 2023 года. “Погиб при выполнении боевой задачи в  Херсонской области. Награжден Орденом мужества посмертно”, - написал Ханин в своем телеграм-канале. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 564 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Примечание:

"Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции", "Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине", "Военный из Дагестана убит на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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