26 сентября 2024, 05:47

Военный из Геленджика убит на Украине

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Иван Осипенко из Кабардинки убит в зоне военных действий, сообщил глава Геленджика. С начала российской операции на Украине власти официально назвали имена как минимум 561 убитого бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 24 сентября были официально признаны убитыми на Украине не менее 560 военных из Краснодарского края.

Иван Осипенко был убит в зоне боевых действий на Украине и награжден орденом Мужества посмертно, сообщил 25 сентября глава Геленджика Алексей Богодистов. 

Чиновник отчитался в своем телеграм-канале, что в честь Осипенко в школе №7 в Кабардинке, где он учился, открыта именная табличка. Согласно информации на табличке, 20-летний Осипенко имел звание ефрейтора и был убит “на территории Украины” 25 сентября 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 561 бойца из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Примечание:

"Власти Дербентского района назвали имена восьми убитых военных", "Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине", "Два бойца из Камышина убиты на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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