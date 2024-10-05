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15:52, 5 октября 2024

Житель грузинского села освобожден из тюрьмы в Южной Осетии

Представитель властей Грузии сопровождает Рамаза Бегелури после освобождения. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163367-sgb-nezakonno-zaderzhannyi-rossiiskimi-okkupatsionnymi-silami-ramaz-begeluri-svoboden

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Рамаз Бегелури из села Гугутианткари передан властям Грузии после того, как отбыл в Южной Осетии срок наказания за переход границы.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая стало известно, что у линии разграничения с Южной Осетией задержан 40-летний гражданин Грузии, житель села Гугутианткари Горийского муниципалитета Рамаз Бегелури. По словам односельчан, мужчина был задержан на кладбище, где ухаживал за могилой брата. Суд в Цхинвале приговорил его к восьми месяцам лишения свободы.

Житель села Гугутианткари Рамаз Бегелури, который был задержан 27 апреля, а 25 июня признан виновным по уголовному делу о незаконном переходе границы, передан властям Грузии, отчитался на своем сайте КГБ Южной Осетии.

"4 октября т.г. в связи с истечением срока наказания нарушитель освобожден и установленным порядком передан грузинской стороне", - говорится в публикации ведомства.

Информацию об освобождении Бегелури подтвердила Служба госбезопасности Грузии. По ее данным, для освобождения Рамаза Бегелури был задействован, в частности, механизм горячей линии Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

"Вопрос обсуждался как на встречах, проходивших в формате Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, так и на Женевских международных дискуссиях", - цитирует сообщение СГБ "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, в марте 2021 года Рамаз Бегелури также был задержан на линии разграничения с Южной Осетией. Тогда суд в Цхинвале тоже признал его нарушителем границы и приговорил к лишению свободы условно, после чего Бегелури был передан властям Грузии.

Весной 2024 года, по словам матери, Бегелури был задержан уже в пятый раз. Женщина рассказала, что у ее сына хроническое заболевание, и он нуждается в постоянном медицинском наблюдении и приеме лекарств. По ее словам, состояние Бегелури ухудшилось после предыдущих задержаний, когда его "неоднократно избивали".

Жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, в конце августа были задержаны двое граждан Грузии около села Ахалубина. 14 сентября властям Грузии были переданы задержанные ранее Лаша Хетерели и Уча Джохадзе.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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