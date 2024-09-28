Двое бойцов с Кубани убиты в зоне СВО

28 сентября 2024, 11:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Ивашков из Славянского района и Павел Змеев из Анапы убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 563-х бойцов из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 26 сентября представителями властей и силовиками официально было признано, что в зоне военной операции на Украине убит как минимум 561 боец из Краснодарского края.

В школе № 23 поселка Целинный Славянского района открыта мемориальная доска в честь погибшего в зоне СВО Алексею Ивашкову. Он являлся выпускником этой школы. В церемонии открытия приняла участие в том числе глава Целинного сельского поселения Ирина Пижанова. Ивашков был кавалером двух орденов Мужества, сообщила 20 сентября на своем сайте организация ветеранов "Боевое братство".

В зоне СВО убит уроженец в станицы Тбилисской Тбилисского района Павел Змеев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 19 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Первомайского сельского округа Анапы.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 563 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.