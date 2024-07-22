Гражданин Грузии приговорен к тюремному сроку в Цхинвале

22 июля 2024, 02:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Цхинвале приговорил к восьми месяцам тюрьмы гражданина Грузии Рамаза Бегелури, который был задержан на линии разграничения. По словам родственников, он задержан уже в пятый раз.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая силовики задержали у линии разграничения с Южной Осетией гражданина Грузии Рамаза Бегелури. По словам односельчан, мужчина был задержан на кладбище, где ухаживал за могилой брата.

Суд в Цхинвале приговорил к восьми месяцам тюрьмы гражданина Грузии Рамаза Бегелури, который был задержан на линии разграничения, пишут 21 июля "Новости-Грузия".

Житель села Гугутианткари Горийского муниципалитета был задержан уже в пятый раз. В начале 2021 года он провел в изоляторе в Цхинвале два месяца, после освобождения Бегелури заявил, что подвергался физическому насилию.

Бегелури болен эпилепсией. Его мать сообщила журналистам, что после последнего задержание состояние здоровья сына сильно пошатнулось, он нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что для освобождения Бегелури задействованы все существующие механизмы. В частности, этот вопрос будет поднят на очередном заседании Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети, которое запланировано на 23 июля.

В настоящее время в заключении в Цхинвале находится восемь граждан Грузии.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Напомним, в 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.